Программа эмоциональной поддержки матерей детей-инвалидов оказалась эффективной

Психологи МГППУ рассказали о влиянии программы «Живительный глоток» на эмоциональное состояние женщин, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Результаты исследования показали, что программа помогла участницам улучшить свое эмоциональное состояние, снизила тревогу и беспокойство, расширила интересы и сняла внутреннее напряжение.

Программа «Живительный глоток» — это комплекс мероприятий, основанных на принципах психологической профилактики. Она включает творческие мастер-классы с использованием арт-терапии для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) вместе с родителями, креативные занятия для матерей по разным направлениям, тренинг с элементами арт-терапии и сказкотерапии только для родителей и завершающий этап с использованием технологий НЛП в виде тематической фотосессии.

Программа проводится в АНО Иппоцентр «Лучик» в Ульяновске с 2014 года и может быть рекомендована другим организациям. Результаты исследования опубликованы в журнале «Вестник практической психологии образования».

Работа проводилась на базе центра «Подсолнух» в Ульяновске и АНО Иппоцентр «Лучик». В нем участвовало 56 женщин в возрасте от 25 до 54 лет, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте от четырех до 28 лет. Для оценки эмоционального состояния использовалась «Методика диагностики психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности». Женщин разделили на две группы: экспериментальную и контрольную. Различия в показателях между группами были проверены с помощью критерия Колмогорова — Смирнова и Т-критерия Стьюдента.

Исследование показало, что большинство женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), испытывают усталость и утомление. Только 7,1 процента имеют высокий уровень психической активации, а 12,5 процента — низкий. Большинство (80,4 процента) находятся посередине. Многие из этих женщин чувствуют хроническое истощение и отсутствие сил для решения жизненных проблем.

Только 14,3 процента женщин показали высокий уровень интереса к жизни. Большинство (69,7 процента) — имеют средний уровень. А вот 16 процентов матерей, воспитывающих детей-инвалидов, потеряли вкус к жизни и не имеют никаких увлечений.

Большинство женщин (57,1 процента), как оказалось, также имеют средний уровень эмоционального тонуса, в то время как 5,4 процента — высокий уровень и 37,5 процентов — низкий. Многие из них жалуются на плохое настроение и пессимизм.

Большинство женщин (78,6 процента) имеют средний уровень напряжения, в то время как 16 процентов имеют высокий уровень и только 5,4 процента — низкий. Эти женщины часто испытывают тревогу и беспокойство.

«Согласно шкале “Комфортность”, женщины, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, часто испытывают дискомфорт, – отмечает Людмила Данилова, автор проекта, магистрантка факультета юридической психологии МГППУ. – Они либо грустят, либо пытаются скрыть свои эмоции за маской спокойствия и равнодушия. Только 5,4 процента опрошенных отметили высокий уровень комфорта, у 73,2 процента он средний, а у 21,4 процента — низкий. Это говорит о том, что многие из этих женщин не чувствуют себя счастливыми и не принимают себя и окружающую среду».

Воспитывать ребенка с ограниченными возможностями здоровья и помогать ему социализироваться — это сложный процесс, особенно для матери. Ее психологическое состояние играет большую роль в качестве жизни ребенка. Женщины, воспитывающие таких детей, сталкиваются с множеством проблем: финансовыми трудностями, отсутствием возможности развиваться в профессии, сокращением круга общения, физическим и эмоциональным истощением, проблемами в семье.

«Программа “Живительный глоток”, которую проводили в рамках исследования, оказалась эффективной для улучшения эмоционального состояния таких женщин, – рассказывает Наталия Власова, доцент кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ. – Проект помогает изменить их восприятие себя и своей жизни, уменьшить беспокойство и тревогу за ребенка, повысить самооценку, расширить круг интересов и почувствовать себя комфортно».

Поэтому программу можно рекомендовать для использования в других психокоррекционных мероприятиях, а также самостоятельно на базе специализированных некоммерческих организаций, родительских клубов и волонтерских организаций.

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МГППУ 64 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.