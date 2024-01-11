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Ольга Иванова
2

Нарастание депрессии связали с увеличением веса уже через месяц

4.9

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что усиление депрессии ведет к набору массы тела через месяц после начала процесса.

Психология
# вес
# депрессия
# ИМТ
# ожирение
# стресс
# тревога
Полные люди
Нарастание депрессии связали с увеличением веса уже через месяц / © Getty images

Известно, что плохое психическое здоровье связано с ожирением, но существующие исследования можно назвать либо перекрестными, либо рассматривающими длительные периоды времени между измерениями ухудшения психологического самочувствия и веса. Поэтому остается неясным, как небольшие колебания психологического неблагополучия влияют на изменения массы тела на протяжении коротких периодов времени, например в течение следующего месяца.

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) провели исследование, в котором участвовали 2133 британца (данные взяты из исследования Fenland Covid-19). В течение шести-девяти месяцев (во время пандемии: с августа 2020 года по апрель 2021-го) они проходили через процедуру ежемесячного измерения параметров своего психического здоровья и веса с помощью мобильного приложения. Выводы исследователей опубликованы в журнале PLOS One.

Вопросы касались оценки уровня депрессии, тревоги и предполагаемого стресса участников. Чем выше был балл по этим показателям, тем более серьезными оказывались симптомы. Испытуемые также регулярно проверяли свой вес. Ученые использовали статистическое моделирование, чтобы выяснить, было ли связано ухудшение психологического самочувствия с изменением массы тела.

Они пришли к выводу, что при нарастании депрессивных симптомов вес человека увеличивается уже через месяц после начала этого процесса. Правда, рост выглядит незначительным — всего 45 граммов (на единицу показателя тяжести депрессии). Однако, если показатели депрессивных симптомов увеличились сразу на несколько единиц (скажем, с пяти до десяти), то и вес прибавится на 225 граммов. У тех, кто страдал ожирением, увеличение веса было еще значительнее: 71 грамм на каждую единицу нарастания депрессивных симптомов.

Впрочем, такой эффект оказался характерным в целом лишь для тех, кто так или иначе страдал избыточным весом. Исследователи предположили, что люди с высоким ИМТ или ожирением более уязвимы к увеличению уровня депрессии по сравнению с теми, чей вес находится в границах нормы. И хотя прибавку в весе нельзя назвать большой, в перспективе нарастание депрессивных симптомов может привести к еще более серьезной стадии ожирения. Поэтому ученые считают, что необходим постоянный мониторинг психологического здоровья населения, особенно у групп риска с высоким ИМТ.

«Приложения на наших телефонах позволяют людям отвечать на короткие вопросы дома в свободное время. Это поможет понять, как изменения в психическом состоянии влияют на лиц с избыточной массой тела. Значит, мы смогли бы разработать для них меры помощи», — поделилась мнением одна из авторов исследования Кристен Ренни.

Интересно, что исследователи при этом не обнаружили каких-либо колебаний веса у тех участников, показатели стресса и тревоги которых тоже выросли. Кроме того, ученые не нашли доказательств обратного процесса — того, что лишний вес может привести к депрессии, как это демонстрировали более ранние научные работы.

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Психология
# вес
# депрессия
# ИМТ
# ожирение
# стресс
# тревога
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