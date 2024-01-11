Палеонтологи открыли ближайшего родственника Tyrannosaurus rex

Палеонтологи описали новый вид тираннозавров, обитавших в южной части Северной Америки. По мнению ученых, они могут быть ближайшими известными родственниками Tyrannosaurus rex — плотоядных динозавров из мелового периода, которых считают крупнейшими наземными хищниками своего времени, а возможно, и за всю историю Земли.

Авторы работы — американский палеонтолог Себастьян Далман (Sebastian Dalman) и его коллеги — сделали открытие, когда изучали окаменелые части черепа доисторического ящера, найденные ранее в отложениях формации Холл-Лейк (Hall Lake Formation) в Нью-Мексико, США. Новый вид назвали Tyrannosaurus mcraeensis.

Исходя из размеров, ученые первоначально отнесли эти останки к виду T. rex, представители которого достигали в длину 12 метров и весили до 14 тонн. Однако теперь палеонтологи обнаружили, что образцы имеют множество небольших отличий в форме и соединениях костей черепа и поэтому не могут принадлежать к T. rex.

С учетом расположения останков в породе и по отношению к другим окаменелым костям динозавров, возраст которых ранее датировали периодом от 66 до 75 миллионов лет, авторы исследования предположили, что T. mcraeensis могли жить 71-73 миллиона лет назад, то есть за пять-семь миллионов лет до появления T. rex. Сопоставление с другими видами тероподовых динозавров показало, что T. mcraeensis могут быть сестринским видом по отношению к T. rex.

Рассмотренная в исследовании челюсть Tyrannosaurus mcraeensis из Музея естественной истории и науки Нью-Мексико / © Nick Longrich

На основании новых данных, полученных благодаря находкам из Нью-Мексико, палеонтологи считают, что подсемейство тираннозаврин (Tyrannosaurini), входящее в семейство тираннозаврид (Tyrannosauridae), к которому принадлежат и T. rex, могло возникнуть в южной части острова-континента Ларамидии. Он существовал в позднем меловом периоде, примерно 100—66 миллионов лет назад и простирался от современной Аляски до Мексики.

Также ученые предполагают, что тираннозавры обрели свои массивные габариты около 72 миллионов лет назад, вместе с другими гигантскими динозаврами, обитавшими в южной Ларамидии, такими как цератопсисы, гадрозавры и титанозавры. По мнению авторов работы, опубликованной в журнале Scientific Reports, «укрупняющей» эволюции тираннозавров могли способствовать гигантские размеры травоядных, на которых они охотились в южной Ларамидии.

Ранее канадские палеонтологи завершили изучение уникальных останков детеныша тираннозавра, обнаруженных в провинции Альберта четырнадцать лет назад. Это первая в истории окаменелость молодняка этого семейства, в которой сохранилось содержимое желудка. Благодаря находке ученые смогли подтвердить давнюю гипотезу, согласно которой взрослые особи и детеныши тираннозаврид занимали разные экологические ниши.

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