Психологи проверили анекдот «Пессимисты всегда либо правы, либо приятно удивлены»

Известный анекдот гласит, что «пессимистом быть прекрасно», так как всегда испытываешь приятные ощущения: то радость от неожиданно хороших событий, то удовлетворение от того, что верно «предсказал» плохие. Израильские ученые проверили, действительно ли чувство собственной правоты может избавить от негативных эмоций.

Система вознаграждения — совокупность структур нервной системы, которые задействованы в регулировании и контроле поведения с помощью положительных реакций на те или иные действия. Именно на эту систему влияют занятия спортом, когда облегчают симптомы депрессии, и именно ее работой может объясняться популярность музыкальных композиций.

Согласно одной из современных теоретических концепций, человеческий мозг постоянно стремится предсказать будущие события исходя из прошлого опыта, а когда предсказания оказываются верными, срабатывает система вознаграждения и возникают положительные эмоции. Считается, что, оказываясь правыми, люди чувствуют превосходство или одобрение независимо от того, какими были ожидания, совпавшие с реальностью, — положительными или отрицательными.

Специалисты из Университета имени Бен-Гуриона и Тель-Авивского университета (оба — в Израиле) провели два эксперимента и опровергли эту концепцию, одновременно доказав, что анекдот о «вечнодовольных» пессимистах вряд ли отражает реальную закономерность в функционировании человеческой психики. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Emotion.

В исследовании участвовали 500 человек, им показывали изображения, вызывающие положительные или отрицательные эмоции. Перед демонстрацией каждой картинки люди видели символ, который «подсказывал» ее настроение. В 77% случаев «спойлеры» оказывались верными, то есть участникам эксперимента демонстрировали такое изображение, какое они ожидали увидеть. Однако 23% «подсказок», наоборот, вводили в заблуждение.

Эмоциональную реакцию участников эксперимента оценивали, сразу после «плохого» или «хорошего» изображения показывая нейтральный китайский иероглиф и прося охарактеризовать, насколько приятным или неприятным он кажется. Эта методика предполагает, что эмоции людей по отношению к предыдущей картинке влияют на оценку нейтрального изображения.

К удивлению исследователей оказалось, что подтвердившиеся отрицательные ожидания заставили участников исследования чувствовать себя хуже, чем неожиданное «неприятное» изображение. Это значит, что сильных положительных эмоций факт собственной правоты не вызвал.

Участникам исследования демонстрировали изображения с положительной и отрицательной эмоциональной окраской после подсказки / © Inon Raz t al., Emotion

В случае с положительными исходами закономерность была другой. Участники эксперимента испытывали более положительные ощущения, когда ожидали позитивной картинки и видели ее, чем когда сюжет изображения становился приятной неожиданностью. Эмоциональный подъем от подтверждения оптимистичных ожиданий был сильнее, чем от верности пессимистичных прогнозов.

Индивидуальные особенности участников, например потребность в уверенности или повышенный уровень тревожности, никак не повлияли на результаты исследования. Авторы статьи сделали вывод, что выявленные закономерности можно считать общими и не зависящими от личностных качеств или психологических особенностей. Однако отметили, что у работы есть ограничения:

«Наше исследование в основном было сосредоточено на первоначальных, сиюминутных эмоциональных реакциях <…> Кроме того, наши выводы основаны на одной экспериментальной парадигме, что может ограничить обобщаемость результатов», — предупредили ученые.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.