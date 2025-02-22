Психологи объяснили, почему нарциссы чаще чувствуют себя отвергнутыми

Остракизм, то есть неприятие, игнорирование и отторжение со стороны окружающих, может вести к негативным последствиям для человека. Но почему некоторые люди вообще подвергаются остракизму, изучено в меньшей степени. Психологи из нескольких стран детальнее разобрались в вопросе, сосредоточив внимание на личностях с выраженными нарциссическими чертами.

Чувство неприятия обществом — субъективное, основанное на восприятии человеком социальных сигналов. Окружающие могут намеренно игнорировать людей, но бывает, что некоторые чувствуют себя отвергнутыми, хотя в действительности это не так.

Специалисты в области социальной психологии из Базельского университета (Швейцария) совместно с коллегами из Германии и США предположили, что у людей с так называемым грандиозным типом нарциссизма, для которого характерны необоснованное чувство собственного превосходства, эгоцентричность, потребность в восхищении и недостаток эмпатии, может чаще возникать ощущение остракизма.

По мнению исследователей, тенденция связана не только с вероятным стремлением окружающих избегать нарциссов из-за специфики их личности и поведения, но также с повышенной чувствительностью последних к социальным сигналам и склонностью принимать за остракизм неоднозначные ситуации. Кроме того, нарциссизм может быть не только причиной, но и следствием остракизма: частое неприятие людьми со временем способно усилить нарциссические черты.

Для проверки гипотез психологи провели серию исследований. Одно из них, на основе выборки из 1592 человек, которую сформировали с помощью Немецкой социально-экономической панели (German Socio-Economic Panel, SOEP), показало, что люди с повышенным уровнем нарциссизма действительно чаще сообщали о случаях отторжения окружающими.

Тенденцию подтвердил и следующий эксперимент, в котором 323 человека на протяжении двух недель фиксировали в мобильном приложения, когда им казалось, что люди их отвергают. Выяснилось, что нарциссы склонны преувеличивать количество случаев остракизма при ретроспективной оценке.

В третьем и четвертом исследованиях, в которых суммарно поучаствовали более 2500 человек, психологи убедились, что нарциссическим личностям свойственно принимать за остракизм двусмысленные социальные сигналы, допускающие двоякое толкование. Еще два эксперимента показали, что окружающие предпочитают избегать людей с выраженным нарциссизмом, и это усиливает у последних ощущение социальной изоляции.

В седьмом, финальном исследовании, психологи на основании многолетних данных из Новой Зеландии проследили за связью между остракизмом и нарциссизмом во времени. Специалисты установили, что изменения в чувстве неприятия окружающими коррелировали с колебаниями в уровне нарциссизма годом позднее, и наоборот. Это подтвердило предположение о том, что на фоне остракизма нарциссические черты могут становиться более выраженными.

По словам авторов новой работы, вышедшей в Journal of Personality and Social Psychology, сделанные открытия подчеркивают сложную взаимосвязь личностных черт и социального опыта. Понимание этих тенденций может помочь в решении рабочих конфликтов и проблем, возникающих из-за социальной изоляции.

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