Ученые выяснили, когда стоит отказаться от цели
Масштабных целей достичь, как правило, непросто: может потребоваться несколько месяцев, лет, десятилетий. На долгом пути люди нередко начинают сомневаться в возможности дойти до конца. Международная команда исследователей проанализировала, от чего зависит решение в такой ситуации и выяснила, когда действительно есть смысл отказаться от цели.
Связи между успехами и дальнейшим поведением человека посвящены многие психологические исследования. Например, согласно недавним научным работам, череда неудач сделала людей пессимистами, а отношение школьников к проверке знаний повлияло на результаты экзаменов.
Специалисты из нескольких университетов Австралии, Дании и Великобритании изучили, как пересмотр целей связан с обстоятельствами их достижения. Результаты исследования появились в научном журнале Nature Human Behaviour.
Авторы публикации проанализировали научные статьи, в которых исследовалась корректировка целей в ответ на трудности, возникающие при их достижении, а также факторы, которые влияли на решение человека скорректировать цель. Рассматривались, в частности, такие типы поведения взрослых людей, как отказ от достижения цели, изменение цели и гибкость в достижении первоначальной цели — готовность перестроить «маршрут», который, как предполагается, должен привести к желаемому результату.
Анализ показал, что по событиям, происходящим в жизни человека, и его эмоциональному состоянию возможно предсказать, какое поведение в отношении цели будет более разумным. Например, если цель вызывала постоянную тревогу, стресс или депрессию, отказ от нее был связан с улучшением психологического состояния, облегчением. Стресс, в свою очередь, чаще появлялся у тех людей, которые сообщали о систематических трудностях в достижении цели, «кризисе действия» (отчуждении от цели из-за препятствий, которое, как правило, приводило к оценке затрат и выгод, связанных с осуществлением цели) и осознании (самостоятельном или спровоцированном чей-то обратной связью) цели как нереалистичной, недостижимой.
Если на пути к цели возникают перечисленные обстоятельства, отказ от цели может положительно повлиять на эмоциональное состояние, уменьшив психологическое давление. Однако, как отметили исследователи, менее рискованно перенаправлять ресурсы на достижение более реалистичных целей: так человек не просто избавится от негативных эмоций, но и в скором времени сможет ощутить прогресс, связанный с успехом на новом «маршруте».
Долгие годы исследователи полагали, что внутренняя структура полости носа неандертальцев была устроена таким образом, что помогала этим людям переносить холод. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение эту гипотезу. Ученые впервые проанализировали носовую полость неандертальца в хорошо сохранившемся черепе и выяснили, что его нос не был приспособлен к суровому климату.
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить
В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
22 Апреля, 2015
Веселая география
