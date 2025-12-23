  • Добавить в закладки
23 декабря, 13:57
Любовь С.
61

Космический телескоп SPHEREx составил первую карту неба в инфракрасном диапазоне  

❋ 4.9

За шесть месяцев работы космическая обсерватория SPHEREx собрала изображения всей небесной сферы в 102 различных «цветах» инфракрасного диапазона, невидимых человеческому глазу. Эта уникальная по масштабу и глубине карта позволит проследить эволюцию и историю Вселенной — от первых мгновений после Большого взрыва до наших дней.

Астрономия
# NASA
# spherex
# большой взрыв
# инфляционная модель
# инфракрасный диапазон
# космические телескопы
Карта всего неба над Землей в 102 цветах инфракрасного диапазона, полученная с помощью космического телескопа SPHEREx. Красным цветом на изображении показана космическая пыль, а синим — горячий газ (ключевые компоненты для формирования новых звезд и планет). Синие области также частично отражают свет звезд, а зеленые и белые тона «подчеркивают» галактики за пределами Млечного Пути. / © NASA / JPL-Caltech

Выведенный на орбиту 12 марта 2025 года космический телескоп SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer) стал одной из самых амбициозных миссий NASA. Этот компактный и высокоточный прибор с небольшим зеркалом на борту работает в ближнем инфракрасном диапазоне от 0,75 до пяти микрометров и «видит» то, что скрыто от оптических телескопов.

За два года работы обсерватория выполнит четыре полных обзора всего неба, составив детальную трехмерную карту примерно 450 миллионов галактик и более 100 миллионов звезд в Млечном Пути. С помощью SPHEREx исследователи смогут изучить следы космической инфляции, распределение воды и биогенных льдов в областях звездообразования, а также дополнить наблюдения миссий Euclid и WFIRST, существенно расширив понимание истории и химического состава Вселенной.  

Поскольку «зрение» SPHEREx начинается там, где заканчивается человеческое — с границы между красным светом и невидимыми инфракрасными волнами, — первый обзор всей небесный сферы, опубликованный 18 декабря 2025 на сайте NASA, стал важным событием для ученых. Каждая из 102 длин волн отражает химический состав, температуру и возраст объектов от звезд и облаков пыли до далеких галактик.

В частности, синие оттенки на карте показывают свечение горячего водорода, красные — космическую пыль, а белые и зеленые — свет звезд и галактик. Вместе они складываются в единую грандиозную панораму, охватывающую всю небесную сферу — от Млечного Пути до самых далеких скоплений. 

«Миссия уже собрала огромный объем информации, который поможет понять, как формировались галактики, звезды и планеты. SPHEREx фактически создал 102 отдельные карты всего неба, каждая из которых содержит уникальные данные о распределении энергии и вещества в космосе», — отметил директор отдела астрофизики NASA Шон Домагал-Голдман (Shawn Domagal-Goldman).

В отличие от прежних миссий, которые строили двумерные карты звездного неба, эта космическая обсерватория может измерять расстояния до сотен миллионов галактик с помощью спектроскопии — метода разделения света на отдельные длины волн. Такой подход позволит создать трехмерную модель распределения галактик во Вселенной, благодаря которой исследователи смогут проверить инфляционную модель Вселенной. Она предполагает, что в первые секунды после Большого взрыва космос ускоренно расширялся. 

В Млечном Пути SPHEREx будет искать «кирпичики жизни», скрытые в межзвездных облаках, где рождаются планеты и звезды. Эти данные позволят узнать, насколько в нашей Галактике распространены условия, благоприятные для появления жизни.

Объединение первой полученной карты с предстоящими тремя обзорами повысит чувствительность измерений и поможет различить даже самые слабые сигналы от далеких галактик. Данные, полученные с помощью столь уникального космического телескопа, опубликуют на сайте Калифорнийского технологического института в открытом доступе.

Любовь С.
303 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
