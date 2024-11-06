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Увлечение БДСМ связали с эволюцией
Женщины, которые получают удовольствие от подчинения во время секса, с большей вероятностью сосредотачиваются на одном партнере и стремятся к длительным отношениям. Эта закономерность, по мнению ученых из Чехии, может отражать одну из эволюционных стратегий.
Многие особенности поведения объяснимы с точки зрения психологии и теории эволюции. Например, интерес детей к опасным играм вроде занятий на турниках или шведских стенках направлен на то, чтобы больше узнавать о собственных физических возможностях и развивать их, как это делали детеныши древних приматов, лазая по деревьям. А чрезмерный и неконтролируемый просмотр порно, по мнению исследователей, связан с одиночеством и неудовлетворенностью отношениями.
Специалисты из нескольких чешских университетов изучили, как увлечение БДСМ соотносится с поведением женщин вне сексуального контекста. Они обнаружили потенциальную связь с психологической эволюционной стратегией, которая позволяет создавать долгие и стабильные отношения. Результаты исследования появились в научном журнале Deviant Behavior.
Авторы публикации провели опрос, в котором участвовали 486 женщин, состоящих в онлайн-сообществе БДСМ. Респондентки заполнили анкету об их опыте и предпочтениях в БДСМ-практиках с акцентом на природу желания подчиняться или доминировать, а также на ожиданиях относительно будущих отношений. В опросе также учитывались демографические данные: возраст, уровень образования, оценка собственной привлекательности и покорности и финансовое положение.
Исходя из оценок уровня покорности и динамики отношений, исследователи разделили участниц опроса на три группы. В группу REL попали женщины, которым, по собственному мнению, была свойственна покорность не только в сексуальном, но и в романтическом контексте. В группу PLAY — те, кто подчинялся исключительно во время интимной близости, а в группу SWITCH — те, кому в сексе одинаково нравились подчиненная и доминирующая роли.
Женщины, которым покорность была свойственна не только в рамках БДСМ-практик, оказались сильнее привержены долгосрочным отношениям с единственным партнером, чем другие респондентки. Представительницы группы REL также с большей вероятностью были готовы сильнее вкладываться в отношения эмоционально и скучали по партнерам во время разлуки. Случайные встречи и полигамные партнерства таких женщин практически не интересовали, в отличие от представительниц групп PLAY и SWITCH.
Авторы статьи сделали вывод, что общая тенденция к покорности, свойственная женщинам из группы REL, способствует формированию длительных отношений с партнером. По мнению исследователей, иерархия, при которой один из партнеров подчиняется к другому, может быть частью эволюционной стратегии, при которой доминирующий партнер обеспечивает защиту и материальные ресурсы, а подчиненный — укрепляет связь с помощью лояльности и эмоциональных вложений. Однако выявленная закономерность может быть и опасна для женщин.
«Респондентки, склонные покоряться своим партнерам во время секса, были более покорны и в повседневной жизни. Но таким женщинам труднее избегать токсичных отношений, и они могут соглашаться на рискованные сексуальные действия, чтобы доставить удовольствие партнеру. Женщины из группы REL чаще страдают от дискриминации и осуждения со стороны большинства и могут быть более склонны к самоубийству», — отметили исследователи.
Группы PLAY и SWITCH не демонстрировали схожих паттернов поведения. Исходя из этого, ученые предположили, что в их случае динамика взаимоотношений более гибкая.
В дальнейшем авторы публикации планируют расширить выборку и включить в нее тех, кто не практикует БДСМ. Кроме того, по мнению исследователей, важно выявить биологические и психологические особенности, которые могут побуждать людей искать иерархических или, наоборот, основанных на равенстве отношений.
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