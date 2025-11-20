  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
20 ноября, 09:43
ПНИПУ
4

Эксперт спрогнозировала поведение валют в преддверии Нового года

❋ 4.8

Ежегодно в декабре мировой валютный рынок изменяется в связи с характерными сезонными колебаниями. На фоне подготовки бизнеса к отчетному периоду и роста потребительской активности формируются уникальные тренды, влияющие на курсы ведущих денежных единиц. Что происходит в российской экономике на данный момент, и как будут вести себя рубль, доллар и юань в преддверии Нового года — анализирует эксперт Пермского Политеха.

ПНИПУ
# Валюта
# деньги
# доллар
# рынок
# финансы
# экономика
Российские рубли / © ededchechine, Freepik

Предновогодний период традиционно характеризуется повышением волатильности на финансовых рынках. На это влияют как объективные экономические процессы на мировой арене, так и поведенческие факторы стран-участников.

— На данный момент российская экономика стабилизировалась и существует уже в новой парадигме, сформированной после 2022 года. Она адаптировалась под запросы внутреннего рынка и стран-партнеров. Нам также удается сохранять устойчивый экспорт, несмотря на умеренный дефицит бюджета, — объясняет Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха.

К концу года ожидается прирост инфляции в связи с повышением потребительского спроса во время «новогоднего переполоха» и выплатами премий бюджетным организациям. Из-за этого Центральный банк приостановил дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

— В условиях сложившейся экономической ситуации регулятор сохраняет осторожную позицию, замедлив темпы снижения ключевой ставки. В настоящее время она составляет 16,5%. На следующий год Центробанк прогнозирует ее постепенное снижение до 13-15% при ожидаемом росте ВВП на 0,5-1%, — отмечает Юлия Стародумова.

По словам эксперта, валютный рынок также сохранит стабильность, вслед за национальной экономикой. Доллар, после достижения своего максимума в сентябре 2025, будет колебаться в том же коридоре — 79-83 рублей. Что касается российской валюты, то ситуация с ней останется сбалансированной благодаря действию разнонаправленных факторов.

С одной стороны, обязательная продажа валютной выручки экспортерами, высокая ключевая ставка и активные интервенции Центробанка поддерживают отечественную единицу. С другой — давление оказывает необходимость импорта критически важных товаров, использование средств Фонда национального благосостояния и ограничения на репатриацию прибыли иностранными компаниями.

— Факторами давления на рубль остается импортозависимость. Несмотря на колоссально выросшее импортозамещение, до сих пор остаются точки критического импорта. Они требуют больших валютных расходов, которые покрываются за счет средств Фонда национального благосостояния России. Невозможность полноценного возврата прибыли компаний, которые сохраняют бизнес в России, тоже вызывает отток капитала. Национальный Банк сохраняет высокую ключевую ставку, что делает рублевые активы привлекательными для инвестиций, — комментирует эксперт ПНИПУ.

По словам Юлии Стародумовой, замедление снижения темпов ключевой ставки поддерживает рубль. Центробанк вовремя вмешивается для сглаживания резких колебаний курса национальной валюты и недопущение ее ослабевания. Однако любое снижение экспорта, цен на нефть или же резкий всплеск бюджетных расходов в декабре может оказать давление на местную валюту и повысить стоимость американского доллара.

Особое внимание эксперт уделяет позиции юаня, который де-факто стал основной в международных операциях между Россией и Китаем. На курс китайской валюты влияет соотношение импорта и экспорта страны, а также жесткая валютная политика Народного банка Китайской Народной Республики, который тщательно контролирует колебания национальной единицы.

— В России платежный баланс устойчиво-положительный в торговле с Китайской республикой. Продажа ресурсов и покупка товаров формирует спрос на использование юаней со стороны российских импортеров. Возможность расчета нашими картами в Китае и наоборот укрепляет российско-китайские взаимоотношения. Однако, как и на другие валюты, на денежную единицу КНР влияет возможность оплаты другими денежные инструменты между нашими государствами. До конца года курс останется стабильным, а спрос на него будет только расти. Скорее всего, юань не превысит цифры в 12-13 рублей до конца года, — говорит эксперт Пермского Политеха.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1349 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# Валюта
# деньги
# доллар
# рынок
# финансы
# экономика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Энергия ветра и воздушные потоки: навигационные секреты
Политехнический музей
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Сердце Франкеншарикова
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Сколько дятлов нужно лесу? Роль дятлов в экосистемах
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Благополучие морских млекопитающих в неволе
Московский зоопарк
Москва
Лекция
20 Ноя
Бесплатно
Искусственный интеллект в медицине
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
20 Ноя
750
Что «фонит» вокруг нас?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Освоение Арктики: технологии для сложных климатических условий
Политехнический музей
Москва
Лекция
21 Ноя
1000
Мозг: орган с историей
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Ноя
1200
Гипотезы в астрофизике
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 ноября, 14:04
Игорь Байдов

Массивный нос неандертальца не был приспособлен к холодному климату

Долгие годы исследователи полагали, что внутренняя структура полости носа неандертальцев была устроена таким образом, что помогала этим людям переносить холод. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение эту гипотезу. Ученые впервые проанализировали носовую полость неандертальца в хорошо сохранившемся черепе и выяснили, что его нос не был приспособлен к суровому климату.

Антропология
# внешний вид
# неандертальцы
# физиология
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
18 ноября, 18:24
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
18 ноября, 18:24
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно