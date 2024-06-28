В Марокко нашли «Помпеи трилобитов» с самыми хорошо сохранившимися останками этих существ

Окаменелости трилобитов — животных, которые жили сотни миллионов лет назад — палеонтологи находят довольно часто. Обычно эти находки представляют собой твердые панцири-экзоскелеты, то есть только внешнюю оболочку. Теперь же ученые обнаружили практически полные экземпляры с мягкими тканями, которые хорошо сохранились благодаря извержению вулкана. Открытие позволит специалистам лучше разобраться в анатомии древних существ, а также тщательно исследовать анатомические структуры, которые долгое время вызывали споры.

Трилобиты (Trilobita) — вымершие представители класса членистоногих. Это животные, которые жили в морях и океанах с кембрийского до пермского периодов палеозойской эры (530–250 миллионов лет назад). На сегодня описано более 22 тысяч видов, обнаружено бесчисленное количество окаменелостей.

Обычно эти окаменелости представляют собой твердые панцири-экзоскелеты, которые покрывали туловище трилобитов. Изучая такие структуры, ученые смогли определить внешнюю морфологию древних существ, однако, что касается внутреннего устройства животных, многое остается неизвестным. Если палеонтологи и находят мягкие ткани трилобитов, то очень редко и практически всегда в поврежденном виде. По ним крайне сложно получить полную картину анатомии трилобитов. Но теперь у ученых появился шанс.

Международная команда палеонтологов под руководством Джона Патерсона (John Paterson) из Университета Новой Англии в Австралии обнаружила в Марокко место с хорошо сохранившимися окаменелостями этих древних животных, которое ученые назвали «Помпеями трилобитов».

Членистоногие погибли быстро в результате извержения вулкана около 509 миллионов лет назад, их тела накрыл пирокластический поток, который «законсервировал» животных и практически мгновенно превратил «в камень», что позволило сохраниться мягким тканям. Похожая ситуация произошла с жителями римского города Помпеи при извержении Везувия в 79 году (они также быстро погибли). О своем открытии Патерсон и его коллеги рассказали в статье, опубликованной в журнале Science.

На данный момент палеонтологи описали четыре экземпляра трилобитов длиной всего около сантиметра: два из них ученые отнесли к роду Protolenus и пока не уверены, что они принадлежат к новому виду. Остальные два определили как род Gigoutella mauretanica.

Чтобы изучить внутреннюю анатомию трилобитов, команда Патерсона применила микротомографию — технологию для трехмерной визуализации внутренней структуры объектов. Ученые создали 3D-изображения существ, позволяющие «увидеть внутренности животных под любым углом».

Компьютерная модель брюшной полости двух трилобитов, найденных командой Патерсона. Слева трилобит, которого ученые отнесли к роду Protolenus, справа — к Gigoutella mauretanica / © Arnaud Mazurier, University of Poitiers

Полученные данные помогли палеонтологам выяснить некоторые важные анатомические особенности этих существ, которые долгое время вызывали споры: например, узнать о строении их пищевода. Одна из особей, видимо, глотала пепел, когда умирала, поскольку ее пищеварительный тракт заполнен вулканическим материалом и, следовательно, хорошо сохранился.

Еще одна интересная анатомическая деталь, о которой узнали ученые, — то, как трилобиты использовали свои ноги. На их внутренней стороне оказались плотные шипы, которые должны были действовать как инструмент для измельчения добычи. Другими словами, древние животные измельчали пищу ногами, а затем проталкивали ее от ног до рта.

Модель окаменелости. На снимке изображены пищеварительная система (синий цвет), гипостом (зеленый цвет), верхняя губа (красный цвет) и отдельные придатки / © Arnaud Mazurier, University of Poitiers

Также палеонтологи обнаружили у этих членистоногих мясистую часть тела, которая закрывала рот. То есть исследователи выяснили, что ротовой отдел трилобитов состоял из мягких тканей.

Новая информация, собранная группой Патерсона, поможет ученым не только лучше разобраться в анатомии древних существ, но и понять пищевые привычки трилобитов, что, в свою очередь, значительно расширит знания об этих животных.

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