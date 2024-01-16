Поездки на велосипеде до работы укрепили психическое здоровье

Авторы нового исследования применили комплексный подход и сгладили недостатки предыдущих научных работ, в том числе нерепрезентативность выборки. Целью было выяснить, насколько езда на велосипеде до места работы или учебы влияет на вероятность назначения лекарств от депрессии и тревожных расстройств в течение пяти лет.

Ученые из Эдинбургского университета (Шотландия) проанализировали информацию о поездках на работу на велосипеде в контексте данных о назначении медицинских препаратов — антидепрессантов и анксиолитиков — из национальной базы. Так авторы исследования, опубликованного в журнале International Journal of Epidemiology, получили новые доказательства того, что путешествовать на короткие расстояния лучше всего именно на велосипеде.

«Активные поездки на работу могут быть хорошим способом повысить или поддерживать уровень физической активности. Некоторые предыдущие исследования связывали езду на работу на велосипеде со снижением риска смертности от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Систематический обзор также продемонстрировал пользу езды на велосипеде для здоровья», — рассказали ученые. Однако они отметили, что более ранние научные работы, посвященные тому, как езда на велосипеде влияет на психическое здоровье, основывались на «мелкомасштабных данных наблюдений» и были сопряжены с риском систематической ошибки из-за пропущенных переменных.

Для нового анализа взяли данные переписи населения Шотландии за 2011 год, связанные с отдельными записями из Национальной информационной системы по рецептам (PIS), сделанными в течение пяти лет после переписи. Выборку ограничили 378 253 работающими жителями муниципальных районов Глазго и Эдинбурга, которым на момент сбора информации было от 16 до 74 лет: число мужчин составило 190 227, женщин — 188 026. Из исследования сразу исключили тех, кому на момент 2011 года выписали какие-либо препараты для лечения психических расстройств, и тех, кто жил более чем в двух километрах от ближайшей велодорожки.

Во время переписи людям задавали вопрос о том, как обычно они добираются до работы либо учебы (в том числе школы). Ответы могли быть следующими: как водитель/пассажир автомобиля, пешком, на автобусе, микроавтобусе или туристическом автобусе, на метро, трамвае, такси, велосипеде, мотоцикле, скутере, мопеде и так далее. Эти варианты исследователи сгруппировали в бинарную переменную, значениями которой были велосипед и любой другой способ передвижения.

Затем ученые рассмотрели информацию о выписанных за пять лет после переписи антидепрессантах и анксиолитиках (группа медикаментов, назначаемых при тревожных расстройствах), кроме амитриптилина и нортриптилина, поскольку их часто используют пациенты с недепрессивными расстройствами, например нейропатической болью.

«Антидепрессанты в Шотландии назначают как консервативное лечение, поэтому есть веские основания полагать, что получатель рецепта страдает депрессией либо тревогой. Мы воспринимали один-единственный рецепт как признак психического нездоровья», — объяснили исследователи.

Итоги переписи показали, что в 2011 году доля поездок на работу на расстояние более пяти километров в Эдинбурге и Глазго составила 54,4% и 51,8% соответственно. Среди участников, живших в Глазго, на велосипеде добирались 1,85%. В муниципальном районе Эдинбурга этот показатель достиг 4,8%: вероятно, сыграл роль тот факт, что первый город более холмистый, а климат там более влажный.

Мужчины чаще пользовались велосипедом, чем женщины. Анксиолитики или депрессанты назначили 9,1% мужчин и 15,6% женщин. В группе тех, кто ездил на работу на велосипеде, рецепт на препараты имели 7,5% мужчин и 10,2% женщин, а среди тех, кто предпочел другой способ передвижения, — 9,2% мужчин и 15,7% женщин.

Расстояние до работы, преодоленное жителями муниципальных районов Глазго и Эдинбурга в возрасте 16-74 лет на момент переписи 2011 года, и способы передвижения (слева) / International Journal of Epidemiology

«Статистическая модель под названием „пробит-регрессия“ позволила оценить, как езда на велосипеде до работы повлияла на результат (назначение антидепрессантов, анксиолитиков или того и другого) в выборке. Средний лечебный эффект (ATE) — разница в средней вероятности исхода между теми, кто ездит на работу на велосипеде, и теми, кто этого не делает. Мы выяснили, что в среднем риск получить рецепт на антидепрессанты и/или анксиолитики в течение пяти лет после переписи снизился на 15,1% у велосипедистов по сравнению с теми, кто использовал любой другой вид транспорта», — сообщили авторы исследования.

Причем эффект оказался менее выраженным у мужчин по сравнению с женщинами и у тех, кому прописали анксиолитики, а не антидепрессанты.

Когда из анализа данных исключили шотландцев, добиравшихся на работу или учебы пешком, показатель ATE опустился с упомянутых выше 15,1% до 14,9%. С учетом возраста, пола, этнической принадлежности, семейного положения, города, самооценки здоровья и прочих факторов ATE снова снизился — до 13,4%. Расстояние от места жительства до ближайшей велодорожки не повлияло на результаты.

«Мы признаем, что наше исследование фокусируется на группе людей, ездящих на работу, и эта группа будет систематически отличаться от неработающих. Следовательно, выводы могут быть неприменимы к безработным. Также мы понимаем, что среди занятого населения не каждый сможет добираться на работу на велосипеде. Тем не менее есть много людей, которые имеют такую возможность, но не используют ее», — подытожили ученые.

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