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Психологи выяснили, почему люди смотрят порнографию
Чрезмерный или неконтролируемый просмотр порноконтента, как правило, связан с особенностями психологического и эмоционального состояния человека. Какие именно факторы вызывают потребность в видео «для взрослых», объяснили специалисты из Австралии.
Согласно некоторым исследованиям, порнография может быть потенциально полезной, например для сексуальной социализации молодежи. Противники этого подхода отмечают, что порно, напротив, формирует нереалистичные ожидания от половой жизни, а также поощряет насилие над женщинами. Так или иначе, просмотр видео «для взрослых» может быть контролируемым, но иногда превращается в поведенческую зависимость.
Исследователи из австралийского Университета Чарльза Дарвина в новой работе рассмотрели причины проблемного использования порнографии, то есть чрезмерного или компульсивного, «маниакального», просмотра такого контента. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Addictive Behaviors Reports.
В исследовании участвовали 213 человек в возрасте от 18 до 79 лет. Почти две трети из них во время опроса сообщили, что смотрят порно минимум один раз в неделю. Согласно ответам респондентов, склонность к проблемному использованию порнографии была выше у одиноких людей с трудностями в регулировании эмоций. Больший риск зависимости от видео «для взрослых» зафиксировали у мужчин, а возраст участников исследования на результаты работы не повлиял.
Ученые одними из первых в качестве потенциально значимого фактора рассмотрели возможность зрителя порно взаимодействовать с создателем контента, которая есть на онлайн-площадках. Опрос показал, что люди, общающиеся с авторами порнографических видео и трансляций, меньше склонны к чрезмерному или неконтролируемому просмотру такого контента. Чтобы подробнее изучить эту связь, авторы статьи проводят дополнительные исследования.
Проблемное использование порноконтента приводит к таким негативным последствиям, как низкая самооценка, сниженная производительность труда, плохое настроение, тревожность, неудовлетворенность отношениями. Исследователи также отметили:
«Зависимость от порнографии может стать причиной конфликта внутри пары, особенно если у людей разное отношение к такому контенту в связи с религией или моральными установками. В этом случае проблемное использование порно способно вызвать постоянную напряженность в отношениях».
Кроме того, при трудностях в регулировании эмоций просмотр порнографии может только усугубить проблему. Человек начнет изолироваться от внешнего мира и станет еще более одиноким. Ученые препдположили, что помочь при проблемном использовании порно может расширение социальных контактов: чувство одиночества уменьшится, и зависимость станет менее сильной. Управлять эмоциями без помощи порнографического контента способны научить психологи.
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