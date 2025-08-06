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Психологи выявили четыре типа учащихся, сдающих экзамены
Австралийские исследователи изучили старшеклассников в реальной обстановке — во время тестов по естественным наукам — и описали четыре профиля в зависимости от психофизиологических реакций.
Исследования ранее показывали, что отношение учащихся к тестам или сдаче экзаменов может сказываться на их успеваемости. Это связано с тем, что мысли о себе, предстоящих проверках знаний и последствиях их результатов способны влиять на мотивацию и концентрацию во время испытаний.
Как правило, в такого рода научных работах учащихся делили на два типа. Одни видели в тестах и экзаменах посильное испытание, другие же воспринимали как угрозу, с которой им не справиться.
Авторы некоторых статей отмечали, что это слишком обобщенный подход, который мало помогает в разработке действенных мер психологической поддержки для студентов и школьников. Свой вклад в решение вопроса недавно внесла группа специалистов в сфере образования и психологии из Австралии. В новой работе, публикация о которой вышла в издании Journal of Educational Psychology, они изучили старшеклассников во время тестов по естественным наукам.
В эксперименте, который стал частью другого масштабного проекта о вовлеченности школьников в естественнонаучные дисциплины, поучаствовали 244 учащихся (юношей и девушек) 8-10-х классов трех сиднейских школ. Он включал сбор сведений, связанных с разными психологическими и образовательными аспектами (с помощью опросов и анкет), данных о мозговой активности (с помощью электроэнцефалограммы) и физиологических реакциях на стресс (по результатам кожно-гальванической реакции, которую отслеживали с помощью носимых устройств).
По словам ученых, это крупнейшее на сегодня исследование такого рода, которое проходило не в лабораторных условиях с помощью фМРТ, а в реальной учебной обстановке. У старшеклассников во время тестирования на запястьях находились браслеты, регистрирующие биометрические показатели и активность потовых желез. Сниженная электродермальная активность говорила о более спокойном и позитивном настрое, а повышенная — о стрессе.
Также испытуемым надевали гарнитуру для снятия ЭЭГ и регистрации альфа- и тета-ритмов, по которым судили о концентрации внимания и нагрузке на рабочую память во время тестов. Стресс и ощущение угрозы могут мешать этим когнитивным функциям.
В процессе тестирования старшеклассников просили оценить, насколько уверенно они себя чувствуют, беспокоятся ли о результатах и опасаются ли не справиться.
Проанализировав полученные результаты с помощью статистических методов, ученые разделили учащихся на четыре типа в зависимости от психофизиологических реакций при сдаче экзамена (теста).
К первой группе, в которую вошли примерно 27% испытуемых, отнесли уверенных в себе школьников, с легкостью проходивших тест. Они не сомневались в себе и сообщали о низком уровне тревожности. Также у них отмечались оптимальные показатели концентрации внимания и нагрузки на рабочую память, а показания браслетов свидетельствовали о спокойствии.
Вошедших во вторую группу (8% выборки) тоже охарактеризовали как уверенных в себе, но с чуть более низкими показателями. Хотя у них не наблюдалось повышенной тревоги, некоторые данные все же говорили о признаках психологического напряжения. Результаты ЭЭГ характеризовались большей нагрузкой на рабочую память, что указывало на необходимость прилагать повышенные усилия при выполнении теста.
Участников третьей группы (27% старшеклассников) назвали «боязливыми». Они сообщали о неуверенности в себе и высокой тревожности. Данные браслетов свидетельствовали о стрессе, а мозговая активность — о недостаточном внимании к тесту, который они воспринимали скорее как угрозу, а не посильное испытание.
Последнюю группу, самую многочисленную (38%), исследователи назвали «амбивалентной», то есть вошедшие в нее характеризовались неоднозначно. По всем основным показателям у этих старшеклассников отмечались средние результаты, что не позволило четко оценить их отношение к тесту как к угрозе или как к испытанию.
Сопоставив данные с итогами теста и общей успеваемостью школьников, ученые установили, что с проверками знаний лучше всего справлялись учащиеся из первой группы. Во второй с этим дела тоже обстояли хорошо, в отличие от двух остальных. У отнесенных к амбивалентному профилю результаты были заметно ниже, но у боязливых старшеклассников они ожидаемо оказались худшими.
Исследование наглядно продемонстрировало, что вера в себя, умение отбросить тревогу и сохранять ясность мыслей, позволяющую сконцентрироваться на заданиях, дают наивысшие шансы на успех, заключили ученые.
Педагогам рекомендовали обучать школьников методикам, направленным на повышение уверенности в себе и снижение тревожности. Также для тестирований посоветовали выбирать задания так, чтобы те проверяли знания и были достаточно сложными, но не требовали чрезмерных усилий. Это поможет учащимся чувствовать себя увереннее во время других, более ответственных экзаменов.
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