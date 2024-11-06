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26 минут назад
МГППУ
36

В МГППУ выяснили, как детско-родительские отношения влияют на будущую семью ребенка

4.8

Отношения между родителями и детьми могут оказывать существенное влияние на будущие семьи взрослых детей, выяснили психологи МГППУ. Семейный перфекционизм и критика, а также запрет на выражение эмоций приводят к снижению жизнеспособности будущих семей.

МГППУ
# дети
# критика
# Перфекционизм
# родители
# семья
Статуя «Родители с ребенком» в Братиславе / © Kelovy, en.wikipedia.org

Исследователи из МГППУ Мария Одинцова, Наталия Радчикова и Евгения Мусохранова провели онлайн-опрос, в котором приняли участие 853 человека из двух стран — России и Белоруссии. Результаты работы опубликованы в научном журнале «Социальная психология и общество».

«Мы стремились проанализировать вклад ближайших контекстуальных влияний (детско-родительских эмоциональных коммуникаций) в жизнеспособность семьи взрослых, — рассказывают о цели исследования психологи МГППУ. — Исследование проводилось на материале двух независимых выборок: из России и Республики Беларусь, так как общее прошлое, некоторое сходство культурных традиций и наличие общего государственного языка позволяет проводить такие исследования для проверки надежности полученных результатов. В Республике Беларусь мы сотрудничали с коллегами из филиала Российского государственного социального университета в Минске, в частности, с Натальей Азарёнок».

Участники исследования прошли опрос, с помощью которого измерялась жизнеспособность семьи («Шкала оценки жизнеспособности семьи») и выявлялись дисфункции в родительских семьях («Семейные эмоциональные коммуникации»). Дополнительно была использована проективная методика «Пространство дерева и света». Респондентам предлагалось выбрать иллюстрацию (одну из четырех), наиболее точно отражающую период детства. Далее участнику нужно было написать историю о жизни ребенка, изображенного на картинке.

По результатам исследования, наибольшее влияние на эмоциональную составляющую жизнеспособности семей выросших детей оказывают элиминирование эмоций (запрет на их открытое выражение) и семейный перфекционизм. Неблагоприятное воздействие оказывают также частая родительская критика, повышенный контроль и вмешательство в дела ребенка. При этом наличие и количество детей (чем больше, тем лучше) в семье, а также культура и традиции помогают повысить жизнеспособность будущих семей. Отдаленность от культуры, сомнения, непринятие других характерны лишь для небольшой части россиян и белорусов, однако и эти переживания сочетаются с уверенностью в будущем.

Дополнительно были проанализированы результаты проективной методики «Пространство Дерева и Света», которые позволяют проследить проблемы респондентов в живых и трогательных историях-сказках. Подробности можно найти в статье.

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МГППУ
74 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
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МГППУ
# дети
# критика
# Перфекционизм
# родители
# семья
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