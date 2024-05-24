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3 минуты назад
Полина Меньшова
64

Психологи выяснили, почему люди смотрят порнографию

5.1

Чрезмерный или неконтролируемый просмотр порноконтента, как правило, связан с особенностями психологического и эмоционального состояния человека. Какие именно факторы вызывают потребность в видео «для взрослых», объяснили специалисты из Австралии.

Психология
# одиночество
# порно
# порнография
# регулирование эмоций
Кадр из сериала «Друзья»
Кадр из сериала «Друзья» / © wbd.com

Согласно некоторым исследованиям, порнография может быть потенциально полезной, например для сексуальной социализации молодежи. Противники этого подхода отмечают, что порно, напротив, формирует нереалистичные ожидания от половой жизни, а также поощряет насилие над женщинами. Так или иначе, просмотр видео «для взрослых» может быть контролируемым, но иногда превращается в поведенческую зависимость.

Исследователи из австралийского Университета Чарльза Дарвина в новой работе рассмотрели причины проблемного использования порнографии, то есть чрезмерного или компульсивного, «маниакального», просмотра такого контента. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Addictive Behaviors Reports.

В исследовании участвовали 213 человек в возрасте от 18 до 79 лет. Почти две трети из них во время опроса сообщили, что смотрят порно минимум один раз в неделю. Согласно ответам респондентов, склонность к проблемному использованию порнографии была выше у одиноких людей с трудностями в регулировании эмоций. Больший риск зависимости от видео «для взрослых» зафиксировали у мужчин, а возраст участников исследования на результаты работы не повлиял.

Ученые одними из первых в качестве потенциально значимого фактора рассмотрели возможность зрителя порно взаимодействовать с создателем контента, которая есть на онлайн-площадках. Опрос показал, что люди, общающиеся с авторами порнографических видео и трансляций, меньше склонны к чрезмерному или неконтролируемому просмотру такого контента. Чтобы подробнее изучить эту связь, авторы статьи проводят дополнительные исследования.

Проблемное использование порноконтента приводит к таким негативным последствиям, как низкая самооценка, сниженная производительность труда, плохое настроение, тревожность, неудовлетворенность отношениями. Исследователи также отметили:

«Зависимость от порнографии может стать причиной конфликта внутри пары, особенно если у людей разное отношение к такому контенту в связи с религией или моральными установками. В этом случае проблемное использование порно способно вызвать постоянную напряженность в отношениях».

Кроме того, при трудностях в регулировании эмоций просмотр порнографии может только усугубить проблему. Человек начнет изолироваться от внешнего мира и станет еще более одиноким. Ученые препдположили, что помочь при проблемном использовании порно может расширение социальных контактов: чувство одиночества уменьшится, и зависимость станет менее сильной. Управлять эмоциями без помощи порнографического контента способны научить психологи.

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Психология
# одиночество
# порно
# порнография
# регулирование эмоций
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