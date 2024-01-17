Психологи выяснили, как число братьев и сестер сказывается на психологическом здоровье

Исследование, проведенное более чем на 18 тысячах школьников из США и Китая, связало число детей в семье с их психическим благополучием. Оказалось, чем больше у подростка братьев и сестер, тем хуже его психологические показатели согласно опросникам. При этом наличие старших детей с разницей в возрасте меньше года особенно сильно ухудшило такие оценки.

Многие современные страны пережили демографический переход: сменили высокие уровни рождаемости и смертности на низкие показатели и того, и другого. Это привело к уменьшению средних размеров семьи: многодетные родители встречаются все реже, большинство ограничиваются одним-двумя детьми или не заводят их вовсе.

Такие важные изменения необходимо учитывать — в том числе прогнозируя, как изменение числа братьев и сестер скажется на жизни будущих поколений. Ученые не раз обращались к этой проблеме и получили довольно противоречивые результаты. Действительно, наличие других детей в семье неоднозначно сказывается на ребенке. С одной стороны, они безусловно конкурируют за ресурсы — материальные блага, заботу и внимание родителя и так далее, — что ставит детей в менее благоприятное положение.

Другие данные говорят о лучших социальных навыках у тех, кто рос вместе с братом, братьями, сестрой либо сестрами. В зрелом возрасте такие люди менее склонны к разводам. Кроме того, важную роль могут сыграть другие факторы: пол остальных детей, разница в возрасте, наличие в семье одного или обоих родителей и прочее.

На этот непростой вопрос призвана ответить новая статья, которая вышла в Journal of Family Issues. Она основана на информации об очень большом числе школьников, учащихся восьмого класса: более 9400 детей из Китая и свыше 9100 из США (в общей сложности — более 18,5 тысячи). В среднем этим подросткам было примерно 14 лет (на полгода больше в китайской выборке).

Всем подросткам предложили заполнить похожие простые опросники, оценивающие эмоциональное состояние, общее благополучие и субъективную продуктивность в школе. Также дети сообщили о составе семьи, в том числе о своих братьях и сестрах.

Оказалось, в целом число детей в семье отрицательно сказывается на психологическом состоянии ребенка. Такой тренд отмечен как в американской, так и в китайской выборке, несмотря на очевидные культурные различия и особую политику на этот счет в Поднебесной. С 1979 по 2015 год гражданам Китая разрешалось иметь только одного ребенка на семью — за второго и последующих был положен крупный штраф. Так китайцы боролись с перенаселением, причем довольно успешно: число детей на одну китаянку уменьшилось в несколько раз. Схожесть результатов, полученных на основе данных из США и Китая, указала на их достоверность и универсальный характер.

Любопытно, что китайские подростки в среднем имели почти на 0,8 брата и сестры меньше (0,899 против 1,661). Среди них более трети были единственным ребенком в семье, в случае американских школьников это число равнялось лишь 12,6 процента. В то же время 76 процентов китайских детей росли с обоими родителями в семье, среди детей из Соединенных Штатов таковых оказалось 57 процентов.

Важные закономерности касались возраста остальных детей в семье. Так, наличие по меньшей мере одного брата или сестры, которые на год-два моложе самого подростка, не сказалось на его психическом состоянии. Однако наличие ребенка годом или двумя старше повлияло на него отрицательно. Если же разница в возрасте со старшим братом/сестрой была менее года, негативный эффект был еще сильнее.

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