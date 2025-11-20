Уведомления
Эксперт спрогнозировала поведение валют в преддверии Нового года
Ежегодно в декабре мировой валютный рынок изменяется в связи с характерными сезонными колебаниями. На фоне подготовки бизнеса к отчетному периоду и роста потребительской активности формируются уникальные тренды, влияющие на курсы ведущих денежных единиц. Что происходит в российской экономике на данный момент, и как будут вести себя рубль, доллар и юань в преддверии Нового года — анализирует эксперт Пермского Политеха.
Предновогодний период традиционно характеризуется повышением волатильности на финансовых рынках. На это влияют как объективные экономические процессы на мировой арене, так и поведенческие факторы стран-участников.
— На данный момент российская экономика стабилизировалась и существует уже в новой парадигме, сформированной после 2022 года. Она адаптировалась под запросы внутреннего рынка и стран-партнеров. Нам также удается сохранять устойчивый экспорт, несмотря на умеренный дефицит бюджета, — объясняет Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха.
К концу года ожидается прирост инфляции в связи с повышением потребительского спроса во время «новогоднего переполоха» и выплатами премий бюджетным организациям. Из-за этого Центральный банк приостановил дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.
— В условиях сложившейся экономической ситуации регулятор сохраняет осторожную позицию, замедлив темпы снижения ключевой ставки. В настоящее время она составляет 16,5%. На следующий год Центробанк прогнозирует ее постепенное снижение до 13-15% при ожидаемом росте ВВП на 0,5-1%, — отмечает Юлия Стародумова.
По словам эксперта, валютный рынок также сохранит стабильность, вслед за национальной экономикой. Доллар, после достижения своего максимума в сентябре 2025, будет колебаться в том же коридоре — 79-83 рублей. Что касается российской валюты, то ситуация с ней останется сбалансированной благодаря действию разнонаправленных факторов.
С одной стороны, обязательная продажа валютной выручки экспортерами, высокая ключевая ставка и активные интервенции Центробанка поддерживают отечественную единицу. С другой — давление оказывает необходимость импорта критически важных товаров, использование средств Фонда национального благосостояния и ограничения на репатриацию прибыли иностранными компаниями.
— Факторами давления на рубль остается импортозависимость. Несмотря на колоссально выросшее импортозамещение, до сих пор остаются точки критического импорта. Они требуют больших валютных расходов, которые покрываются за счет средств Фонда национального благосостояния России. Невозможность полноценного возврата прибыли компаний, которые сохраняют бизнес в России, тоже вызывает отток капитала. Национальный Банк сохраняет высокую ключевую ставку, что делает рублевые активы привлекательными для инвестиций, — комментирует эксперт ПНИПУ.
По словам Юлии Стародумовой, замедление снижения темпов ключевой ставки поддерживает рубль. Центробанк вовремя вмешивается для сглаживания резких колебаний курса национальной валюты и недопущение ее ослабевания. Однако любое снижение экспорта, цен на нефть или же резкий всплеск бюджетных расходов в декабре может оказать давление на местную валюту и повысить стоимость американского доллара.
Особое внимание эксперт уделяет позиции юаня, который де-факто стал основной в международных операциях между Россией и Китаем. На курс китайской валюты влияет соотношение импорта и экспорта страны, а также жесткая валютная политика Народного банка Китайской Народной Республики, который тщательно контролирует колебания национальной единицы.
— В России платежный баланс устойчиво-положительный в торговле с Китайской республикой. Продажа ресурсов и покупка товаров формирует спрос на использование юаней со стороны российских импортеров. Возможность расчета нашими картами в Китае и наоборот укрепляет российско-китайские взаимоотношения. Однако, как и на другие валюты, на денежную единицу КНР влияет возможность оплаты другими денежные инструменты между нашими государствами. До конца года курс останется стабильным, а спрос на него будет только расти. Скорее всего, юань не превысит цифры в 12-13 рублей до конца года, — говорит эксперт Пермского Политеха.
