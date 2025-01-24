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3 минуты назад
Юлия Трепалина
13

У беременных выявили повсеместное сокращение в сером веществе головного мозга

5.9

С помощью магнитно-резонансной томографии испанские медики детально проследили за метаморфозами в мозге более чем у сотни беременных женщин до зачатия, в период вынашивания и после рождения детей.

Медицина
# беременность
# головной мозг
# женский организм
# материнство
# роды
# серое вещество
# структура мозга
беременные
Кадр из американского фильма «Чего ждать, когда ждёшь ребёнка» / © Lionsgate

Во время вынашивания ребенка и родов женский организм претерпевает серьезные изменения. Авторы одной из прошлых научных статей сообщили, что беременность ускоряет биологическое старение, но с появлением малыша у матери этот процесс обращается вспять. В другом исследовании американские неврологи на примере здоровой 38-летней женщины пронаблюдали, как трансформировалась структура мозга с момента до зачатия, во время беременности и после родов.

Свой вклад в изучение вопроса недавно внесли испанские медики. С помощью магнитно-резонансной томографии они проследили за метаморфозами в мозге уже у 127 беременных до зачатия, в период вынашивания и после рождения детей — через месяц и полгода. Данные также сопоставили с МРТ-снимками участниц контрольных групп, куда вошли 20 небеременных матерей и 32 нерожавшие женщины.

Дополнительно программа обследований включала сбор образцов мочи для определения гормонального фона и заполнение опросников для оценки психологического благополучия и материнской привязанности. Статью об исследовании недавно опубликовал журнал Nature Communications.

Ученые сосредоточили внимание на объеме серого вещества, который считают ключевым показателем структурных изменений в мозге. Анализ данных МРТ выявил отчетливую U-образную траекторию: убыль в сером веществе становилась заметна уже ко второму триместру, а в конце беременности снижение достигало пика. Объем частично восстанавливался, спустя полгода после родов.

Наиболее заметные изменения медики наблюдали в таких структурах, как сеть пассивного режима работы мозга и лобно-теменная внутренняя сеть мозга, которые связаны с процессами социального познания и принятия решений. Исследователи подчеркнули, что такого рода колебания были характерны только для женщин в положении и не встречались у небеременных матерей и нерожавших.

Траектория изменений объема серого вещества в коре головного мозга у беременных во время вынашивания и после родов (Gest) в сравнении с участницами контрольных групп (nGest, Null) / © Servin-Barthet, C., Martínez-García, M., Paternina-Die, M. et al. Nature Communications, 2025

Также обнаружилась тесная связь между изменениями в сером веществе и сдвигами в гормональном фоне. Уровень двух эстрогенов — эстриола сульфата и эстрона сульфата — менялся параллельно, только с траекторией в виде перевернутой U: рост во время беременности и резкое снижение после родов. С учетом этого ученые предположили, что эстрогены играют важнейшую роль в стимулировании трансформации структуры мозга во время беременности.

Комментируя исследование изданию PsyPost, один из его авторов Оскар Виларройя (Oscar Vilarroya) отметил, что во время беременности сокращение в сером веществе мозга затрагивало 94% его объема, а убыль при этом достигала 5%. После родов наблюдалось частичное восстановление. Результаты психологических опросников участниц показали, что обратные структурные изменения в мозге коррелировали с усилением материнской привязанности к ребенку.

Говоря о важности своей работы, ученые заявили, что оно проливает свет на сложную взаимосвязь между гормональными, нейробиологическими и поведенческими изменениями при подготовке организма к материнству. Сделанные открытия способствуют научному пониманию этих процессов и улучшению здравоохранения матерей.

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Медицина
# беременность
# головной мозг
# женский организм
# материнство
# роды
# серое вещество
# структура мозга
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