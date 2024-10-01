Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Психологи проверили анекдот «Пессимисты всегда либо правы, либо приятно удивлены»
Известный анекдот гласит, что «пессимистом быть прекрасно», так как всегда испытываешь приятные ощущения: то радость от неожиданно хороших событий, то удовлетворение от того, что верно «предсказал» плохие. Израильские ученые проверили, действительно ли чувство собственной правоты может избавить от негативных эмоций.
Система вознаграждения — совокупность структур нервной системы, которые задействованы в регулировании и контроле поведения с помощью положительных реакций на те или иные действия. Именно на эту систему влияют занятия спортом, когда облегчают симптомы депрессии, и именно ее работой может объясняться популярность музыкальных композиций.
Согласно одной из современных теоретических концепций, человеческий мозг постоянно стремится предсказать будущие события исходя из прошлого опыта, а когда предсказания оказываются верными, срабатывает система вознаграждения и возникают положительные эмоции. Считается, что, оказываясь правыми, люди чувствуют превосходство или одобрение независимо от того, какими были ожидания, совпавшие с реальностью, — положительными или отрицательными.
Специалисты из Университета имени Бен-Гуриона и Тель-Авивского университета (оба — в Израиле) провели два эксперимента и опровергли эту концепцию, одновременно доказав, что анекдот о «вечнодовольных» пессимистах вряд ли отражает реальную закономерность в функционировании человеческой психики. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Emotion.
В исследовании участвовали 500 человек, им показывали изображения, вызывающие положительные или отрицательные эмоции. Перед демонстрацией каждой картинки люди видели символ, который «подсказывал» ее настроение. В 77% случаев «спойлеры» оказывались верными, то есть участникам эксперимента демонстрировали такое изображение, какое они ожидали увидеть. Однако 23% «подсказок», наоборот, вводили в заблуждение.
Эмоциональную реакцию участников эксперимента оценивали, сразу после «плохого» или «хорошего» изображения показывая нейтральный китайский иероглиф и прося охарактеризовать, насколько приятным или неприятным он кажется. Эта методика предполагает, что эмоции людей по отношению к предыдущей картинке влияют на оценку нейтрального изображения.
К удивлению исследователей оказалось, что подтвердившиеся отрицательные ожидания заставили участников исследования чувствовать себя хуже, чем неожиданное «неприятное» изображение. Это значит, что сильных положительных эмоций факт собственной правоты не вызвал.
В случае с положительными исходами закономерность была другой. Участники эксперимента испытывали более положительные ощущения, когда ожидали позитивной картинки и видели ее, чем когда сюжет изображения становился приятной неожиданностью. Эмоциональный подъем от подтверждения оптимистичных ожиданий был сильнее, чем от верности пессимистичных прогнозов.
Индивидуальные особенности участников, например потребность в уверенности или повышенный уровень тревожности, никак не повлияли на результаты исследования. Авторы статьи сделали вывод, что выявленные закономерности можно считать общими и не зависящими от личностных качеств или психологических особенностей. Однако отметили, что у работы есть ограничения:
«Наше исследование в основном было сосредоточено на первоначальных, сиюминутных эмоциональных реакциях <…> Кроме того, наши выводы основаны на одной экспериментальной парадигме, что может ограничить обобщаемость результатов», — предупредили ученые.
Международная исследовательская группа смогла прорастить семя древнего дерева из рода коммифора (Commiphora), найденного в пещере Иудейской пустыни в 1980-х годах. Ученые предположили, что это растение упоминается в библейских текстах. История семени, пролежавшего в земле почти тысячу лет, не только впечатляет, но и открывает новые возможности для изучения древней флоры засушливого региона.
Уголь – один из главных источников производимой электроэнергии во всем мире. В то время как запасов природного газа и нефти хватит на 40–60 лет, а уранового топлива – на 80–90, угля достаточно на тысячи лет. Но есть одна проблема: его использование наносит серьезный вред экологии. Это и выброс парниковых газов (CO2, СН4), а также SOx, NOx и твердых частиц при его сжигании, и загрязнение почвы и подземных вод в зоне складирования отходов. Однако белорусские ученые считают, что за этим видом топлива будущее, и знают, как сделать использование угля безопасным для природы.
Эксперимент с прыгающими через различные отверстия кошками показал: эти домашние животные действительно считают себя «жидкими», то есть способными протиснуться куда угодно. Но были некоторые исключения, когда они все же колебались.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Международная исследовательская группа смогла прорастить семя древнего дерева из рода коммифора (Commiphora), найденного в пещере Иудейской пустыни в 1980-х годах. Ученые предположили, что это растение упоминается в библейских текстах. История семени, пролежавшего в земле почти тысячу лет, не только впечатляет, но и открывает новые возможности для изучения древней флоры засушливого региона.
Уголь – один из главных источников производимой электроэнергии во всем мире. В то время как запасов природного газа и нефти хватит на 40–60 лет, а уранового топлива – на 80–90, угля достаточно на тысячи лет. Но есть одна проблема: его использование наносит серьезный вред экологии. Это и выброс парниковых газов (CO2, СН4), а также SOx, NOx и твердых частиц при его сжигании, и загрязнение почвы и подземных вод в зоне складирования отходов. Однако белорусские ученые считают, что за этим видом топлива будущее, и знают, как сделать использование угля безопасным для природы.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Таймырские мамонты дожили до бронзового века. Но почему не до наших дней?
Манящее будущее
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии