27 августа, 16:17
Любовь С.
5

Череда неудач сделала людей пессимистами

❋ 4.8

Чтобы проверить, как люди оценивают собственные успехи и неудачи, психологи провели серию экспериментов, попросив участников предсказать результат пяти подбрасываний монеты. Хотя вероятность успеха всегда равна 50%, добровольцы искали закономерности там, где их нет, и сильнее реагировали на неудачи.

Психология
# когнитивные искажения
# оптимизм
# пессимизм
# поведение
# предсказание
# успех
Кадр из фильма «Темный рыцарь» (2008) / © Universal Pictures

Исследователи из Чикагской школы бизнеса имени Бута (США) под руководством когнитивного психолога Рассела Робертса (Russell Roberts) показали, что даже при полной очевидной случайности люди не могут игнорировать личный опыт. К такому выводу ученые пришли, попросив более 12 000 человек предсказать результат пяти последовательных подбрасываний монеты.

В экспериментах под номерами один и три использовали реальные монеты, а в остальных трех — виртуальные. Участников случайным образом распределили так, чтобы они добились разных результатов. При этом из каждой 1000 человек примерно 30 неизбежно сталкивались с наименее вероятным исходом (пять попаданий или пять промахов подряд).

Результаты научной работы опубликованной в журнале PNAS Nexus, показали, что те, кому случайно удавалось угадать больше бросков, чем в среднем, начинали верить в свою «способность» предсказывать результат: их прогнозы о будущем становились все более оптимистичными, а готовность рисковать — выше. Такое поведение близко к иллюзии контроля— когнитивному искажению, выражающемуся в тенденции людей верить в способность влиять на события, которые на самом деле от них не зависят или зависят в меньшей степени.

И наоборот: те, кому не везло, становились чрезмерно тревожными и осторожными, существенно занижая ожидания. Исследователи отметили, что объяснить такую динамику врожденной склонностью к риску, материальными стимулами и незнанием теории вероятностей нельзя: даже осознавая, что в эксперименте нет подвоха, невезучие участники продолжали ориентироваться на свой прошлый опыт, что схоже с феноменом «горячей руки» — когнитивным искажением, проявляющимся в вере в то, что успехи или неудачи «предсказывают» будущее в череде случайных событий.

При этом неудачи сильнее влияли на ожидания, чем успехи. Добровольцы, потерпевшие серию поражений, становились особенно пессимистичными. Более того, склонность делать выводы о будущем усиливалась у тех, кто чаще менял прогнозы: они, вероятно, легче видели ложную связь между действиями и результатом. Это, по мнению Робертса и коллег, свидетельствует о мощном психологическом эффекте неудач.

Хотя некоторые участники сомневались в прозрачности эксперимента с виртуальной монетой, они продолжали строить прогнозы на основе предыдущих результатов, нередко приписывая успех собственному «мастерству», а неудачи — плохому стечению обстоятельств. Некоторые добровольцы даже давали советы другим, будучи уверенными в том, что их «стратегия» работает. Это напоминает фундаментальную ошибку атрибуции — переоценку личностных и недооценку обстоятельственных причин при интерпретации поведения другого человека. 

Результаты нового исследования важны для понимания когнитивных искажений, а также могут пригодиться в реальной жизни — от финансовых решений до образовательной и социальной политики, где роль удачи часто недооценивают.

Любовь С.
248 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
