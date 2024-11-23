Среди тысяч окаменелостей из раннеюрского озера нашли самый полный скелет древней двоякодышащей рыбы

Китайские палеонтологи раскопали богатый окаменелостями комплекс, раскрывающий разнообразную пищевую цепь пресноводного озера времен раннего юрского периода. Тысячи находок рыб, среди которых и новые виды, древних родственников акул и даже плезиозавров показали пеструю фауну, сохранившуюся после вымирания почти 200 миллионов лет назад.

На востоке Китая в Сычуаньской впадине (котловине) расположены формации времен перехода от триасового (251,9-201,3 миллиона лет назад) к юрскому (201,3-145 миллионов лет назад) периодам: позднетриасовая Сюйцзяхэ (Xujiahe), раннеюрская Чжэньчжучун (Zhenzhuchong) и другие. В этих районах китайские палеонтологи недавно обнаружили крупное скопление окаменелостей, которые характерны для глубоких пресноводных озер. Комплекс ископаемых назвали биотой Юйчжоу (Yuzhou).

В новой статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, исследователи рассказали об исключительно сохранившейся фауне синемюрского яруса (199,5 (±0,3)-192,9 (±0,3) миллиона лет назад) юрского периода. Тысячи ископаемых свидетельств запечатлели одну из древнейших пищевых цепей, по которой палеонтологи восстановили сложную экосистему озера. Она, судя по всему, сохранилось после массового вымирания, случившегося между геологическими периодами.

Лучеперые рыбы и гибодонты из биоты Юйчжоу / © Scientific Reports, Ting-Cong Ren et al.

Биота представлена беспозвоночными (двустворчатыми и брюхоногими моллюсками), ракообразными, лучеперыми и двоякодышащими рыбами, вымершими гибодонтами (близкие родственники современных акул) и плиозаврами (плезиозаврами с короткой шеей). Также сохранилась и флора (более 20 видов) — папоротники, гингковые, хвойные и другие.

Наиболее многочисленным классом были именно лучеперые рыбы (Actinopterygii), палеонтологи зафиксировали несколько тысяч экземпляров — и среди них шесть новых, но пока не описанных видов. Самая крупная из них, особь подкласса Ptycholepiformes, достигала 70 сантиметров в длину. Интересной оказалась и самая маленькая рыба из этой биоты — специалисты предполагают, что остатки особи длиной 13 сантиметров могли принадлежать раннеюрскому таксону Dorsetichthys, найденному только в Европе.

Беспозвоночные, растения и двоякодышащие рыбы из биоты Ючжоу / © Scientific Reports, Ting-Cong Ren et al.

Среди двоякодышащих рыб ученые выделили уцелевший скелет особи полметра длиной — экземпляр представлен как деталями черепа, так и осевым скелетом, плавниками и чешуей. По словам авторов статьи, это наиболее полная окаменелость древней группы из всех известных. От гибодонтов остались зубы и спинные плавники, по которым палеонтологи определили максимальную длину рыбы почти в метр. Вчетверо больше оценивается размер тела плиозавра, представленного несколькими позвонками и фрагментами черепа. Его отнесли к виду Bishanopliosaurus youngi, который остается малоизвестным.

Особняком смотрится почти полная бедренная кость птицетазового динозавра. Исследователи не смогли определить, кому она принадлежала, но похоже, что виду, близкому к эокурсору. Этот позднетриасовый ящер обитал на территории современной Южной Африки и, вероятно, быстро бегал. Но кость динозавра оказалась там случайно — вид все-таки сухопутный. А коренные обитатели древнего водоема продемонстрировали сложную пищевую цепь.

Моллюски и ракообразные могли питаться водорослями и планктоном. Их, в свою очередь, поедали челюстные рыбы. На них охотились гибодонты, а на вершине цепочки находились плиозавры. В их бромалитах, ископаемом содержимом желудка и кишечника, специалисты обнаружили остатки двоякодышащих рыб. На плиозавров в изучаемом пресноводном озере никто не нападал, поэтому такая среда могла быть убежищем для этих ящеров. Тем не менее еще не все образцы биоты Юйчжоу подготовлены и описаны, поэтому новые детали могут расширить разнообразие экосистемы.

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