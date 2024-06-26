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Психологи объяснили, почему неопределенность вызывает тревогу
Тревога из-за неизвестности оказалась связана с субъективной оценкой опасности. При этом уровень такой тревоги может меняться с течением времени, выяснили ученые из США.
Эмоциональное состояние человека может зависеть от осведомлённости о том, что произойдёт в ближайшее время. Например, согласно недавнему исследованию, прикосновение воспринимается как более приятное, если предупредить человека о нем или спросить разрешения. Неизвестность, напротив, вызывает напряжение и тревогу, однако раньше не было понятно, из-за чего именно это происходит.
Специалисты из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) провели эксперимент, который показал связь тревоги из-за неизвестности с восприятием уровня опасности. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Computational Psychiatry.
Сначала 42 человека, участвовавшие в исследовании, получили по 50 «обучающих» ударов током, чтобы «познакомиться с условиями эксперимента». Далее все они прошли 30-секундное испытание, в рамках которого в какой-то момент должны были снова подвергнуться воздействию электрического тока. По собственному желанию человек мог завершить эксперимент досрочно, чтобы избежать удара. Как во время обучающего этапа, так и во время самого испытания, участники исследования сообщали о своих ощущениях, в том числе страхе и тревожности, и их причинах.
По словам ученых, именно уровень опасности, а не реальная вероятность угрозы соответствовал поведению людей во время эксперимента. Чем больше времени проходило без удара током, тем сильнее ощущалась опасность и выше был уровень тревоги, потому что нежелательное событие приближалось и могло произойти в любой момент. При этом, пояснили исследователи, если бы точное время удара током было известно и шел бы обратный отсчет, люди ощущали бы одинаково низкую опасность вплоть до момента получения электрического разряда.
«Если вы знаете, что что-то должно произойти, с течением времени уровень опасности возрастает, потому что вы знаете, что этого не произошло раньше. Уровень опасности всегда будет выше, если вы не знаете, когда это произойдет», — сказал один из специалистов.
Ученые считают, что мозг животных и человека мог эволюционировать, чтобы отслеживать рост опасности. Например, газель может пастись сколько угодно долго, но некие нейронные механизмы помогают ей почувствовать, в какой момент лучше уйти, чтобы не встретить льва.
Исследователи надеются, что знания о роли неопределенности в ситуациях, которые вызывают тревогу, помогут лучше понять механизмы, лежащие в основе страха и тревожности. По их мнению, полученная информация позволит усовершенствовать способы лечения, которые применяют при крайних формах тревожных расстройств.
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