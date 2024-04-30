«Тысяча Солнц»: эпизод 4, «Сделка». Фантастическая короткометражка

Четвертый эпизод сериала снова забрасывает нас на другой мир, видимо, один из тех, куда по каким-то причинам разбегаются люди с нашей планеты. Вы увидите, как не стоит использовать холодное оружие если вы хотите избежать ранений, и как не надо лечить раны, если вы их все-таки получили. Впрочем, итоги серии все-таки чуть более оптимистичны. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.

Судя по антуражу, действие происходит на землеподобной планете, пригодной для жизни человека. Но, в то же время, находящейся в технологическом и социальном варварстве, иначе нельзя объяснить ни используемую в серии технику, ни многое другое. Похоже, что здесь есть и местная (?) разумная раса. Впрочем, вы можете увидеть все это и сами в короткометражном фильме с эксклюзивным переводом от Naked Science.

Всего будет шесть эпизодов: каждый день по одному. Видео на оригинальном языке можете найти по ссылке. Предыдущий эпизод по ссылке.

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