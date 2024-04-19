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Только что
Юлия Трепалина
2

В Корее успешно испытали «супербактерию» для похудения

4.9

Некоторые пробиотики благоприятно воздействуют на организм при ряде заболеваний, в том числе метаболических. В Южной Корее ученые не первый год тестируют полезные свойства молочнокислых бактерий под названием Lactiplantibacillus plantarum SKO-001. Новое клиническое испытание на людях подтвердило, что прием добавки с такой бактерией позволяет снизить содержание жира у склонных к лишнему весу.

Медицина
# клинические испытания
# молочнокислые бактерии
# похудение
# пробиотики
# сжигание жира
взвешивание на весах
© Rostislav_Sedlacek / Getty Images

Ранее корейские медики сообщали об успешном эксперименте с Lactiplantibacillus plantarum SKO-001 на мышах. Этот штамм выделяют с помощью корней местного растения дудник гигантский (Angelica gigas Nakai), которые используют в традиционной китайской и корейской медицине.

Подопытных месяц держали на рационе с высоким содержанием жиров, а затем в течение 12 недель давали им эти молочнокислые бактерии. В результате у животных нормализовался вес, а также уровень липидов, холестерина и других показателей крови, которые были повышены после нездоровой диеты.

Для нового рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования ученые набрали 100 добровольцев от 19 до 60 лет с индексом массы тела от 25 до 30 единиц. Такой уровень считается избыточным и указывает на склонность к ожирению. Среди критериев исключения были наличие аллергических реакций, серьезных заболеваний, прием препаратов или добавок, назначаемых при ожирении, и ряд других.

Участников случайным образом разделили на две группы: первые на протяжении 12 недель принимали добавку с Lactiplantibacillus plantarum SKO-001 (по одной капсуле в день, с содержанием 2 × 10¹⁰ колониеобразующих единиц), а вторые — плацебо в виде аналогичной капсулы.

По результатам исследования оказалось, что в группе, принимавшей пробиотик, процент и масса жира в организме, а также уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) были заметно ниже, чем среди испытуемых из плацебо-группы. Уровень гормона адипонектина, который участвует в регуляции уровня глюкозы и расщепления жирных кислот, напротив, после курса молочнокислых бактерий повысился. В целом пробиотик хорошо переносился и не вызвал побочных эффектов у участников.

Авторы отметили, что полученные данные согласуются с прошлыми исследованиями о преимуществах Lactiplantibacillus plantarum SKO-001. Одно из них показало повышение уровня адипонектина в сыворотке крови, снижение уровня ЛПНП и уменьшение жировой массы у крыс после приема пробиотика. Также он снижал накопление липидов в печени, уменьшал уровни мРНК липогенных генов, α-гладкомышечного актина и коллагена типа 1 альфа

Полученные результаты важны, учитывая, что сегодня более миллиарда человек во всем мире страдают ожирением. Корейские ученые видят большой потенциал в применении этого штамма бактерий для снижения уровня жира и похудения, но отметили необходимость дальнейших исследований. В новых экспериментах медики хотят глубже понять эффект и механизм действия Lactiplantibacillus plantarum SKO-001, в том числе с помощью анализа микробиома.

Добавим, что эту работу, опубликованную в журнале Nutrients, как и предыдущие такого рода исследования, спонсировал корейский производитель пробиотика Kolmar BNH.

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Медицина
# клинические испытания
# молочнокислые бактерии
# похудение
# пробиотики
# сжигание жира
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