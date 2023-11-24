Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В своем будущем финансовом успехе оказались уверены лишь те, кто обладают низким интеллектом
Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.
Наверняка каждый из нас встречал людей, которые с большим оптимизмом смотрят в будущее в плане своих финансовых возможностей. Они уверены, что у них будет большой дом, престижная и любимая работа (или они вообще не будут работать, а делом их еще несуществующей фирмы займется доверенное лицо), автомобиль (и не один), возможность часто путешествовать в далекие страны.
Многие, вероятно, замечали, что подобный оптимизм ничем не подкреплен: такие люди нередко не имеют даже своего жилья, у них могут быть непогашенные кредиты, недостаток хорошего образования и неблагополучная родительская семья, которая редко может их поддержать как морально, так и в финансовом плане. Неудивительно, что их надежды на будущее очень часто не оправдываются. Но по какой причине они тогда строят нереалистичные ожидания?
Ученый из Университета Бата (Великобритания) Крис Доусон решил больше узнать об этом вопросе. Его исследование опубликовано в журнале Personality and Social Psychology Bulletin. Используя данные большой национальной репрезентативной выборки Великобритании, куда вошла информация от 36 312 человек, он пришел к выводу, что между завышенными ожиданиями в отношении своего будущего финансового положения и уровнем интеллекта существует взаимосвязь.
Крис Доусон изучал широкий спектр когнитивных навыков участников, включая память, беглость речи, умение работать с числами и так далее. Выяснилось, что склонность переоценивать свое финансовое положение в будущем связано с низким уровнем когнитивных способностей. При прочих равных условиях у людей с самыми высоким интеллектом вероятность реалистичных (или пессимистичных) ожиданий увеличивается на 22 процента (53,2 процента), а оптимизма — снижается на 34,8 процента по сравнению с теми, кто обладает низкими когнитивными способностями. Таким образом, чем выше уровень интеллекта, тем более реалистичными или даже пессимистичными оказались ожидания людей в отношении своего финансового успеха в будущем.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Подводные археологи обнаружили у берегов Италии груз с затонувшего неолитического судна. Это очередное свидетельство того, что древние люди пересекали морские пространства чаще, чем мы думали.
Коллектив ученых из Сколтеха, Массачусетского технологического университета и других ведущих научных организаций России и США представил физическую модель свернутого в петли полимера. Точное аналитическое решение этой модели позволило ученым воспроизвести универсальные особенности упаковки хромосом из экспериментальных данных. Теоретическая работа позволит исследователям понять, как петлевая экструзия влияет на биофизические свойства хромосомы, и определить параметры этих петель из экспериментальных данных.
Исследователи из Швейцарии экспериментально обнаружили, что новый материал приобретает магнитные свойства с помощью механизма, который ранее не наблюдался.
Стало известно, почему при взрыве гремучего золота — взрывчатого вещества — появляется эффектный пурпурный дым. Эта тайна волновала умы ученых с XVI века.
Поток результатов космической обсерватории «Джеймс Уэбб» все больше озадачивает ученых. Телескоп фиксирует множество древних массивных галактик, которых, по современным представлениям, вообще не должно существовать. Горячие головы уже заговорили чуть ли не об отмене Большого взрыва. Naked Science объясняет, что на самом деле происходит с наукой об истории космоса.
Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.
Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.
Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Нобелевская премия по медицине 2018 года присуждена за открытие в лечении рака
Солнечная электростанция в космосе: путь для решения земных проблем или наоборот?
Андрей Валентинов: научно-технический прогресс без границ — идея чисто американская
Алкоголь снижает смертность… или повышает? Почему ученые спорят и кто из них прав
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии