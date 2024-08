Врачей заподозрили в предвзятости к женщинам при оценке боли

В некоторых научных работах ранее сообщалось, что женщины реагируют на боль интенсивнее мужчин. Тем не менее при оценке чужой боли люди склонны к гендерным стереотипам. Считается, что женщины могут впадать в панику и преувеличивать страдания, в то время как мужчины переносят боль стоически, стараясь ее скрывать.

Группа американских и израильских исследователей решила проверить, насколько эта предвзятость распространена среди врачей. Для этого они изучили более 20 тысяч выписок пациентов, которые поступали в отделения неотложной помощи своих стран с «неспецифическими» жалобами на боль, не позволяющими установить четкий диагноз.

По итогам анализа выяснилось, что по прибытии в больницу женщинам на 10% реже, чем мужчинам, проводили оценку боли по шкале от одного до 10, дающей представление о ее интенсивности. После первичного осмотра женщины ждали приема врача в среднем на 30 минут дольше. Кроме того, им реже, чем представителям сильного пола, назначали болеутоляющее.

Примечательно, что подобную предубежденность врачи и медперсонал среднего уровня демонстрировали независимо от своего пола. То есть стереотипный подход к оценке женской боли оказался в равной мере присущ как медикам-мужчинам, так и женщинам.

Дополнительно это подтвердил эксперимент с участием более 100 медицинских работников. Им предложили примеры из клинической практики, в которых люди испытывали сильную боль в спине. Профили пациентов были равнозначными, отличаясь лишь полом. В результате оказалось, что участники эксперимента оценивали боль у женщин как менее интенсивную, чем у мужчин.

Поскольку болевые ощущения нельзя измерить инструментально, врачам приходится судить о них со слов пациентов, что и ведет к предубеждениям, прокомментировала Диана Хоффманн (Diane Hoffmann), специалист в области права в здравоохранении из Университета Мэриленда в Балтиморе (США), не принимавшая участия в исследовании. По ее мнению, при подготовке медиков следует обращать внимание на эту проблему, чтобы врачи могли лучше понимать характер болей и учитывать возможную предвзятость при назначении лечения.

Сами авторы новой научной работы, статью о которой опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, тоже видят решение в повышении осведомленности медиков. Как предположили исследователи, врачи могут не осознавать, что бессознательная предвзятость влияет на оценку боли у мужчин и женщин. Поэтому ученые хотят протестировать автоматизированную компьютерную систему, которая в случае жалоб на выраженную боль будет независимо от пола пациента рекомендовать врачу выписать обезболивающее.

Ранее французские исследователи экспериментально показали, что восприятие боли у людей связано с циркадными ритмами организма. Способность человека ее переносить зависит от времени суток и заметно падает по ночам.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.