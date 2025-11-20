Уведомления
Обезьяны показали способность отказываться от своих ошибочных убеждений
Серия экспериментов продемонстрировала, что обезьяны сравнивали силу улик и меняли свое первоначальное мнение, если новые доказательства были убедительнее, чем старые. Ученые считают, что эти результаты демонстрируют метакогнитивные способности у шимпанзе — умение оценивать собственные знания.
Рациональное мышление — не просто способность делать логические выводы, а умение пересматривать свои убеждения в свете новой информации. Рациональный агент сравнивает силу и надежность старых и новых доказательств, чтобы принять решение. Способность менять свое мнение только тогда, когда контраргументы оказываются сильнее, является ключевым маркером такой рациональности.
Ближайшие родственники человека, человекообразные обезьяны, умеют делать выводы по косвенным признакам: например, находить еду по оставленным следам или по звуку. Однако до сих пор оставалось неясным, как они поступают, сталкиваясь с противоречивой информацией. Могут ли они взвесить разные улики и на этом основании изменить свои убеждения? Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, проверили, способны ли шимпанзе рационально пересматривать убеждения.
Ученые провели пять последовательных экспериментов с шимпанзе, в которых обезьянам нужно было определить, в какой из двух (или трех) непрозрачных коробок спрятан ломтик яблока. Сначала им предоставляли одну улику, на основании которой они делали предварительный выбор, а затем — вторую, противоречащую первой, после чего давали возможность принять окончательное решение.
Ученые разделили улики на две категории: сильные и слабые. К сильным относилось прямое визуальное свидетельство: обезьяна могла видеть яблоко через окошко в коробке или слышала характерный звук, когда коробку с яблоком встряхивали. Слабые улики — это следы еды рядом с коробкой и звук встряхивания деревяшки внутри нее.
Ученые провели пять экспериментов. В первых двух обезьянам показывали по две коробки, для каждой демонстрируя доказательства — сперва сильные, затем слабые, и наоборот. Обезьяны предпочитали сильные свидетельства, вне зависимости от того, в какой очередности они шли.
В третьем эксперименте коробок было уже три, причем единственную коробку с сильным доказательством наличия яблока у обезьян забирали. Тогда шимпанзе выбирало ту, у которой была хотя бы слабая улика. Это значит, что испытуемый сравнивал разные степени надежности улик и выбирал самую твердую.
В четвертом обезьянам предъявляли слабые улики по несколько раз, а сильную — только один. Шимпанзе выбирали коробку с сильной уликой. Наконец, в пятом эксперименте обезьян обманули: ученый доставал из коробки лишь картинку с яблоком. Тогда шимпанзе выбирали ту коробку, у которой было слабое доказательство (звук от потряхивания).
Результаты исследования означают, что шимпанзе меняли свое мнение, сравнивали силу улик, отличали избыточную, но бесполезную информацию от важной. Как пишут авторы статьи, результаты не могут быть объяснены нерациональными процессами, такими как устойчивость убеждений, эффект недавнего или заметность стимулов — явлений, которые встречаются и у людей.
По мнению ученых, это исследование — сильная улика в пользу наличия у шимпанзе метапознания, то есть способности познавать собственное познание. Например, взвешивать и сравнивать свои знания, отвергать свои же гипотезы и пересматривать свои умозаключения.
Долгие годы исследователи полагали, что внутренняя структура полости носа неандертальцев была устроена таким образом, что помогала этим людям переносить холод. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение эту гипотезу. Ученые впервые проанализировали носовую полость неандертальца в хорошо сохранившемся черепе и выяснили, что его нос не был приспособлен к суровому климату.
Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.
Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить
В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.
Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
25 Декабря, 2015
5 необычных «экспериментов» с расплавленной медью
