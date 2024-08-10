Люди связали добрые дела с верой в бога

Тех, кто совершает добрые поступки, многие люди по всему миру склонны считать верующими. При этом плохие дела с атеизмом в общественном сознании не так связаны, выяснили психологи из США.

Исследователи давно изучают, как связаны поведение человека и его религиозные убеждения. Например, известно, что верующие, нетерпимые к другим религиям, чаще отвергают и научные знания. Предыдущие научные работы также показали, какие именно люди с большей вероятностью верят в бога.

Однако помимо действительно существующих закономерностей, есть стереотипы о моральном облике людей с разными убеждениями. Например, атеистов по сравнению с верующими, как правило, считают более склонными совершать аморальные поступки, в том числе нарушать закон.

Специалисты из Калифорнийского университета в Мерседе (США) обратили внимание на то, что в сознании людей также связаны добрые дела и вера в бога. Согласно результатам нового исследования, стереотип о нравственности и просоциальности верующих оказался даже сильнее, чем об аморальности атеистов. Научную работу опубликовал журнал Scientific Reports.

Ученые провели два эксперимента в двух странах: в США, где верующими себя, по данным опроса Gallup, считают 47% жителей, и в Новой Зеландии, где во время переписи населения 49% участников не указали свои религиозные предпочтения. В рамках исследования людям читали описание человека, например «в детстве помогал бездомным животным, а став взрослым, раздавал еду и одежду бездомным людям». Далее первой половине участников задавали вопрос: «Что более вероятно: этот мужчина — учитель, или этот мужчина — учитель и верит в бога?» Вторая половина респондентов отвечала на другой вопрос: «Что более вероятно: этот мужчина — учитель, или этот мужчина — учитель и не верит в бога?»

Вариант «учитель» был беспроигрышным, так как религиозность педагога не меняет его профессию. Однако многие участники эксперимента в соответствии с устоявшимся в их сознании социальным стереотипом говорили, что описанный человек верит в бога. В США этот ответ звучал в 20 раз чаще других, а в Новой Зеландии — в 12 раз чаще.

Авторы публикации также отметили, что положительное социально ориентированное поведение в сознании людей оказалось связано с религией гораздо сильнее, чем нарушения общественных норм с атеизмом. Серийного убийцу участники эксперимента были склонны считать не верящим в бога, но доля выбравших этот вариант ответа была меньше, чем доля тех, кто посчитал верующим персонажа-благотворителя.

Связь просоциальности с верой в сознании людей прочнее, чем ассоциация между аморальными поступками и атеизмом / © Alex Dayer, Scientific Reports

По словам ученых, результаты исследования согласуются с тем, как развивались основные мировые религии. Все они поощряют добрые поступки и порицают аморальное поведение. При этом история этих религий показывает особую важность сотрудничества, а восприятие верующих как высоконравственных людей способно помочь членам религиозных групп доверять друг другу, взаимодействовать и развиваться.

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