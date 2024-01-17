Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Психологи выяснили, как число братьев и сестер сказывается на психологическом здоровье
Исследование, проведенное более чем на 18 тысячах школьников из США и Китая, связало число детей в семье с их психическим благополучием. Оказалось, чем больше у подростка братьев и сестер, тем хуже его психологические показатели согласно опросникам. При этом наличие старших детей с разницей в возрасте меньше года особенно сильно ухудшило такие оценки.
Многие современные страны пережили демографический переход: сменили высокие уровни рождаемости и смертности на низкие показатели и того, и другого. Это привело к уменьшению средних размеров семьи: многодетные родители встречаются все реже, большинство ограничиваются одним-двумя детьми или не заводят их вовсе.
Такие важные изменения необходимо учитывать — в том числе прогнозируя, как изменение числа братьев и сестер скажется на жизни будущих поколений. Ученые не раз обращались к этой проблеме и получили довольно противоречивые результаты. Действительно, наличие других детей в семье неоднозначно сказывается на ребенке. С одной стороны, они безусловно конкурируют за ресурсы — материальные блага, заботу и внимание родителя и так далее, — что ставит детей в менее благоприятное положение.
Другие данные говорят о лучших социальных навыках у тех, кто рос вместе с братом, братьями, сестрой либо сестрами. В зрелом возрасте такие люди менее склонны к разводам. Кроме того, важную роль могут сыграть другие факторы: пол остальных детей, разница в возрасте, наличие в семье одного или обоих родителей и прочее.
На этот непростой вопрос призвана ответить новая статья, которая вышла в Journal of Family Issues. Она основана на информации об очень большом числе школьников, учащихся восьмого класса: более 9400 детей из Китая и свыше 9100 из США (в общей сложности — более 18,5 тысячи). В среднем этим подросткам было примерно 14 лет (на полгода больше в китайской выборке).
Всем подросткам предложили заполнить похожие простые опросники, оценивающие эмоциональное состояние, общее благополучие и субъективную продуктивность в школе. Также дети сообщили о составе семьи, в том числе о своих братьях и сестрах.
Оказалось, в целом число детей в семье отрицательно сказывается на психологическом состоянии ребенка. Такой тренд отмечен как в американской, так и в китайской выборке, несмотря на очевидные культурные различия и особую политику на этот счет в Поднебесной. С 1979 по 2015 год гражданам Китая разрешалось иметь только одного ребенка на семью — за второго и последующих был положен крупный штраф. Так китайцы боролись с перенаселением, причем довольно успешно: число детей на одну китаянку уменьшилось в несколько раз. Схожесть результатов, полученных на основе данных из США и Китая, указала на их достоверность и универсальный характер.
Любопытно, что китайские подростки в среднем имели почти на 0,8 брата и сестры меньше (0,899 против 1,661). Среди них более трети были единственным ребенком в семье, в случае американских школьников это число равнялось лишь 12,6 процента. В то же время 76 процентов китайских детей росли с обоими родителями в семье, среди детей из Соединенных Штатов таковых оказалось 57 процентов.
Важные закономерности касались возраста остальных детей в семье. Так, наличие по меньшей мере одного брата или сестры, которые на год-два моложе самого подростка, не сказалось на его психическом состоянии. Однако наличие ребенка годом или двумя старше повлияло на него отрицательно. Если же разница в возрасте со старшим братом/сестрой была менее года, негативный эффект был еще сильнее.
Ученые из Канады узнали, что интеллектуальный уровень учащихся университетов снизился по сравнению с тем, каким он был 70-80 лет назад. Отныне IQ студентов находится примерно на той же планке, что и у населения в целом.
Полости глубиной до 47 метров обнаружили французские ученые в недрах кометы 67P/Чурюмова — Герасименко. Открытие, вероятно, поможет объяснить причину загадочных струй материала, исходящих от этого космического тела, которые астрономы наблюдали почти 10 лет назад.
Почему встреча с любимым человеком намного желаннее и радостнее контакта с кем-то посторонним? Что при этом происходит в головном мозге? Ответы на эти вопросы дает новое исследование американских ученых, посвященное дофамину.
Одна из самых больших загадок эволюции — это появление у позвоночных их головы и черепа. Авторы нового исследования утверждают, что решили ее, тщательно изучив эмбриональное развитие одного из самых примитивных современных позвоночных — японской, или тихоокеанской, миноги.
Ученые из Канады узнали, что интеллектуальный уровень учащихся университетов снизился по сравнению с тем, каким он был 70-80 лет назад. Отныне IQ студентов находится примерно на той же планке, что и у населения в целом.
Ученые Тюмени, Владивостока и Москвы охарактеризовали видовое разнообразие червей рода Azygia, встречающихся у рыб крупнейших рек России, которые протекают по территории Восточно-Европейской равнины, Западной Сибири и юга Дальнего Востока России.
Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
За рулем — без руля. Как машинное обучение и искусственный интеллект заботятся о нашей безопасности
Самые дорогие картины в мире
Пытки в Северной Корее
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии