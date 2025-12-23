  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
23 декабря, 15:20
Дарья Губина
1

Астрономы обнаружили, что черные дыры могут быть привередливы к «еде»

❋ 4.8

При слиянии галактик вблизи центральных черных дыр скапливается молекулярный газ, что, как думали ученые, способствует резкому росту их массы. Чтобы выявить этот скачок роста, астрономы понаблюдали за сблизившимися галактиками. Оказалось, даже на таком «пиршестве» многие черные дыры продолжают «сидеть на диете».

Астрономия
# активные ядра галактик
# космос
# молекулярный газ
# сверхмассивные черные дыры
# слияние галактик
# эволюция галактик
Снимок Млечного Пути над обсерваторией ALMA / © NSF/ AUI/ NSF NRAO/ B.Foott
Снимок Млечного Пути над обсерваторией ALMA / © NSF/ AUI/ NSF NRAO/ B.Foott

Большую роль в эволюции галактик играют их слияния друг с другом. Этот процесс протекает особенно ярко, когда сливаются две системы, насыщенные газом. За десятилетия астрономических наблюдений ученые нашли немало доказательств, что этот молекулярный газ обычно скапливается плотным облаком в центре системы. Как следствие, там нередко запускается вспышка звездообразования. Казалось, что и для черных дыр это отличная возможность нарастить массу.

Активное ядро галактики — центральная область, которая своим излучением и яркостью затмевает всю остальную галактику. Это свечение исходит от «кокона» скопившегося газа, падающего в сверхмассивную черную дыру.

По оценкам ученых, примерно 90% активных ядер возникает из-за внутренних процессов и слияний с небольшими галактиками. И все же масштабные слияния, хоть и происходили реже, оставили огромный след в эволюции Вселенной. По расчетам, на них приходится примерно половина всей «нарощенной» массы сверхмассивных черных дыр.

Слияния больших галактик длятся порядка миллиарда лет. За это время расстояние между их центральными областями сокращается с сотен килопарсеков (диаметр Млечного Пути — около 30 килопарсеков) до сотен парсеков (расстояние от Земли до других звезд и огромного облака газа). По предположениям, скачок роста черной дыры должен при этом длиться от сотен тысяч до сотен миллионов лет. Отсюда вопрос: на каком этапе сближения он происходит?

Исходя из результатов компьютерного моделирования, самые яркие вспышки звездообразования и наращивания массы черной дыры возникают при сближении двух активных ядер галактик. Чтобы изучить поведение газа в таких системах, авторы нового исследования использовали данные наблюдений комплекса радиотелескопов ALMA.

Ученые отобрали слияния, расположенные относительно недалеко от Млечного Пути (до 600 тысяч миллионов световых лет, или с красным смещением меньше 0,05), в которых участвуют массивные галактики и наблюдаются активные ядра. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astronomical Journal.

Распределение молекулярного газа в сливающисях галактиках с активными ядрами. Кругами отмечены сферы влияния их сверхмассивных черных дыр / © Makoto A. Johnstone et al, The Astronomical Journal (2025)

В выборку попали семь слияний массивных галактик: пять с двумя активными ядрами и два с одним активным ядром. Действительно, чем ближе становятся их ядра, тем плотнее скапливается молекулярный газ в центральной области.

В этих объектах часть газа кружит в диске, и требуется время, чтобы он затормозил и начать подпитывать сверхмассивные черные дыры. Но есть и газ, который не движется. Более того, чем массивнее черная дыра, тем плотнее вокруг нее невращающийся газ. Несмотря на это, авторы работы не нашли корреляции между плотностью газа и яркостью активного ядра галактики. Получается, наличие молекулярного газа вблизи центра галактики не обязательно вызывает скачок роста сверхмассивной черной дыры.

«Низкая эффективность роста этих сверхмассивных черных дыр, даже при наличии плотных облаков молекулярного газа, поднимает вопрос о физических условиях, которые необходимы для запуска эпизода роста», — прокомментировал руководитель исследования Макото Джонстоун из Виргинского университета.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Дарья Губина
248 статей
Автор специализируется на популяризации астрономии и астрофизики. Пишет о строении Вселенной, космологических теориях и новых открытиях, раскрывая суть явлений и идей современного научного знания.
Показать больше
Астрономия
# активные ядра галактик
# космос
# молекулярный газ
# сверхмассивные черные дыры
# слияние галактик
# эволюция галактик
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Дек
600
Пройти по пути Одиссея. Итоги парусной экспедиции по следам царя Итаки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Внекорабельная деятельность
Русское географическое общество
Москва
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Движение и мозг: как разные типы физической активности влияют на когнитивное благополучие
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
23 Дек
750
Человек в эпоху Московского государства
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Боевые действия флотов в Арктике
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
24 Дек
500
Какими бывают звезды и почему?
Московский Планетарий
Москва
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Автоматические межпланетные станции
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
24 Дек
1400
Гравитационно-волновая астрономия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Дек
900
Эпоха расцвета культуры майя в поздний классический период
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 декабря, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
22 декабря, 09:20
Игорь Байдов

Биологи выяснили, почему муравьи стали одними из самых многочисленных существ на планете

Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.

Биология
# виды
# животные
# колонии насекомых
# муравьи
# насекомые
22 декабря, 11:17
ПНИПУ

Ученый объяснил, чем опасен сухой воздух в квартире и как с ним бороться

С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.

ПНИПУ
# воздух
# здоровье
# квартира
# технологии
# увлажнители воздуха
19 декабря, 15:22
Андрей Серегин

В морских пещерах Средиземного моря насчитали до сотни тысяч фрагментов пластика на квадратный метр

Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.

Биология
# пещера
# пластик
# тюлени
# экология
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
22 декабря, 09:20
Игорь Байдов

Биологи выяснили, почему муравьи стали одними из самых многочисленных существ на планете

Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.

Биология
# виды
# животные
# колонии насекомых
# муравьи
# насекомые
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрономы обнаружили, что черные дыры могут быть привередливы к «еде»

    23 декабря, 15:20

  2. Компьютерные игры снизили риск выгорания у молодых людей

    23 декабря, 14:06

  3. Космический телескоп SPHEREx составил первую карту неба в инфракрасном диапазоне  

    23 декабря, 13:57

  4. Крепкая мужская дружба замедлила старение дельфинов

    23 декабря, 11:50
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Инна Болдова
5 секунд назад
Dmitriy, 🙈🤣

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Макеев
2 минуты назад
Snoubort, насмешил. Россия - *существует*, НАТО, которое, напомню, должно преследовать цель обеспечение коллективной безопасности и обороны, продолжает

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Инна Болдова
7 минут назад
Steel, Вы видели число респондентов, которые не предоставили сведения? Как можно с такой уверенностью что-то утверждать…

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Danil Ziyazov
8 минут назад
This, верно Решил обозвать это "автокорреляцией", но не подумал, что в таких формулировках нужна строгость Имел ввиду, что при составлении модели

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Инна Болдова
15 минут назад
Валентин, 🤣👍🏻

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Инна Болдова
24 минуты назад
Steel, этого года статистика?

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Samual Barns
29 минут назад
Иван, Да-да, Ванька, очень гложет, как же плохо без рашки, просто ужас 😄 да рофлить над вами любит, пляшете красиво :) приезжай, покажу тебе красоту,

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

кот котофеич
35 минут назад
Valentin, вы несёте пропагандонскую чухню. В Латвии не запрещают говорить на руском, но укрепляют позиции государственного. Не знание гос. Языка

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Иван Колупаев
37 минут назад
Ahmed, ну чего-то их все-таки гложет этих поуехавших если продолжают топтаться на российских сайтах и поливать грязью бывшую родину. Возможно не все

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Steel Factor
47 минут назад
Макар, из "146 миллионов россиян" родным указали русский язык только 85%. Из 9 миллионов белорусов - 7 млн, на Украине - 14 млн в 2001 году (а на 2020-25 год как

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Steel Factor
52 минуты назад
Инна, да, есть: Том 5. «Национальный состав и владение языками». Таблица 6. Население по родному языку https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Tom5_tab6_VPN-2020.xlsx

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Samual Barns
53 минуты назад
Ahmed, ахахаха шутник ты, рабсеяшка :) завидуй, Нищук :) обожаю, когда клоуны вроде тебя всё списывают на Украину. Сложно быть неудачником, да?) Ахмедка,

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Artem Suleymanov
54 минуты назад
Виктор, В "обиходе" и в России очень многие говорят на Английском. Если турист подойдет к вам на улице и спросит на английском сколько времени или

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Steel Factor
55 минут назад
Dmitri, если вся "прибалтика" говорит по-русски, почему русскоязычные жители там являются меньшинством?

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Artem Suleymanov
56 минут назад
Dmitri, Кхе кхе, я там живу ) Конечно после путинских "авантюр" в России россиян стало меньше, а в балтийских странах больше, но ситуацию это не меняет.

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Steel Factor
56 минут назад
Станислав, "По последней переписи в РФ проживает всего 106 млн русских" - можно пожалуйста ссылку на источник из которого Вы это узнали? Ещё вопрос,

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Александр
1 час назад
Столько вранья в одной статье, значит пишут о "достижениях в науке и технике" в путинской России.

Су-57 выполнил первый полет с двигателем пятого поколения «изделие 177»

Иван Колупаев
1 час назад
Правда конкретно эти Remez куда-то из продажи исчезли если поискать надо думать найдутся аналоги. Да и с ними не все просто пишут что при перегреве (в

Ученые обнаружили связь между освещением и показателями крови

Николай Цыгикало
1 час назад
Александр, понятно. Наспекулировали там про скрорсть 27000 к /ч, будто это скорость их относительного движения. :)) и время рассчитали за которое

«Русский Starlink»: опубликован первый снимок спутника «Рассвет», сделанный другим космическим аппаратом

Иван Колупаев
1 час назад
Имя, или купить лампочки подороже, у которых и спектр более ровный и цветопередача получше чем у газовых энергосберегаек и уж тем более у

Ученые обнаружили связь между освещением и показателями крови

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно