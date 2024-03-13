Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Россияне знают о способах заботы о психологическом благополучии, но не верят в их эффективность
Результаты исследования ученых из НИУ ВШЭ показывают достаточно высокий уровень осведомленности населения России о различных технологиях поддержки и укрепления психологического благополучия. Более 50 процентов россиян отмечают, что слышали о них либо знают в деталях, но доверяют им далеко не все.
Об этом говорится в научно-исследовательской работе «Практики использования инструментов усовершенствования личности», выполненной в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире» программы «Приоритет-2030». В рамках нее в октябре и ноябре 2023 года был проведен опрос населения России в возрасте от 18 лет.
Интересно, что размер населенного пункта практически не влияет на осведомленность населения о технологиях поддержки и укрепления психологического благополучия. Впрочем, анализ показывает, что мотивационные тренинги/марафоны более востребованы в Дальневосточном ФО по сравнению с другими округами, а онлайн-решения самостоятельной психологической помощи — в Северо-Западном ФО.
Но влияют на осведомленность населения о таких технологиях пол и возраст респондентов. В целом для всех групп технологий, позволяющих достичь психологического благополучия, осведомленность мужчин оказывается существенно ниже. Например, представительницы прекрасной половины человечества чаще, чем сильный пол, посещают психологические курсы и мотивационные тренинги. Особенно это различие выражено в отношении фармакологических препаратов, направленных на регуляцию психической деятельности.
Опыт их использования имеют более 40 процентов женщин и только 25 процентов мужчин. Более того, почти 20 процентов мужчин вообще не знают о существовании таких препаратов. Это может объясняться устойчивыми гендерными стереотипами о маскулинности, включающими в себя представления о незначимости сферы психологического благополучия, предполагают исследователи.
Отчетливо проявляется и тенденция роста количества респондентов с опытом использования фармакологических препаратов в более старших возрастных группах. Молодежь же (респонденты 18–29 лет), напротив, отдает предпочтение решению психологических проблем нефармакологическими способами. Молодые россияне хорошо информированы о возможности использования препаратов, но имеют наименьший опыт их приема.
Возможно, это связано с развитием глобального тренда на отказ от использования исключительно фармпрепаратов для того, чтобы справиться с негативным психологическим состоянием, предполагают ученые.
Интересным результатом исследования оказалось выявление у хорошо осведомленных о практиках поддержки психологического благополучия респондентов устойчивых представлений о «ненужности» этих практик для них лично. С одной стороны, закономерно, что многие люди не нуждаются в психологической помощи и поддержке. Однако только 40 процентов хорошо осведомленных респондентов описывают свой ежедневный эмоциональный фон как положительный, 24 процента регулярно испытывают эмоции негативного спектра (агрессия, злость, раздражение, тревога), а 11 — сообщают об апатии и безразличии. Ученые предположили, что у россиян наблюдается общая недооценка связи удовлетворенности жизнью с актуальным эмоциональным состоянием, а также недооценка возможностей исследуемых технологий в повышении качества жизни.
Кроме представлений о «ненужности» исследуемых технологий, мониторинг обнаружил общее недоверие к ним. В целом население гораздо меньше доверяет практикам, предполагающим обращение к специалистам, по сравнению с тем, что может предпринять самостоятельно. Наименьшие сомнения в эффективности вызывает прием фармакологических препаратов, однако россияне боятся, что, принимая их, они столкнутся с побочными реакциями. Также они опасаются возникновения зависимости от препаратов.
Исследование состояло из двух этапов. В рамках первого ответы были получены с помощью личного интервью. В выборке были следующие параметры: региональная принадлежность, тип городского населенного пункта, возраст и уровень образования респондента. Для формирования выборки было отобрано 50 регионов во всех восьми федеральных округах.
Второй этап исследования проводился с помощью онлайн-опроса. Его целью было выделение рисков и барьеров использования возможностей усовершенствования личности. Для этого этапа выборка была построена на основе онлайн-панели, респонденты отбирались случайным образом после таргетирования на заданные критерии. Основным критерием выступил возраст респондентов: к участию в исследовании приглашались респонденты старше 18 лет. Объем выборки составил 4001 человек.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Японские исследователи практически полностью восстановили емкость литийионных аккумуляторов с помощью вещества, которое восстанавливает деградировавшие электроды. Открытие ученых продлит срок службы таких батарей и, следовательно, сократит количество опасных отходов.
Человека можно научить быть счастливым, а регулярная работа с психологическим состоянием позволит поддерживать ощущение гармонии. К таким выводам пришли ученые, которые протестировали специальный тематический курс.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Японские исследователи практически полностью восстановили емкость литийионных аккумуляторов с помощью вещества, которое восстанавливает деградировавшие электроды. Открытие ученых продлит срок службы таких батарей и, следовательно, сократит количество опасных отходов.
Человека можно научить быть счастливым, а регулярная работа с психологическим состоянием позволит поддерживать ощущение гармонии. К таким выводам пришли ученые, которые протестировали специальный тематический курс.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Идет волна: смотрите в небо
Вопросы жизни и смерти
Топ ошибок человечества
Академик Рубаков: «Гравитационные волны не говорят о будущем Вселенной, зато досконально объясняют ее прошлое»
«Мозг плюс мозг» и другие химеры
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии