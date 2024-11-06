Планетологи выяснили, почему на холодном Марсе были реки и озера

В один и тот же момент древней истории Красной планеты произошли два противоречащих друг другу события: широкомасштабное замерзание марсианских вод и возникновение многочисленных новых водоемов. Теперь появилась версия, которая разрешает этот конфликт.

То, что на Марсе когда-то были моря, реки и озера, стало ясно при подробном рассмотрении поверхности планеты: к примеру, с кратером Езеро соединены извилистые протяженные бывшие речные русла. Потому туда и отправили марсоход Perseverance.

Вообще, для посадки аппаратов на Марсе выбирают местности, которые относятся к самому счастливому периоду истории планеты — нойскому. Его назвали так в честь Земли Ноя, покрытого кратерами нагорья в южном полушарии. Оно сохранилось до наших дней таким, каким стало именно в те далекие времена — примерно четыре миллиарда лет назад.

Тогда на Красной планете была настолько плотная атмосфера, что, как предполагают ученые, даже шли дожди. Но примерно 3,6 миллиарда лет эта эра благоденствия закончилась, и Марс стал постепенно превращаться в такой, каким мы наблюдаем его сегодня. Исследователи подозревают, что примерно к тому времени уменьшился наклон оси вращения Марса, а от него сильно зависит климат: при большом наклоне прогреваются полюса, планета становится более теплой и влажной, при маленьком — наоборот, сухой и холодной.

Так или иначе, на границе между нойским и следующим, гесперийским, периодом большая часть марсианской воды замерзла и стала южной полярной шапкой, рассказал ведущий исследователь Планетологического института в США Питер Бюлер в недавней статье для Journal of Geophysical Research: Planets. По его словам, одновременно из атмосферы начал уходить углекислый газ.

Посреди всего этого прослеживается любопытный парадокс: очень многие речные долины образовались именно тогда. Чтобы это объяснить, ученые пытались «изобрести» какое-то внезапное глобальное потепление. Теперь появился шанс решить проблему безо всяких неожиданных событий: планетолог предположил, что марсианскую воду какое-то время «защищал» замерзший углекислый газ.

Художественное изображение марсианской реки, покрытой замерзшим углекислым газом / © Peter Buhler/PSI

По расчетам ученого, этот «сухой лед» накрыл полярную шапку слоем толщиной более 600 метров и фактически «укутал», словно мороз снежком: перекрыл выход тепла из недр планеты и вдобавок давил своим весом. Моделирование этого процесса показало, что в результате примерно половина марсианского льда под тяжелым одеялом оттаяла и образовала большие скрытые резервуары.

Потом местами эти подледные воды стали просачиваться на поверхность, понемногу пробивать себе дорогу, по пути покрываться льдом и тем не менее образовывать реки протяженностью порядка тысячи километров. А когда они достигли Равнины Агрир (гигантская вмятина от падения астероида), в ней появилось озеро размером со Средиземное море.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.