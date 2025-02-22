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Биологи расшифровали и классифицировали эмоции животных
Животным, как и людям, свойственны разные эмоциональные состояния. Однако правильно распознать их может быть непросто. Команда ученых с помощью искусственного интеллекта разработала инструмент, позволяющий с высокой точностью различать эмоции у нескольких биологических видов.
Многие современные исследования в области биологии посвящены эмоциональному состоянию животных. Авторы одного из них доказали, что братья наши меньшие в принципе способны испытывать эмоции, а другого — изучили, что ощущает собака при общении с человеком.
Специалисты из Копенгагенского университета в Дании и Гарвардского университета в США разработали модель искусственного интеллекта, с 89-процентной точностью определяющую эмоции по вокализациям — характерным звукам, которые издают животные. Результаты работы появились в научном журнале IScience.
Авторы публикации проанализировали тысячи звуковых сигналов коров, коз, лошадей, лошадей Пржевальского (единственная дикая лошадь в природе), овец, свиней и диких кабанов. В числе наиболее важных признаков для различения положительных и отрицательных эмоций выделили изменения в продолжительности вокализации, основную частоту, особенности амплитуды. Примечательно, что показатели были схожими для разных видов: ученые допустили, что основные способы выражать эмоции с помощью голоса могут эволюционно сохраняться.
Исследователи обучили на полученных данных модель искусственного интеллекта и поставили перед ней задачу классифицировать вокализации на основании того, какие эмоции они выражают. Точность работы получившегося «расшифровщика эмоций животных» составила 89,49%.
«Понимание, как животные выражают эмоции, может помочь нам улучшить их самочувствие. Если мы обнаружим стресс или дискомфорт на ранней стадии, мы сможем вмешаться до того, как они обострятся. Не менее важно, что мы могли бы также поощрять положительные эмоции. Это изменило бы правила игры для защиты животных», — отметили авторы научной статьи.
Исследователи надеются, что на шаг приблизились к будущему, в котором технологии позволят людям понимать эмоции животных и реагировать на них. Это открыло бы новые возможности не только для охраны природы, но и для науки.
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