Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Палеонтологи оспорили гипотезу о развитом интеллекте тираннозавров
В прошлом году нейробиолог Сузана Эркулано-Оузель в своей научной работе сделала спорное заявление о том, что плотоядные динозавры вроде тираннозавров по уровню интеллекта были сопоставимы с приматами. Международная команда палеонтологов, биологов, специалистов в области нейроанатомии и когнитивной психологии опубликовала новое исследование, отстаивающее прямо противоположные выводы.
В статье, вышедшей в 2023 году в Journal of Comparative Neurology, Эркулано-Оузель с помощью метода филогенетического брекетинга попыталась рассчитать, сколько нейронов могло быть в мозге у Tyrannosaurus rex и подобных им хищных динозавров. Ученый утверждала, что количество нейронов у них примерно соответствовало числу этих нервных клеток у современных обезьян, таких как павианы. Исследовательница увидела в этом свидетельство более развитого, чем считалось прежде, интеллекта у T. rex. В частности, она даже допустила способность тираннозавров к передаче знаний и использованию орудий.
В научном сообществе работу встретили с большим скепсисом. Многие захотели публично доказать неправоту Эркулано-Оузель, поскольку ее статья попала в СМИ и наделала много шума. В итоге сформировалась целая группа ученых из разных стран, в том числе Германии, Канады, США и других. Их исследование-опровержение в конце апреля 2024 года опубликовал журнал The Anatomical Record.
До этого палеонтологи и биологи десятилетиями изучали размеры и анатомию мозга доисторических ящеров, делая на основании полученных данных выводы об их возможном поведении и образе жизни. Мозг динозавров исследуют с помощью так называемых эндокастов — слепков внутренней поверхности черепной коробки, а также исходя из формы самих полостей.
Подробно рассмотрев методы, которые применила Эркулано-Оузель, ее оппоненты показали их ненадежность. В частности, ученые обнаружили существенное завышение в оценках размеров мозга динозавров и числа нейронов в нем, особенно в области переднего мозга. Кроме того, подсчет нейронов сам по себе не позволяет достоверно предсказать уровень интеллекта, подчеркнули авторы новой научной работы.
Известно, что количество нейронов увеличивается пропорционально размерам тела. По словам исследователей, таким гигантам, как тираннозавры, вес которых мог достигать 14 тонн, требовалось больше нейронов просто для обеспечения базовых функций их массивных тел, а не для каких-то интеллектуальных задач вроде использования орудий.
Один из авторов опровержения — профессор биологических наук Дуглас Р. Уайли (Douglas R. Wylie) из Университета Альберты (Канада) — также сказал, что в мозге рептилий нейроны компонуются менее плотно и количество связей между ними меньше, чем в мозге птиц и млекопитающих. Впрочем, отметим, что с точки зрения современной науки динозавры ближе к птицам, которые и входят в группу динозавров, чем к рептилиям.
Поскольку число нейронов — плохой ориентир для оценки когнитивных функций, опора на него при определении уровня интеллекта у давно вымерших видов может вести к чрезвычайно некорректным толкованиям, как и произошло с работой Эркулано-Оузель. Для достоверных выводов ученые рекомендовали рассматривать более обширный спектр данных, в том числе детали анатомии скелета, гистологию костей, анализ окаменелостей и поведение родственных видов, живущих сегодня.
«Предположение, что T. rex по интеллекту могли не уступать павианам, завораживает и пугает. <…> Но наше исследование показало, что все имеющиеся данные идут вразрез с этой идеей. Они [тираннозавры] скорее походили на умных гигантских крокодилов, и это не менее захватывающе», — заключили ученые.
Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
Согласно статистике, более 60 процентов людей страдают от храпа. Доктор медицинских наук, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нина Вишневская рассказала о причинах возникновения храпа, какие упражнения и спреи могут помочь от него избавиться, почему космонавты не храпят, а также что такое синдром обструктивного апноэ сна.
Третий эпизод показывает ситуацию на Земле будущего в то самое время, когда передовые отряды человечества пытаются колонизировать другие миры. Похоже, энтузиазм исследователей в мире сериала возник не от оптимизма, а от жестокой необходимости. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Второй эпизод рассказывает о еретичке, которая предстает перед своими обвинителями, но в итоге сама им выносит приговор. Видео переведено на русский язык специально для Naked Science.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Американские исследователи пришли к выводу: тихоходки способны повышать уровень продуктов генов репарации ДНК до такой степени, что это позволяет сделать их одними из самых распространенных в своем геноме. Среди прочего это помогает им выдерживать экстремальную радиацию.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Билл Гейтс хочет осыпать Землю мелом, чтобы спасти человечество. Сколько людей умрет в результате?
Таймырские мамонты дожили до бронзового века. Но почему не до наших дней?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии