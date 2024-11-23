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5 минут назад
Юлия Трепалина
26

Медики из США поделились «детективной историей» о синдроме Рапунцель

4.1

Постановка верного диагноза порой напоминает детективное расследование. Чтобы найти «преступника» — причину болезни, врачам нередко приходится перебрать множество версий и потенциальных подозреваемых. Об одном таком «деле» недавно рассказали американские медики: им долго не удавалось определить, что вызывало приступы боли в животе у в остальном здоровой 16-летней девушки. В итоге виновником оказалось редкое расстройство под названием синдром Рапунцель.

Медицина
# боль
# волосы
# врачи
# детектив
# медики
# синдром Рапунцель
# трихобезоар
Рапунцель
Кадр из американского мультфильма «Рапунцель: Запутанная история» / © Walt Disney Studios

Отчет о случае из практики Массачусетской больницы общего профиля (США) опубликовал журнал New England Journal of Medicine. Из него следует, что периодические боли в животе у пациентки появились примерно за месяц до обращения в клинику. Поначалу они беспокоили раз в несколько дней, но затем участились до двух раз в сутки. Также девушку тошнило и трижды рвало. Из-за такого состояния она пропускала школу, и родители отвезли ее в отделение неотложной помощи местной больницы для обследования.

В разговоре с медиками пациентка описала боль, как острую, оценив ее силу в восемь баллов из 10 возможных. После осмотра, лабораторных исследований и УЗИ органов брюшной полости и таза, которое не выявило никаких отклонений, девушку отправили домой. Ей рекомендовали принимать обезболивающие, средство от язвы желудка и еще одно лекарство от тошноты и рвоты.

В течение следующей недели боли в животе и тошнота периодически повторялись. Однократный прием ибупрофена не помог — боль только усилилась. В итоге девушка решила больше его не использовать. Других прописанных препаратов она принимать не стала.

После одного из болевых приступов, который произошел ночью, родители опять отвезли ее в «скорую», но уже в другую больницу. Врачи повторили ультразвуковое обследование, взяли анализы крови, проверили на гонорею и хламидиоз, но снова не нашли аномалий. Пациенту отправили домой с теми же указаниями, что и раньше — принимать противорвотное, препарат от язвенной болезни и обезболивающее.

В Массачусетской больнице общего профиля девушка оказалось еще через неделю, после того, как самочувствие продолжило ухудшаться. В день поступления ее вырвало пять раз, а приступ боли не прекращался 15 минут.

Пациентку в очередной раз тщательно осмотрели. Температура тела у нее не повышалась, давление и пульс оставались в норме, живот при пальпировании был мягким. Диарея отсутствовала. Медики повторили необходимые обследования, дополнив их компьютерной томографией, но снова не увидели, что могло вызывать боль.

Перебрав очевидные патологии, включая запор, гастрит, задержку опорожнения желудка из-за инфекции, непереносимость лактозы, болезни желчного пузыря и панкреатит, медики взялись за более редкие. Так в число «подозреваемых» попал трихобезоар — комок из непереваренных волос в желудочно-кишечном тракте. На КТ-снимках подобные образования могут быть неотличимы от пищи в желудке.

В особо редких случаях скопление волос настолько велико, что его «хвост» простирается в кишечник. Это состояние называют синдромом Рапунцель по имени сказочной героини, которая распускала длинные волосы.

Для проверки версии провели эзофагогастродуоденоскопию — визуальное обследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта с помощью эндоскопа. В результате у пациентки обнаружили трихобезоар около семи сантиметров в ширину с «хвостом», который достигал тонкого кишечника. Волосяной ком в дальнейшем удалили хирургически с помощью гастростомической трубки.

© Garrett C. Zella, Ali Pourvaziri et al., New England Journal of Medicine.

Среди возможных причин трихобезоара — психические расстройства, связанные с вырыванием, обкусыванием и поеданием собственных волос (трихотилломания и трихофагия). Учитывая это, девушке рекомендовали проконсультироваться с психиатром после восстановления и выписки из больницы. Однако пациентка не явилась на прием в рамках последующего диспансерного лечения, и сообщила врачам, что собирается обратиться к гипнотерапевту, которого посоветовали друзья. О ее дальнейшей судьбе не сообщается.

Добавим, что описанный случай синдрома Рапунцель — далеко не самый экстремальный. О другом шокирующем примере недавно рассказали российские медики. Из октябрьской публикации в телеграм-канале Минздрава Новосибирской области стало известно, что местные хирурги извлекли из желудка 19-летней пациентки трихобезоар размером 35 х 10 х 8 сантиметров и весом более двух килограммов. Как выяснили врачи, к такому результату привело поедание девушкой волос в течение трех лет.

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Медицина
# боль
# волосы
# врачи
# детектив
# медики
# синдром Рапунцель
# трихобезоар
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