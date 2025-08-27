Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Череда неудач сделала людей пессимистами
Чтобы проверить, как люди оценивают собственные успехи и неудачи, психологи провели серию экспериментов, попросив участников предсказать результат пяти подбрасываний монеты. Хотя вероятность успеха всегда равна 50%, добровольцы искали закономерности там, где их нет, и сильнее реагировали на неудачи.
Исследователи из Чикагской школы бизнеса имени Бута (США) под руководством когнитивного психолога Рассела Робертса (Russell Roberts) показали, что даже при полной очевидной случайности люди не могут игнорировать личный опыт. К такому выводу ученые пришли, попросив более 12 000 человек предсказать результат пяти последовательных подбрасываний монеты.
В экспериментах под номерами один и три использовали реальные монеты, а в остальных трех — виртуальные. Участников случайным образом распределили так, чтобы они добились разных результатов. При этом из каждой 1000 человек примерно 30 неизбежно сталкивались с наименее вероятным исходом (пять попаданий или пять промахов подряд).
Результаты научной работы опубликованной в журнале PNAS Nexus, показали, что те, кому случайно удавалось угадать больше бросков, чем в среднем, начинали верить в свою «способность» предсказывать результат: их прогнозы о будущем становились все более оптимистичными, а готовность рисковать — выше. Такое поведение близко к иллюзии контроля— когнитивному искажению, выражающемуся в тенденции людей верить в способность влиять на события, которые на самом деле от них не зависят или зависят в меньшей степени.
И наоборот: те, кому не везло, становились чрезмерно тревожными и осторожными, существенно занижая ожидания. Исследователи отметили, что объяснить такую динамику врожденной склонностью к риску, материальными стимулами и незнанием теории вероятностей нельзя: даже осознавая, что в эксперименте нет подвоха, невезучие участники продолжали ориентироваться на свой прошлый опыт, что схоже с феноменом «горячей руки» — когнитивным искажением, проявляющимся в вере в то, что успехи или неудачи «предсказывают» будущее в череде случайных событий.
При этом неудачи сильнее влияли на ожидания, чем успехи. Добровольцы, потерпевшие серию поражений, становились особенно пессимистичными. Более того, склонность делать выводы о будущем усиливалась у тех, кто чаще менял прогнозы: они, вероятно, легче видели ложную связь между действиями и результатом. Это, по мнению Робертса и коллег, свидетельствует о мощном психологическом эффекте неудач.
Хотя некоторые участники сомневались в прозрачности эксперимента с виртуальной монетой, они продолжали строить прогнозы на основе предыдущих результатов, нередко приписывая успех собственному «мастерству», а неудачи — плохому стечению обстоятельств. Некоторые добровольцы даже давали советы другим, будучи уверенными в том, что их «стратегия» работает. Это напоминает фундаментальную ошибку атрибуции — переоценку личностных и недооценку обстоятельственных причин при интерпретации поведения другого человека.
Результаты нового исследования важны для понимания когнитивных искажений, а также могут пригодиться в реальной жизни — от финансовых решений до образовательной и социальной политики, где роль удачи часто недооценивают.
Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
Чем больше времени мальчики 7-10 лет проводят за компьютерными играми, тем выше риск, что они потеряют интерес к учебе. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные более 1600 детей младшего школьного возраста.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Миллионы тонн ядерных отходов»: крупнейший миф атомной энергетики
Продать себя задорого. Не пытайтесь повторить!
Битва за небо Европы: Tempest против Next Generation Fighter
Топ необычных авто советской эпохи
«Карлики» в деталях: как много вы знаете о самых крошечных планетах Солнечной системы?
Алкоголь снижает смертность… или повышает? Почему ученые спорят и кто из них прав
Вымысел и наука в фантастике. Тест от Naked Science
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии