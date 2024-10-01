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ЛСД впервые применили для лечения тревожности у собак
Домашние собаки часто страдают тревожностью, что выражается в разных поведенческих проблемах, включая гиперактивность, агрессию к незнакомцам, продолжительный лай и нежелательные компульсивные действия. Существующие способы фармакологического лечения часто не приносят успеха. Недавно испанские специалисты опробовали для этих целей производное ЛСД и рассказали о результатах эксперимента в научной статье.
Несмотря на нелегальный статус психоделиков, таких как диэтиламид лизергиновая кислота (ЛСД) и псилоцибин, ученые и врачи активно исследуют их медицинский потенциал. Клинические испытания ранее показывали, что эти запрещенные вещества могут быть быстродействующими антидепрессантами с длительным терапевтическим эффектом.
Примеры применения психоделиков в ветеринарии в научной литературе встречаются реже. Недавно вклад в этой области сделала группа ученных из Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария совместно с коллегами из других исследовательских организаций Испании. Их работу опубликовал журнал Veterinary Research Communications.
На призыв к участию в эксперименте откликнулась 33-летняя женщина, чья 13-летняя собака смешанной породы по кличке Лола проявляла симптомы сильной сепарационной тревоги при расставании с хозяйкой. В частности, животное скулило, визжало и лаяло, а также портило мебель, когда ее владельцы уходили из дома.
Исследование проходило в доме испытуемой собаки. Ветеринарный токсиколог назначил ей однократный прием пяти микрограммов 1cP-LSD — производного диэтиламида лизергиновой кислоты. Препарат дали, замаскировав в куске ветчины, после чего за животным наблюдали в течение пяти с половиной часов.
По прошествии двух часов в поведении Лолы исчезли проявления тревоги, которые она ранее демонстрировала. Эффект сохранился, даже когда экспериментаторы попытались вызывать у собаки стресс, попросив хозяйку выйти из дома на несколько минут. Животное не стало беспокоиться, лаять или издавать другие звуки, а при появлении владелицы спокойно ее приветствовало вилянием хвоста.
Ученые подчеркнули, что после применения препарата не заметили у Лолы никаких психоделических эффектов или побочных реакций.
«Прием 1cp-LSD оказался безопасным и произвел желаемое воздействие на поведение животного, значительно снизив его тревожность», — заключили они.
Ранее в другом исследовании биологи из Китая и Великобритании применили ЛСД у собак с генетической мутацией, вызывавшей аутистические симптомы в поведении. Воздействие позволило устранить отклонения.
Организаторы эксперимента в Испании признали его успешным и заявили, что результаты позволят в дальнейшем безопасно проводить исследования по вопросу использования микродоз 1cp-LSD для лечения собак с поведенческими проблемами.
Хотя авторы отдельно оговорились, что исследование был независимым, поскольку проводилось без государственного или частного финансирования, отметим, что пятеро человек из группы указаны, как сотрудники испанской ассоциации Asociación Científica Psicodélica. Эта организация изучает психоделики и выступает за их использование для лечения депрессии, тревожности, посттравматического стрессового расстройства и других подобных состояний.
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