Ученые узнали, что нетерпимые по отношению к другим религиям верующие чаще отвергают и науку

Американские исследователи пришли к выводу, что опыт общения верующих с людьми других конфессий помогает им лояльнее относится также и к научному мировоззрению. И наоборот: чем более замкнуто религиозное сообщество, тем сильнее оно не приемлет науку.

Многие верующие люди убеждены, что атеизм — есть ничто иное, как своеобразная форма «религии», в которой просто нет бога, то есть, по их мнению, это просто «вера» в разум, логику и здравый смысл. Это и понятно — в картине мира части верующих в принципе невозможно существование людей без веры во что-либо. Дело в том, что мозг убежденных верующих и атеистов устроен по-разному, вследствие чего возникают когнитивные искажения.

Нейробиологи то и дело находят какие-то участки мозга, которые отвечают за переживание мистического опыта, связанного с религиозностью. Такой опыт, например, проявляется при специфической активности в нижней теменной доле головного мозга. Эта область отвечает за обработку информации из внешнего мира, концентрацию внимания и самоосознание.

Ученые из Стэнфордского и Колумбийского университетов провели ряд исследований, в которых в общей сложности приняли участие верующие из более, чем 140 стран, число округов в США составило примерно три тысячи. Выводы представлены в журнале PNAS Nexus.

Выяснилось, что жители стран с более высоким разнообразием религиозных конфессий терпимее относятся к научному мировоззрению. Более того, такие люди с меньшей вероятностью будут убеждены в том, что их религия — лучший «проводник к истине» по сравнению с наукой. А вот верующие, которые менее толерантны к другим религиям, сообщили и более высоком отрицании науки (сверх эффекта религиозности). Причем, неважно, где при этом жили люди — в США, Индии или Пакистане, были ли они христианами, индусами или мусульманами.

Таким образом ученые смогли показать, что религиозное разнообразие того или иного региона или страны определяет восприятие людьми научного мировоззрения. «Регионы с низким религиозным разнообразием могут быть благодатной почвой для сект, претендующих на монополию на истину. Отсутствие контактов с представителями других конфессий облегчает демонизацию верующих в других богов и выставление их «неверующими». Мы предполагаем, что фактическое религиозное разнообразие по соседству может привести к росту религиозной терпимости и, как следствие, способствовать принятию науки», — пишут исследователи.

Авторы работы считают, что верующим людям стоит почаще общаться с представителями других религиозных конфессий для того, чтобы они могли увидеть мир с другой точки зрения, в том числе, с научной.

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