В своем будущем финансовом успехе оказались уверены лишь те, кто обладают низким интеллектом

Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.

Наверняка каждый из нас встречал людей, которые с большим оптимизмом смотрят в будущее в плане своих финансовых возможностей. Они уверены, что у них будет большой дом, престижная и любимая работа (или они вообще не будут работать, а делом их еще несуществующей фирмы займется доверенное лицо), автомобиль (и не один), возможность часто путешествовать в далекие страны.

Многие, вероятно, замечали, что подобный оптимизм ничем не подкреплен: такие люди нередко не имеют даже своего жилья, у них могут быть непогашенные кредиты, недостаток хорошего образования и неблагополучная родительская семья, которая редко может их поддержать как морально, так и в финансовом плане. Неудивительно, что их надежды на будущее очень часто не оправдываются. Но по какой причине они тогда строят нереалистичные ожидания?

Ученый из Университета Бата (Великобритания) Крис Доусон решил больше узнать об этом вопросе. Его исследование опубликовано в журнале Personality and Social Psychology Bulletin. Используя данные большой национальной репрезентативной выборки Великобритании, куда вошла информация от 36 312 человек, он пришел к выводу, что между завышенными ожиданиями в отношении своего будущего финансового положения и уровнем интеллекта существует взаимосвязь.

Крис Доусон изучал широкий спектр когнитивных навыков участников, включая память, беглость речи, умение работать с числами и так далее. Выяснилось, что склонность переоценивать свое финансовое положение в будущем связано с низким уровнем когнитивных способностей. При прочих равных условиях у людей с самыми высоким интеллектом вероятность реалистичных (или пессимистичных) ожиданий увеличивается на 22 процента (53,2 процента), а оптимизма — снижается на 34,8 процента по сравнению с теми, кто обладает низкими когнитивными способностями. Таким образом, чем выше уровень интеллекта, тем более реалистичными или даже пессимистичными оказались ожидания людей в отношении своего финансового успеха в будущем.

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