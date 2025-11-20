Обезьяны показали способность отказываться от своих ошибочных убеждений

Серия экспериментов продемонстрировала, что обезьяны сравнивали силу улик и меняли свое первоначальное мнение, если новые доказательства были убедительнее, чем старые. Ученые считают, что эти результаты демонстрируют метакогнитивные способности у шимпанзе — умение оценивать собственные знания.

Рациональное мышление — не просто способность делать логические выводы, а умение пересматривать свои убеждения в свете новой информации. Рациональный агент сравнивает силу и надежность старых и новых доказательств, чтобы принять решение. Способность менять свое мнение только тогда, когда контраргументы оказываются сильнее, является ключевым маркером такой рациональности.

Ближайшие родственники человека, человекообразные обезьяны, умеют делать выводы по косвенным признакам: например, находить еду по оставленным следам или по звуку. Однако до сих пор оставалось неясным, как они поступают, сталкиваясь с противоречивой информацией. Могут ли они взвесить разные улики и на этом основании изменить свои убеждения? Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, проверили, способны ли шимпанзе рационально пересматривать убеждения.

Ученые провели пять последовательных экспериментов с шимпанзе, в которых обезьянам нужно было определить, в какой из двух (или трех) непрозрачных коробок спрятан ломтик яблока. Сначала им предоставляли одну улику, на основании которой они делали предварительный выбор, а затем — вторую, противоречащую первой, после чего давали возможность принять окончательное решение.

Ученые разделили улики на две категории: сильные и слабые. К сильным относилось прямое визуальное свидетельство: обезьяна могла видеть яблоко через окошко в коробке или слышала характерный звук, когда коробку с яблоком встряхивали. Слабые улики — это следы еды рядом с коробкой и звук встряхивания деревяшки внутри нее.

Ученые провели пять экспериментов. В первых двух обезьянам показывали по две коробки, для каждой демонстрируя доказательства — сперва сильные, затем слабые, и наоборот. Обезьяны предпочитали сильные свидетельства, вне зависимости от того, в какой очередности они шли.

В третьем эксперименте коробок было уже три, причем единственную коробку с сильным доказательством наличия яблока у обезьян забирали. Тогда шимпанзе выбирало ту, у которой была хотя бы слабая улика. Это значит, что испытуемый сравнивал разные степени надежности улик и выбирал самую твердую.

В четвертом обезьянам предъявляли слабые улики по несколько раз, а сильную — только один. Шимпанзе выбирали коробку с сильной уликой. Наконец, в пятом эксперименте обезьян обманули: ученый доставал из коробки лишь картинку с яблоком. Тогда шимпанзе выбирали ту коробку, у которой было слабое доказательство (звук от потряхивания).

Пятый эксперимент — с обманом и переоценкой улики / © Schleihauf et al.

Результаты исследования означают, что шимпанзе меняли свое мнение, сравнивали силу улик, отличали избыточную, но бесполезную информацию от важной. Как пишут авторы статьи, результаты не могут быть объяснены нерациональными процессами, такими как устойчивость убеждений, эффект недавнего или заметность стимулов — явлений, которые встречаются и у людей.

По мнению ученых, это исследование — сильная улика в пользу наличия у шимпанзе метапознания, то есть способности познавать собственное познание. Например, взвешивать и сравнивать свои знания, отвергать свои же гипотезы и пересматривать свои умозаключения.

