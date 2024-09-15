Видео: как российские ученые режут металл на расстоянии

О лазерной резке металла многие слышали, но при этом мы скорее думаем о станке, нежели о мобильном лазерном комплексе, бодро разрезающем с расстояния в 200 метров загоревшуюся нефтяную вышку, например. Что же это за дальние лазеры, как они работают и кто с ними работает?

Когда-то советские, а потом и российские дети зачитывались романом Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», он в нем гениально предвосхитил появление лазера. Сейчас роман подзабыли, зато лазеры появились такие, о каких недавно было впору только мечтать: на расстоянии в сотни метров ими можно резать тяжелые металлические и бетонные конструкции, или очищать поверхность океана от нефтяных загрязнений, или эффективно «разбирать» под водой корпуса затонувших судов.

О лазерной резке металла многие слышали, но при этом мы скорее думаем о станке, нежели о мобильном лазерном комплексе, бодро разрезающем с расстояния в 200 метров загоревшуюся нефтяную вышку, например. Что же это за дальние лазеры, как они работают и кто с ними работает? Об этом поговорили в приватной обстановке Дмитрий Метляев, заведующий лабораторией перспективных лазеров в Троицком институте инновационных и термоядерных исследований, Михаил Мартынов, управляющий подразделением дистанционной лазерной фрагментации в группе компаний «Реформа», и Егор Быковский (Naked Science).

Подкаст «С точки зрения науки» (3-й выпуск) / © Naked Science

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