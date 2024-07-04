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6 минут назад
Полина Меньшова
26

Нутрициологи объяснили, почему дети привередливы в еде

5.2

Дети обращают особое внимание на консистенцию еды, которую им предлагают. Эта придирчивость достигает пика в шесть-семь лет. Специалисты из Дании и Австралии объяснили, как предпочтения детей меняются с возрастом и как привить им здоровые пищевые привычки с учетом обнаруженных закономерностей.

Психология
# дети
# пищевое поведение
# пищевые привычки
# рацион
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые» / © СТС

Аппетит и предпочтения в еде зависят от разных факторов. Одно из недавних исследований показало, что у подростков на рацион влияет количество сна: те, кто недосыпал, ели меньше фруктов и овощей в течение дня, а также потребляли примерно 12 лишних граммов сахара в сутки.

Исследователи из Копенгагенского университета в Дании и Университета Дикина в Австралии выявили закономерности, объясняющие «привередливость» в еде, которая характерна для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Она оказалась связана с консистенцией пищи и защитными механизмами психики ребенка. Результаты исследования опубликовал Journal of Texture Studies.

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 485 детей в возрасте от пяти до 12 лет. Их попросили выбрать, что они хотели бы съесть: сначала детям показывали изображения продуктов, а потом предлагали настоящую еду. В числе блюд, которые рассматривались в исследовании, были хлеб, апельсиновый сок, арахисовое масло, клубничный джем, йогурт и томатный суп. При этом детям предлагали разные варианты этих продуктов, например клубничный йогурт с кусочками ягод или без, арахисовое масло с кусочками орехов или без.

Детям предлагали выбрать между продуктами однородной и неоднородной консистенции / © Ching Yue Chow et al., University of Copenhagen, Journal of Texture Studies
Детям предлагали выбрать между продуктами однородной и неоднородной консистенции / © Ching Yue Chow et al., University of Copenhagen, Journal of Texture Studies

Шестилетние дети выбрали продукты с однородной консистенцией в 76% случаев. Этот показатель был самым высоким среди всех возрастных групп. Исследователи пришли к выводу, что после отлучения от груди придирчивость к еде и ее консистенции постепенно нарастает, достигает пика именно в шесть-семь лет, а затем идет на спад, пока ребенок постепенно превращается в подростка.

По словам ученых, нежелание есть неоднородную по консистенции пищу может быть связано с механизмом психики, который защищает ребенка от потенциально опасной, ядовитой еды. Постепенно становясь самостоятельными, дети исследуют мир вокруг себя и именно из-за возможной опасности настороженно относятся к непривычным или непривычно приготовленным продуктам.

«По мере того как дети достигают школьного возраста, одноклассники и другие люди могут оказывать на них все большее влияние, вызывать желание пробовать новые виды пищи и расширять кругозор. Мы также видим, что доля тех, кто выбирал блюда с кусочками, растет в зависимости от возраста участников исследования», — пояснили авторы публикации.

Родителям, которые сталкиваются с привередливостью детей, исследователи посоветовали отнестись с пониманием к этому закономерному этапу развития. По их мнению, нельзя заставлять ребенка съесть что-то «правильное» или поощрять его за это «вредной» пищей. В первом случае формируются негативные ассоциации с теми или иными блюдами, а во втором — появляется желание есть только «вкусности», не обращая внимания на полезные для здоровья питательные продукты.

Чтобы ребенок привык к пище нового типа, ему может быть нужно попробовать ее неоднократно, вплоть до 15 раз. При этом всегда должна быть возможность есть не только что-то новое, но и более привычные продукты.

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Психология
# дети
# пищевое поведение
# пищевые привычки
# рацион
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