Палеонтологи нашли похожего на саламандру болотного монстра, который жил сотни миллионов лет назад

Ученые из Аргентины описали нового тетрапода, который в длину превышал два метра, обладал огромными клыками и обитал на дне заболоченных водоемов в областях с умеренным и холодным климатом, а именно — на территории, где сейчас находится пустыня Намиб. Открытие свидетельствует о том, что более 200 миллионов лет назад, вопреки сложившемуся мнению, тетраподы могли процветать в относительно холодном климате. Исследователи рассказали, когда жил хищник, как выглядел и охотился.

Сегодня к четвероногим, или тетраподам (Tetrapoda) — надклассу челюстноротых из группы костных позвоночных — относятся амфибии и амниоты. Последняя группа объединяет пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Правда, на ранних этапах эволюции тетраподов существовали и другие линии, которые по своей морфологии отличались от сородичей, но впоследствии вымерли, не оставив потомков. У исследователей нет единого взгляда на систематику ранних тетраподов, потому что многие детали их эволюции остаются неизвестными.

Ученые пытаются больше узнать о ранних тетраподах по окаменелостям, которые палеонтологи собирают как «мозаику». Поэтому любая находка останков этих древних животных дает исследователям надежду на разгадку, пусть и небольшого, кусочка тайны их жизни.

В 2015 году на юге Намибии — там, где расположена пустыня Намиб, в горных породах, относящихся к пермскому периоду (начался 298 миллионов лет назад и продолжался примерно 47 миллионов лет) — ученые нашли останки ископаемого существа: всего четыре части скелета, среди которых были хорошо сохранившиеся фрагменты черепа и позвонки. Тогда исследователи предположили, что окаменелости принадлежат новому виду тетраподов.

Спустя девять лет группа палеонтологов из Аргентины под руководством Клаудии Марсикано (Claudia Marsicano) из Университета Буэнос-Айреса описала окаменелости и подробно рассказала о внешнем виде древнего животного. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature.

Окаменелости Gaiasia jennyae в том виде, в котором их нашли в «поле» / © Roger M.H. Smith

Исследователи подтвердили ранее выдвинутую гипотезу, что окаменелости принадлежат новому виду тетраподов, от которых в итоге произошли амфибии, а также рептилии, птицы и млекопитающие. Новый вид назвали Gaiasia jennyae в честь формации Гай-Ас в Намибии, где нашли останки животного, и в честь английского палеонтолога Дженнифер Клек (Jennifer Clack), чьей специализация была эволюция ранних тетраподов.

По словам авторов научной работы, Gaiasia jennyae жил приблизительно 280 миллионов лет назад на дне болот и озер в относительно умеренном или даже холодном климате. Животное чем-то напоминало увеличенную в размере саламандру. Длина тела хищника составляла 2,5 метра, а черепа — 60 сантиметров. Это делает Gaiasia jennyae самым крупным представителем в своем классе.

Хищник плавал как угорь и обладал очень специфическими конечностями, которые сильно затрудняли его передвижение по суше. Марсикано предположила, что Gaiasia jennyae охотился как крокодил: подстерегал жертву, проплывающую поблизости, а затем хватал ее своими устрашающего вида клыками. Древнее животное постоянно держало пасть открытой и всегда было готово сжать мощными челюстями добычу.

Gaiasia jennyae, вероятно, был главным хищником своей экосистемы и одним из крупнейших наземных хищников того времени.

Открытие аргентинских палеонтологов, скорее всего, подтолкнет научный мир переосмыслить сложившееся мнение о распространении ранних тетраподов. Большинство окаменелостей этих животных ученые находили в Северном полушарии — в регионах, которые 280 миллионов лет назад располагались в центре экватора и где господствовал тропический климат.

Во времена, когда жил Gaiasia jennyae, современная Намибия была частью большого южного суперконтинента Гондвана и находилась в более высоких широтах. В регионе, где ученые нашли останки древнего животного, преобладали ледники и царил суровый, умеренный и холодный климат. То есть тетраподы обитали в тех условиях, в которых, согласно ранее выдвинутым гипотезам, они существовать не могли.

Окаменелости рыб, найденные рядом с Gaiasia jennyae, свидетельствуют о том, что, несмотря на холод, эта местность была относительно хорошо заселена и представляла собой процветающую экосистему.

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