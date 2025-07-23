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Принцип «Анны Карениной» распространили на оптимистов и пессимистов
Знаменитый роман Льва Толстого «Анна Каренина» начинается словами «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Этот же принцип применим к оптимистам с пессимистами, показало новое исследование. Японские ученые установили, что позитивно настроенным людям свойственны общие паттерны мозговой активности, тогда как у пессимистов они более индивидуальны.
Статья, опубликованная в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), расширяет представления о когнитивных особенностях оптимистичных и пессимистичных людей. Эта тема важна, учитывая, что ученые ранее прослеживали связь оптимизма с лучшим физическим и психическим здоровьем, а также социальным благополучием.
Зная из прошлых исследований, что у оптимистов более развиты социальные связи и выше степень признания в окружении, группа психологов и других специалистов из нескольких вузов Японии предположила, что это объясняется не только свойствами личности, но и какими-то общими механизмами в работе мозга, которые облегчают установление связей.
Чтобы проверить гипотезу, ученые провели серию экспериментов с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Во время сканирования мозга добровольцев (две группы из 37 и 50 человек) просили представлять позитивные, негативные или нейтральные события в будущем, которые происходят с ними или с их второй половиной. Кроме того, участники заполнили опросники для оценки степени оптимизма и пессимизма, а также выполнили ряд других тестов.
При анализе снимков исследователи сосредоточили внимание на медиальной префронтальной коре головного мозга, которая участвует в принятии решений и других процессах, связанных с мотивацией, памятью и прочим. Во время представления возможных событий в этой области отмечалась повышенная нейронная активность.
Сравнивая ее у разных пар участников, ученые обнаружили схожие паттерны, если оба испытуемых характеризовались оптимистичным настроем. В парах, где оба или один человек относились к пессимистам, напротив, выявили больше индивидуальных особенностей.
Также исследователи заметили, что мозговая активность при мыслях о позитивных или негативных событиях у оптимистов отличалась сильнее, чем у пессимистов. Такое четкое разделение говорит о том, что оптимистичные люди могут представлять неблагоприятные сценарии более абстрактно и отстраненно, снижая их эмоциональное воздействие на психику.
Подводя итоги исследования, психологи отметили, что выражение «быть на одной волне» не просто метафора. Судя по данным фМРТ, мозг оптимистов может работать схожим образом, рисуя будущее. Это общее «видение», вероятно, способствует взаимопониманию между такими людьми.
Впрочем, сделанные открытия поднимают новые вопросы. К примеру, врожденная это особенность или приобретенная, которая появляется по ходу жизни? Ведущий автор работы психолог Куниаки Янагисава планирует продолжить исследования в этой области, конечная цель которых — лучше понять, что приводит к одиночеству, а что облегчает общение людей.
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