Россияне знают о способах заботы о психологическом благополучии, но не верят в их эффективность

Результаты исследования ученых из НИУ ВШЭ показывают достаточно высокий уровень осведомленности населения России о различных технологиях поддержки и укрепления психологического благополучия. Более 50 процентов россиян отмечают, что слышали о них либо знают в деталях, но доверяют им далеко не все.

Об этом говорится в научно-исследовательской работе «Практики использования инструментов усовершенствования личности», выполненной в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире» программы «Приоритет-2030». В рамках нее в октябре и ноябре 2023 года был проведен опрос населения России в возрасте от 18 лет.

Интересно, что размер населенного пункта практически не влияет на осведомленность населения о технологиях поддержки и укрепления психологического благополучия. Впрочем, анализ показывает, что мотивационные тренинги/марафоны более востребованы в Дальневосточном ФО по сравнению с другими округами, а онлайн-решения самостоятельной психологической помощи — в Северо-Западном ФО.

Но влияют на осведомленность населения о таких технологиях пол и возраст респондентов. В целом для всех групп технологий, позволяющих достичь психологического благополучия, осведомленность мужчин оказывается существенно ниже. Например, представительницы прекрасной половины человечества чаще, чем сильный пол, посещают психологические курсы и мотивационные тренинги. Особенно это различие выражено в отношении фармакологических препаратов, направленных на регуляцию психической деятельности.

Опыт их использования имеют более 40 процентов женщин и только 25 процентов мужчин. Более того, почти 20 процентов мужчин вообще не знают о существовании таких препаратов. Это может объясняться устойчивыми гендерными стереотипами о маскулинности, включающими в себя представления о незначимости сферы психологического благополучия, предполагают исследователи.

Отчетливо проявляется и тенденция роста количества респондентов с опытом использования фармакологических препаратов в более старших возрастных группах. Молодежь же (респонденты 18–29 лет), напротив, отдает предпочтение решению психологических проблем нефармакологическими способами. Молодые россияне хорошо информированы о возможности использования препаратов, но имеют наименьший опыт их приема.

Возможно, это связано с развитием глобального тренда на отказ от использования исключительно фармпрепаратов для того, чтобы справиться с негативным психологическим состоянием, предполагают ученые.

Интересным результатом исследования оказалось выявление у хорошо осведомленных о практиках поддержки психологического благополучия респондентов устойчивых представлений о «ненужности» этих практик для них лично. С одной стороны, закономерно, что многие люди не нуждаются в психологической помощи и поддержке. Однако только 40 процентов хорошо осведомленных респондентов описывают свой ежедневный эмоциональный фон как положительный, 24 процента регулярно испытывают эмоции негативного спектра (агрессия, злость, раздражение, тревога), а 11 — сообщают об апатии и безразличии. Ученые предположили, что у россиян наблюдается общая недооценка связи удовлетворенности жизнью с актуальным эмоциональным состоянием, а также недооценка возможностей исследуемых технологий в повышении качества жизни.

Кроме представлений о «ненужности» исследуемых технологий, мониторинг обнаружил общее недоверие к ним. В целом население гораздо меньше доверяет практикам, предполагающим обращение к специалистам, по сравнению с тем, что может предпринять самостоятельно. Наименьшие сомнения в эффективности вызывает прием фармакологических препаратов, однако россияне боятся, что, принимая их, они столкнутся с побочными реакциями. Также они опасаются возникновения зависимости от препаратов.

Исследование состояло из двух этапов. В рамках первого ответы были получены с помощью личного интервью. В выборке были следующие параметры: региональная принадлежность, тип городского населенного пункта, возраст и уровень образования респондента. Для формирования выборки было отобрано 50 регионов во всех восьми федеральных округах.

Второй этап исследования проводился с помощью онлайн-опроса. Его целью было выделение рисков и барьеров использования возможностей усовершенствования личности. Для этого этапа выборка была построена на основе онлайн-панели, респонденты отбирались случайным образом после таргетирования на заданные критерии. Основным критерием выступил возраст респондентов: к участию в исследовании приглашались респонденты старше 18 лет. Объем выборки составил 4001 человек.

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НИУ ВШЭ 287 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».