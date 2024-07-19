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Тюменские ученые рассказали об отношении россиян к соседям по дому
Социологи Финансово-экономического института ТюмГУ проанализировали как россияне общаются со своими соседями, какие категории населения делают это чаще, а какие — не склонны к этому совсем, а также то, как трансформировалось явление «соседства» за последние годы.
Две трети россиян (65 процентов) проживают в многоквартирных домах. При этом доля жильцов многоквартирных домов снижается пропорционально численности населенного пункта (92 процентов в столицах и 25 процентов в сельской местности). Соответственно, каждый горожанин (за редким исключением) — чей-то сосед и имеет возможность участвовать в соседских взаимодействиях.
Количественные и качественные характеристики таких социальных интеракций определяют комфорт и безопасность проживания на локальной территории многоквартирного дома, реализацию совместных проектов, направленных на улучшение среды проживания (непосредственно воплощая их совместно с соседями либо реализуя опосредованно — через коллективное выражение жильцами своих потребностей управляющей компании или напрямую органам исполнительной власти).
Исторически российский тип социальной культуры отличается от западной. В России (равно как и в Китае) преобладает коллективистская культура, а в Италии и США — индивидуалистская.
При этом современное российское общество все больше приобретает черты индивидуализма, что ведет к разобщенности населения. Обозначенный тренд имеет в том числе урбанистические корни, характерные для высокой территориальной мобильности людей по траектории «село — город» и «малый город — крупный город — мегаполис», сопряженной с ослаблением интенсивности общения с соседями и незаинтересованностью в установлении и поддержании социальных взаимоотношений с ними
Происходят трансформация соседских коммуникаций, снижение значимости соседских взаимоотношений. Особенно это характерно для жителей больших городов, зачастую не знающих в лицо соседей по лестничной площадке или по подъезду, не имеющих представления о их социальном статусе и сфере деятельности. Из повседневных социальных практик соседских взаимоотношений уходит приветствие, общение и нарастает безразличие.
Взаимоотношения в рамках социального института соседства имеют в своей основе социальные, культурные, экономические, управленческие и иные особенности. Статья «Друзья, незнакомцы или враги? Соседские взаимоотношения жильцов многоквартирных домов» социологов Галины Ефимовой и Юлии Коробовой вышла в журнале «Социология города».
Проведя анализ соседских отношений в Тюмени, социологи сделали следующие выводы. Вплоть до последних десятилетий ХХ века жители многоквартирных домов знали большинство своих соседей, общались с ними, совместно отмечали праздники и делились новостями. Сегодня соседские взаимоотношения уже не имеют высокой социальной значимости, особенно в больших городах. Возросла этажность домов и количество квартир в них, а также интенсивность смены жилья, что повлекло ротацию жильцов (снизилась средняя продолжительность проживания семьи в квартире), что делает практически невозможной (и уже неактуальной) задачу познакомиться с соседями или хотя бы запомнить их внешность.
Также многое из функционала, который ранее выполняла соседская взаимопомощь, смещен на цифровую технику и коммерческие структуры. Например, пожилые люди, отдыхавшие на скамейках во дворах, невзначай вели наблюдение за соседями, их гостями и прохожими, замечая подозрительные факты и становясь надежными свидетелями происходящего. Этот функционал сейчас выполняют видеокамеры, при необходимости предоставляя видеозапись событий, а пожилых людей не так часто можно увидеть на скамейках у подъезда — их социальные практики тоже трансформировались.
За покупкой продуктов или лекарств пожилые люди, не способные самостоятельно посетить магазин или аптеку, сейчас успешно обращаются к курьерам, или же эту задачу выполняют их родственники, делающие заказ на доставку в квартиру пожилого человека.
Перечень примеров можно продолжать. Примечательно здесь одно — происходит необратимая трансформация взаимоотношений между людьми, в том числе в рамках локальных территориальных сообществ. Диапазоны социальных контактов возрастают, и ближний круг (людей, проживающих с нами на одной территории многоквартирного дома) уже не становится приоритетным и значимым для установления и поддержания устойчивого социального контакта.
При этом отношения с соседями могут поддерживаться исходя как из утилитарных целей, так и из единства профессиональных интересов, хобби и целей общения. Наиболее тесные социальные контакты отмечаются между соседями, чьи квартиры находятся на одной лестничной площадке.
Ценность соседских отношений выше у лиц пожилого возраста, мужчин и собственников прав на жилое помещение. Осознавая комплекс преимуществ добрососедских контактов, люди стремятся поддерживать хотя бы их видимость, несмотря на периодически возникающее раздражение отдельными фактами соседского поведения.
Так, преимущества добрососедства перевешивают возможные недостатки и неудовлетворенность соседями. Происходит перепрофилирование потребностей, удовлетворение которых ранее люди находили в контактах с соседями (помощь, обмен продуктами и вещами, беседа по душам, психологическая поддержка). Сейчас это выполняют профессионалы либо лица из иного социального окружения, близкого человеку по идеям, а не по территориальному проживанию.
Минимальная заинтересованность в сохранении контакта с соседями наблюдается среди арендаторов. Для них характерна стратегия «временщика», которая также может проявляться в пренебрежительном отношении к общему имуществу дома. Арендаторы лишь в редких случаях заинтересованы в приятельских контактах с людьми, которые проживают через стенку от них, ограничиваясь нейтралитетом или даже переходя в напряженные отношения.
Причиной этого могут быть проявления пренебрежительного отношения арендаторов к соседям (шумные ремонтные работы без соблюдения часов тишины, громкая музыка поздним вечером и ночью, мусор на лестничной площадке и в подъезде, следы жизнедеятельности домашних животных, отпечатки детских ладоней на стенах).
Причину этого ученые видят в отсутствии у арендаторов идентификации себя как субъектов занимаемого пространства и нежелании инвестировать время и усилия в улучшение территории, которую они маркируют как пространство своего временного проживания.
Соседи, установившие дружеские отношения, более расположены к проявлению социальной активности в рамках многоквартирного жилого дома. Место проживания жильцами многоквартирных домов воспринимается преимущественно локально (квартира и лестничная площадка). Поэтому человек часто не задумывается о необходимости налаживать и поддерживать социальные взаимоотношения с соседями (от знакомства до регулярных интеракций) за пределами этой территориальной границы.
Результаты исследований о формах социальных взаимодействий между соседями могут использоваться органами исполнительной власти при разработке конкретных мероприятий, направленных на повышение комфорта городской среды и безопасности проживания. Также выводы могут способствовать развитию фундаментальной социологической науки и социологии города.
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