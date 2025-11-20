Ученые выяснили, когда стоит отказаться от цели

Масштабных целей достичь, как правило, непросто: может потребоваться несколько месяцев, лет, десятилетий. На долгом пути люди нередко начинают сомневаться в возможности дойти до конца. Международная команда исследователей проанализировала, от чего зависит решение в такой ситуации и выяснила, когда действительно есть смысл отказаться от цели.

Связи между успехами и дальнейшим поведением человека посвящены многие психологические исследования. Например, согласно недавним научным работам, череда неудач сделала людей пессимистами, а отношение школьников к проверке знаний повлияло на результаты экзаменов.

Специалисты из нескольких университетов Австралии, Дании и Великобритании изучили, как пересмотр целей связан с обстоятельствами их достижения. Результаты исследования появились в научном журнале Nature Human Behaviour.

Авторы публикации проанализировали научные статьи, в которых исследовалась корректировка целей в ответ на трудности, возникающие при их достижении, а также факторы, которые влияли на решение человека скорректировать цель. Рассматривались, в частности, такие типы поведения взрослых людей, как отказ от достижения цели, изменение цели и гибкость в достижении первоначальной цели — готовность перестроить «маршрут», который, как предполагается, должен привести к желаемому результату.

Анализ показал, что по событиям, происходящим в жизни человека, и его эмоциональному состоянию возможно предсказать, какое поведение в отношении цели будет более разумным. Например, если цель вызывала постоянную тревогу, стресс или депрессию, отказ от нее был связан с улучшением психологического состояния, облегчением. Стресс, в свою очередь, чаще появлялся у тех людей, которые сообщали о систематических трудностях в достижении цели, «кризисе действия» (отчуждении от цели из-за препятствий, которое, как правило, приводило к оценке затрат и выгод, связанных с осуществлением цели) и осознании (самостоятельном или спровоцированном чей-то обратной связью) цели как нереалистичной, недостижимой.

Если на пути к цели возникают перечисленные обстоятельства, отказ от цели может положительно повлиять на эмоциональное состояние, уменьшив психологическое давление. Однако, как отметили исследователи, менее рискованно перенаправлять ресурсы на достижение более реалистичных целей: так человек не просто избавится от негативных эмоций, но и в скором времени сможет ощутить прогресс, связанный с успехом на новом «маршруте».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Полина Меньшова 392 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.