  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Редакция Naked Science
195

«Тысяча Солнц»: эпизод 4, «Сделка». Фантастическая короткометражка

Четвертый эпизод сериала снова забрасывает нас на другой мир, видимо, один из тех, куда по каким-то причинам разбегаются люди с нашей планеты. Вы увидите, как не стоит использовать холодное оружие если вы хотите избежать ранений, и как не надо лечить раны, если вы их все-таки получили. Впрочем, итоги серии все-таки чуть более оптимистичны. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.

Sci-Fi
# короткометражка
# научная фантастика
# сериалы
Эксклюзив
BlackMilk Studio
Кадр из фильма / © BlackMilk Studio

Судя по антуражу, действие происходит на землеподобной планете, пригодной для жизни человека. Но, в то же время, находящейся в технологическом и социальном варварстве, иначе нельзя объяснить ни используемую в серии технику, ни многое другое. Похоже, что здесь есть и местная (?) разумная раса. Впрочем, вы можете увидеть все это и сами в короткометражном фильме с эксклюзивным переводом от Naked Science.

Всего будет шесть эпизодов: каждый день по одному. Видео на оригинальном языке можете найти по ссылке. Предыдущий эпизод по ссылке.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Sci-Fi
# короткометражка
# научная фантастика
# сериалы
Эксклюзив
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Мастер-класс
01 Май
Бесплатно
Вседом
ВЭБ
Москва
Экскурсия
02 Май
2150
Ключ к астрономии
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
03 Май
1150
Тайны рождения звезд
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
06 Май
Бесплатно
Воспоминая о жизни маршалов Отечественной войны
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
07 Май
Бесплатно
Космос: научные исследования и творческое воображение
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
08 Май
Бесплатно
Из истории техники военных лет
ВЭБ
Москва
Лекция
10 Май
Бесплатно
Почему важно следить за чистотой воздуха в городе?
ВЭБ
Москва
Лекция
15 Май
600
Восточные экваториалы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
Любовь растений
Дарвиновский музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 апреля
Редакция Naked Science

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)

Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.

Sci-Fi
# Kepler-22B
# sci-fi
# короткометражки
# научно-фантастические короткометражки
# сериалы
Эксклюзив
Вчера, 12:00
ПНИПУ

В Пермском Политехе рассказали, чем опасен храп и как его лечить

Согласно статистике, более 60 процентов людей страдают от храпа. Доктор медицинских наук, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нина Вишневская рассказала о причинах возникновения храпа, какие упражнения и спреи могут помочь от него избавиться, почему космонавты не храпят, а также что такое синдром обструктивного апноэ сна.

ПНИПУ
# апноэ
# сердечно сосудистые заболевания
# синдромом обструктивного апноэ сна
# храп
Вчера, 14:10
Редакция Naked Science

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 3, «Исход» (рус)

Третий эпизод показывает ситуацию на Земле будущего в то самое время, когда передовые отряды человечества пытаются колонизировать другие миры. Похоже, энтузиазм исследователей в мире сериала возник не от оптимизма, а от жестокой необходимости. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.

Sci-Fi
# короткометражки
# научная фантастика
# сериалы
Эксклюзив
27 апреля
Редакция Naked Science

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 1, «Ледяная планета» (рус)

Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.

Sci-Fi
# Kepler-22B
# sci-fi
# короткометражки
# научно-фантастические короткометражки
# сериалы
Эксклюзив
24 апреля
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
Позавчера, 13:07
Редакция Naked Science

Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 2, «Красная планета» (рус)

Второй эпизод рассказывает о еретичке, которая предстает перед своими обвинителями, но в итоге сама им выносит приговор. Видео переведено на русский язык специально для Naked Science.

Sci-Fi
# sci-fi
# короткометражки
# научная фантастика
# сериалы
# фантастика
Эксклюзив
24 апреля
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
8 апреля
Василий Парфенов

Исследование длительностью 30 лет показало график работы с наименьшим риском для здоровья

Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.

Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
16 апреля
Ольга Иванова

Ученые нашли еще один механизм выживания тихоходок в открытом космосе

Американские исследователи пришли к выводу: тихоходки способны повышать уровень продуктов генов репарации ДНК до такой степени, что это позволяет сделать их одними из самых распространенных в своем геноме. Среди прочего это помогает им выдерживать экстремальную радиацию.

Биология
# гамма-излучение
# геном
# ДНК
# репарация ДНК
# тихоходки
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. «Тысяча Солнц»: эпизод 4, «Сделка». Фантастическая короткометражка

    1 час назад

  2. Палеонтологи оспорили гипотезу о развитом интеллекте тираннозавров

    2 часа назад

  3. Гейзеры на Энцеладе объяснили приливным движением вдоль «тигровых полос»

    4 часа назад

  4. Медики назвали самый полезный для мозга сахарозаменитель

    5 часов назад
Выбор редакции

Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

1 апреля

Последние комментарии

Иван Колупаев
18 минут назад
Александр, вот и мне манера общения этого "сэма" показалась знакомой 🙂

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Артем Вешкин
1 час назад
Новые термины обоснованы не только возникновением новых явлений, но и расширением их понимания. Ядро планеты существовало капец как задолго да

Гибридная война: реальное явление или исторический миф?Гибридная война: реальное явление или исторический миф?

Sam Wall
2 часа назад
Александр, ну надо же , лингвистический анализ от маскофила. Впрочем, а что было ещё ожидать. То есть все, кто написали тут на сайте, что Березину не

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Александр Березин
3 часа назад
Sam, уважаемый гражданин США, ваши надежды на запугивание граждан России "черным воронком" -- напрасная трата вашего времени. Прекратите жить в мире

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

сергей козловский
4 часа назад
Ibod, нефть , газ, топить-то не нужно половину континента как у нас, ну и солнечная энергия для кондиционеров и прочего охлаждения

Появились фото туннеля под горизонтальным городом-небоскребом в Саудовской АравииПоявились фото туннеля под горизонтальным городом-небоскребом в Саудовской Аравии

Николай Ц.
4 часа назад
Serjo, у испытаний всегда есть обобщённый результат - получилась запланированная программа действий или нет. Говоря упрощённо, успешно или неуспешно

Европейцы тайно испытали верхнюю ступень ракеты Ariane 6Европейцы тайно испытали верхнюю ступень ракеты Ariane 6

Serjo Djachkowski
4 часа назад
Николай, ага подсистема n продержалась n+10 секунд, и поларонные двигатели вышли на Z степень сжатия. Можно все новости этим забить.

Европейцы тайно испытали верхнюю ступень ракеты Ariane 6Европейцы тайно испытали верхнюю ступень ракеты Ariane 6

Sam Wall
4 часа назад
Иван, твои и Березенские попытки дискредитировать Роскосмос и бросить тень на людей принимающих решения хорошо задокументированы на этом сайте.

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Александр Березин
5 часов назад
Lemi, спасибо, развеселили.

Абсурдная победа: как захват Крита немцами помог Советскому Союзу в войне с ГерманиейАбсурдная победа: как захват Крита немцами помог Советскому Союзу в войне с Германией

Николай Ц.
5 часов назад
Испытания "вспомогательной" (?) двигательной установки обычное рядовое дело. Оно не настолько значимо, чтобы немедленно трубить об этом во

Европейцы тайно испытали верхнюю ступень ракеты Ariane 6Европейцы тайно испытали верхнюю ступень ракеты Ariane 6

Иван Колупаев
6 часов назад
Sam, то есть ты так и не смог ответить ни чей Крым, ни почему не в окопах 😁 и вообще ни на один прямой вопрос. Ясно с тобой всë

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Александр Сидоров
6 часов назад
Это вам не жк подшляпное строить и потом квартиры по 10 лимонов толкать

Появились фото туннеля под горизонтальным городом-небоскребом в Саудовской АравииПоявились фото туннеля под горизонтальным городом-небоскребом в Саудовской Аравии

Ibod Cufcuf
7 часов назад
Snoubort, вы вроде что то сказали но по сути ничего и не сказали. Как и теория эта. Никаких доказательств нету и у археологов. Черепа могли в перемешку с

Люди эволюционировали как жуки, а не как позвоночныеЛюди эволюционировали как жуки, а не как позвоночные

Ibod Cufcuf
7 часов назад
Откуда у них столько ресурсов на такой чудо света

Появились фото туннеля под горизонтальным городом-небоскребом в Саудовской АравииПоявились фото туннеля под горизонтальным городом-небоскребом в Саудовской Аравии

Вячеслав Вахрамеев
11 часов назад
Я простой обыватель,но,на мой взгляд, окупаемость и энергетическая безопасность не взаимосвязаны.Да и любая безопасность дело весьма затратное и

Бельгийцы показали, как строится первый в мире искусственный энергетический островБельгийцы показали, как строится первый в мире искусственный энергетический остров

Sam Wall
16 часов назад
Иван, правильный ответ, молодец. Со временем натренируем и тебя. Давай теперь разъясни про окопы. Что у тебя против окопов ?

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Иван Колупаев
17 часов назад
Sam, да все очень просто это до тебя туго доходит. А вот кстати чей Крым? Я-то легко могу сказать что Крым наш, российский, а ты на прямые вопросы

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Фаррух Давлатов
18 часов назад
Павел, не надоело лизать в грёзах европепиндосам?

Китайцы показали клон ракеты Falcon 9Китайцы показали клон ракеты Falcon 9

Николай Ц.
18 часов назад
И ваша картинка: в ней две ошибки. Скорость истечения имеет и размерность скорости, то есть м/с; а у вас указана не скорость, а массовый расход -

Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?

Иван Колупаев
18 часов назад
Sam, ой боюсь, боюсь 😁 у тебя с головой все в порядке? Где ты увидел взбрыки против сво? Наоборот я призываю всех таких "интернет-патриотов" делом

В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  В Китае полным ходом идет подготовка к отправке людей на Луну  

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить