Собак натренировали выявлять стресс у людей с посттравматическим расстройством по запаху

Ученые из Канады в эксперименте показали, что чуткие носы собак-помощников способны «учуять» признаки стрессового состояния у людей с посттравматическим расстройством в запахе их дыхания.

Обоняние — основной и самый развитый орган чувств собак. Способность распознавать запахи у наших четвероногих друзей в 10-100 тысяч раз лучше, чем у среднестатистического человека. Исследователи изучают возможности применения острого обоняния псов в биомедицинских целях. Например, ранее проводили эксперименты по выявлению собаками разных заболеваний человека, в том числе раковых, вирусных и паразитических.

Также собаки умеют чувствовать приближение опасных для жизни людей состояний. Уловив изменения в запахе, обученное животное заранее предупреждает хозяина о приступе эпилепсии или гипогликемии (падение уровня глюкозы в крови).

Канадские специалисты в области психологии и нейронаук из Университета Далхаузи предположили, что схожим образом псы смогут помогать страдающим посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Это состояние развивается у переживших травмирующее психику событие — шок, сильный испуг или опасность — примерно в 25-35 процентах случаев. Также оно распространено среди участников военных действий. Считается, что в целом по популяции ПТСР встречается у 7-10 процентов людей.

Один из частых симптомов посттравматического расстройства — повторяющиеся переживания травмирующих событий, или флешбэки, которые могут сопровождаться впадением в ступор или паническими атаками. По мнению ученых, собаки могли бы прерывать подобные приступы или даже предупреждать о них, реагируя на стрессовые маркеры в дыхании человека.

Чтобы проверить, насколько это реально, исследователи организовали серию экспериментов. Их результаты опубликовал журнал Frontiers in Allergy.

Из 25 потенциальных собак-кандидатов удалось отобрать только двух подходящих. Достаточно подготовленными и мотивированными, чтобы пройти эксперимент до конца, оказались золотистый ретривер Айви и помесь немецкой овчарки и бельгийского малинуа по кличке Келли (обе — самки возрастом пять-шесть лет и три-четыре года на момент проведения опытов).

С человеческой стороны донорами запахов стали 26 участников другого исследования, в котором изучали нейрокогнитивные механизмы, отвечающие за связь между психологической травмой и употреблением каннабиса. Среди добровольцев 14 человек, около 54 процентов, соответствовали диагностическим требованиям для ПТСР.

Образцы запахов для экспериментов получили с помощью лицевых масок. Одни, контрольные, маски доноры надевали и носили в спокойном состоянии, а в других, которые стали целевыми образцами, добровольцы находились во время сеансов, где им напоминали о пережитых травмах. Также участники заполняли анкеты об уровне стресса и своих эмоциях.

Давая собакам обнюхивать по два кусочка лицевых масок, животных сначала натренировали отличать целевой запах от контрольного и указывать на первый условленным сигналом. На этом этапе собаки показали точность выявления образцов, полученных в стрессовом состоянии, на уровне 90 процентов.

Золотистый ретривер Айви в первой серии экспериментов / © Laura Kiiroja et al.

Во второй серии опытов обнюхивать давали уже по одному образцу за раз. После его изучения собаки должны были подать знак, если определяли целевой запах. Более высокую точность в 81 процент здесь показала Келли, а результат Айви составил 74 процента.

Сопоставив достижения собак с анкетами, в которых добровольцы описывали эмоции, исследователи выяснили, что одна из них реагировала на тревожное состояние, а другая — на проявления стыда. Ученые предположили, что обоняние Айви могло «настроиться» на гормоны, связанные с симпато-адрено-медуллярными реакциями, один из которых — адреналин. Келли же улавливала запах гормонов гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси вроде кортизола.

Помесь овчарки Кэлли во второй серии экспериментов / © Laura Kiiroja et al.

По словам авторов работы, это важно, поскольку для предупреждения о ранних симптомах ПТСР необходима чувствительность обоняния к гормонам первой группы. Ученые намерены провести дополнительные эксперименты, чтобы подтвердить предположение.

Если исследователям удастся задуманное, их результаты могут найти серьезное медицинское применение в терапии больных с посттравматическим расстройством. Однако учитывая, что лишь две из 25 собак оказались достаточно пригодными для подобных задач, поиск кадров для такого метода будет непростым.

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