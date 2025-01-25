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10 минут назад
Любовь Соковикова
7

Частое использование соцсетей сделало пользователей раздражительнее

5.2

Социальные сети существенно влияют на самочувствие человека, а их частое использование может способствовать повышенной раздражительности и злости. К такому выводу ученые из США пришли, проанализировав данные опроса Covid State Project, проведенного среди более чем 42 тысяч взрослых жителей страны. Открытие указывает на необходимость более осознанного отношения к использованию онлайн-платформ.

Психология
# депрессия
# здоровье
# психика
# раздражительность
# соцсети
# тревога
Кадр из сериала "Черное зеркало"

Ранее внимание научного сообщества было в основном сосредоточено на том, как социальные сети связаны с депрессией, тревогой, одиночеством и суицидальными мыслями. Например, в 2023 году исследователи из Великобритании установили, что сокращение времени, проведенного в соцсетях, ослабляет симптомы депрессии, улучшает сон и общее состояние здоровья.

Результаты нового исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open, указали на связь между частым использованием онлайн-платформ и повышенной раздражительностью. В опросе участвовали 42 597 взрослых респондентов (средний возраст составил 46 лет; 58,5 процента — женщины), которые также прошли тест на раздражительность (Brief Irritability Test, BITe), что делает эту научную работу одной из крупнейших в области изучения взаимосвязи между психическим здоровьем и поведением в социальных сетях.

Почти 80 процентов опрошенных сообщили о ежедневном пользовании как минимум одной соцсетью. Раз в день это делали 14,2 процента, 39,2 процента заходили несколько раз в день, а 24,9 процента проводили там большую часть дня.

Результаты показали, что частое использование социальных сетей связано с более высоким уровнем раздражительности, который оценивали по шкале BITe (5-30 баллов). Оказалось, у наиболее активных пользователей уровень раздражительности был выше на 3,37 балла (чем у людей, которые соцсетями не пользовались), а у тех, кто использовал их раз в день, — на 1,43 балла.

Исследователи также обнаружили своеобразный «эффект дозировки»: чем чаще человек постил информацию (а не просто читал ленту), тем сильнее была его склонность к раздражительности. Это, по мнению авторов научной работы, указывает на роль взаимодействия с контентом в формировании негативных эмоций. Интересно, что наибольший уровень раздражительности заметили у пользователей, активно интересующихся политикой. Однако даже с учетом этого фактора связь между соцсетями и раздражительностью сохранялась.

Отметим, сама по себе раздражительность не просто «приложение» к депрессии: по данным других научных работ, она нередко ассоциируется с ухудшением социальных контактов, рискованным поведением и даже склонностью к насилию. Более того, высокий уровень раздражительности может усиливать тяжесть симптомов депрессии и препятствовать эффективному лечению.

Хотя нельзя с уверенностью сказать, что именно социальные сети «вызывают» раздражительность (исследование пока носит наблюдательный характер), ученые предположили, что пользователи с исходно высокой возбудимостью чаще других высказываются в соцсетях. При этом алгоритмы ленты, «подбрасывающие» провокационный или эмоционально заряженный контент, тоже способны усиливать негативные эмоции.

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение того, как именно разные типы контента и формы взаимодействия с ним (комментарии, репосты, лайки) влияют на эмоциональное и психическое состояние пользователей. Ученых также интересует, поможет ли сокращение времени, проведенного в соцсетях, снизить уровень раздражительности.

Таким образом, результаты научной работы показали, что избыточное использование социальных сетей может сделать пользователей более раздражительными. Авторы исследования рекомендуют реже пользоваться соцсетями, чтобы дать психике отдохнуть, и быть более внимательными к собственным эмоциональным реакциям.

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Психология
# депрессия
# здоровье
# психика
# раздражительность
# соцсети
# тревога
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