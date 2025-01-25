Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Частое использование соцсетей сделало пользователей раздражительнее
Социальные сети существенно влияют на самочувствие человека, а их частое использование может способствовать повышенной раздражительности и злости. К такому выводу ученые из США пришли, проанализировав данные опроса Covid State Project, проведенного среди более чем 42 тысяч взрослых жителей страны. Открытие указывает на необходимость более осознанного отношения к использованию онлайн-платформ.
Ранее внимание научного сообщества было в основном сосредоточено на том, как социальные сети связаны с депрессией, тревогой, одиночеством и суицидальными мыслями. Например, в 2023 году исследователи из Великобритании установили, что сокращение времени, проведенного в соцсетях, ослабляет симптомы депрессии, улучшает сон и общее состояние здоровья.
Результаты нового исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open, указали на связь между частым использованием онлайн-платформ и повышенной раздражительностью. В опросе участвовали 42 597 взрослых респондентов (средний возраст составил 46 лет; 58,5 процента — женщины), которые также прошли тест на раздражительность (Brief Irritability Test, BITe), что делает эту научную работу одной из крупнейших в области изучения взаимосвязи между психическим здоровьем и поведением в социальных сетях.
Почти 80 процентов опрошенных сообщили о ежедневном пользовании как минимум одной соцсетью. Раз в день это делали 14,2 процента, 39,2 процента заходили несколько раз в день, а 24,9 процента проводили там большую часть дня.
Результаты показали, что частое использование социальных сетей связано с более высоким уровнем раздражительности, который оценивали по шкале BITe (5-30 баллов). Оказалось, у наиболее активных пользователей уровень раздражительности был выше на 3,37 балла (чем у людей, которые соцсетями не пользовались), а у тех, кто использовал их раз в день, — на 1,43 балла.
Исследователи также обнаружили своеобразный «эффект дозировки»: чем чаще человек постил информацию (а не просто читал ленту), тем сильнее была его склонность к раздражительности. Это, по мнению авторов научной работы, указывает на роль взаимодействия с контентом в формировании негативных эмоций. Интересно, что наибольший уровень раздражительности заметили у пользователей, активно интересующихся политикой. Однако даже с учетом этого фактора связь между соцсетями и раздражительностью сохранялась.
Отметим, сама по себе раздражительность не просто «приложение» к депрессии: по данным других научных работ, она нередко ассоциируется с ухудшением социальных контактов, рискованным поведением и даже склонностью к насилию. Более того, высокий уровень раздражительности может усиливать тяжесть симптомов депрессии и препятствовать эффективному лечению.
Хотя нельзя с уверенностью сказать, что именно социальные сети «вызывают» раздражительность (исследование пока носит наблюдательный характер), ученые предположили, что пользователи с исходно высокой возбудимостью чаще других высказываются в соцсетях. При этом алгоритмы ленты, «подбрасывающие» провокационный или эмоционально заряженный контент, тоже способны усиливать негативные эмоции.
Дальнейшие исследования будут направлены на изучение того, как именно разные типы контента и формы взаимодействия с ним (комментарии, репосты, лайки) влияют на эмоциональное и психическое состояние пользователей. Ученых также интересует, поможет ли сокращение времени, проведенного в соцсетях, снизить уровень раздражительности.
Таким образом, результаты научной работы показали, что избыточное использование социальных сетей может сделать пользователей более раздражительными. Авторы исследования рекомендуют реже пользоваться соцсетями, чтобы дать психике отдохнуть, и быть более внимательными к собственным эмоциональным реакциям.
Фотография костей, уничтоженных во Второй мировой войне, помогла открыть новый род хищных динозавров
Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.
Астрономы зарегистрировали необычную вспышку под названием «быстрый радиовсплеск» — мгновенный выброс сильнейшего радиоизлучения. Причем случился он в галактике, где они, по имеющимся представлениям, не должны происходить.
Эмираты начали создавать солнечную электростанцию мощностью больше любой другой в мире. Чтобы решить «сильнейший вызов» нестабильности такого электроснабжения, в королевстве пойдут на необычный шаг: на станции установят крупнейшую на планете литиевую накопительную систему. Несмотря на это, равномерной поставки энергии добиться не удастся.
Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.
Опрос среди владельцев собак показал, какие преимущества и недостатки, связанные с наличием питомцев, представляются людям наиболее существенными.
Ученые Северо-Западного университета (США) синтезировали новый материал с исключительными свойствами. Очень прочный, но в то же время гибкий и легкий, полученный ими полимер может изготавливаться в больших объемах, а применяться при создании бронежилетов и баллистических тканей.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Человек человеку – друг?
Вопросы жизни и смерти
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии