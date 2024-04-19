  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Игорь Байдов
1

Инженер Boeing предрек сотни смертей из-за массовых проблем с самолетами компании

4.2

Мирового лидера гражданской авиации обвинили в систематических нарушениях производственных процессов. Если в ближайшей перспективе американский авиастроитель не решит проблему с безопасностью при сборке самолетов, возможны разрушения их фюзеляжей во время полета. Об этом рассказал бывший инженер Boeing Сэм Салехпур, выступая перед конгрессом.

Оружие и техника
# Boeing
# авиалайнер
# безопасность
# самолеты
Самолет Boeing
У самолетов Boeing выявлены проблемы, которые могут повлиять на безопасность полета / © Wikimedia

Нынешний, 2024 год начался для крупнейшего мирового авиастроителя — американской корпорации Boeing — не самым лучшим образом. Компания оказалась под огнем критики после целой серии происшествий, постигших ее самолеты. 

В январе во время полета у пассажирского самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines сорвало дверь аварийного выхода. Произошла разгерметизация салона, и лайнер совершил экстренную посадку. На борту находились 171 пассажир и шестеро членов экипажа. Никто не пострадал. Расследование показало, что при установке люка его забыли прикрутить болтами. Чуть позже аналогичную проблему нашли еще в десятках лайнерах.

В марте произошел инцидент с самолетом Boeing 787 Dreamliner чилийской авиакомпании Latam, который выполнял рейс из Сиднея (Австралия) в Окленд (Новая Зеландия). Во время полета лайнер резко потерял высоту, «провалился» на 100 метров, в результате чего 50 человек получили травмы: 12 человек, в том числе троих членов экипажа, госпитализировали. Причина происшествия — некие «технические проблемы». Однако после этого случая Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов всех 787 Dreamliner.

В апреле у самолета Boeing 737-800, принадлежащего американской Southwest Airlines, во время полета оторвалась обшивка двигателя и ударила по закрылкам крыла. После этого лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Никто не пострадал. 

К уже имеющимся нареканиям в адрес корпорации добавилось обвинение в убийстве. В марте в городе Чарлстон, штат Южная Каролина, на парковке одного из отелей нашли мертвым бывшего инженера контроля качества Boeing Джона Барнетта, который проработал в корпорации 32 года. Он неоднократно подвергал критике существующие на концерне производственные стандарты и собирался дать показания против Boeing в рамках судебного разбирательства. Согласно отчету полицейских, Барнетт умер от «огнестрельного ранения, которое он нанес самому себе». Однако многие скептики поспешили обвинить в этом саму корпорацию.

Барнетт первым рассказал о многочисленных проблемах с безопасностью и качеством продукции концерна после серии происшествий с новым лайнером Boeing 737 MAX. Инженер заявлял, что проблемы закладываются еще на ранних этапах производства самолетов, а руководство намеренно их игнорирует.

Boeing 787 Dreamliner
Сборочный процесс Boeing 787 Dreamliner на одном из предприятий корпорации / © Boeing

Теперь на арене появился очередной (бывший) сотрудник Boeing, который обвинил корпорацию в проблемах безопасности, из-за чего, по его мнению, сотни человек могут погибнуть в авиакатастрофах. Речь об инженере по качеству Сэме Салехпуре. Свои опасения он высказал конгрессу США, сообщило британское издание The Guardian.

Салехпур, проработавший в Boeing более 10 лет, заявил, что выявил проблему с зазорами между ключевыми частями обшивки самолета Boeing 787 Dreamliner. По его словам, детали фюзеляжа самолетов этой модели сборщики не скрепляют должным образом, чтобы ускорить производственный процесс. Это может привести к преждевременному разрушению лайнера, даже во время полета. Инженер отметил, что проблема касается более тысячи самолетов, которые находятся в распоряжении многих авиакомпаний.

Сэм Салехпур
Сэм Салехпур принимает присягу в Сенате США на Капитолийском холме в Вашингтоне / © Getty Images, Mandel Ngan

Бывший сотрудник компании призвал Boeing остановить эксплуатацию всех 787 Dreamliner и провести тщательную проверку. По его словам, секции фюзеляжа лайнеров могут разломиться после нескольких тысяч часов полета.

В своем пресс-релизе представители Boeing отметили, что с 2020 года компания «предприняла важные шаги по укреплению культуры безопасности», но добавили: «Мы знаем, что нам еще есть над чем работать, и принимаем все необходимые меры, чтобы стать лучше».

«Boeing по-прежнему ставит безопасность и качество превыше всего и открыто делится информацией с регулирующими органами, клиентами и другими заинтересованными сторонами». 

В компании сообщили, что лайнеры семейства 787 и 777 полностью безопасны, и назвали утверждения Салехпура о Dreamliner «неточными». На брифинге, состоявшемся на прошлой неделе, руководители Boeing рассказали о своей «строгой» программе испытаний и «тщательных проверках», которым подвергается производственный процесс. Все это, по их мнению, позволяет компании быть уверенной в надежности самолетов.

Федеральное управление гражданской авиации США проверит утверждения Салехпура и, скорее всего, приступит к расследованию. 

«Я надеюсь, что подкомитет сената по расследованию призовет Boeing к ответу и потребует положить конец той „культуре бизнеса“, которая ставить прибыль превыше безопасности», — заявил Салехпур, выступая перед конгрессом.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Оружие и техника
# Boeing
# авиалайнер
# безопасность
# самолеты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Апр
Бесплатно
Встреча с космонавтом Сергеем Ревиным
Milmax Science
Казань
Лекция
20 Апр
700
Создание партии «Народная Воля» (1860-1879)
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Декабристы. Литературные и исторические фигуры
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Облака между Землей и Космосом
Экспериментаниум
Москва
Лекция
20 Апр
1000
По естественным причинам: почему мы умираем
Medio Modo
Москва
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Солнечная система: что мы нашли и что надеемся найти
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Апр
500
Русско-иранские отношения: обзор
Центр «Архэ»
Онлайн
Презентация
20 Апр
Бесплатно
Пульсирующая Вселенная. Тайна природы темной материи
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Апр
900
Загадка черных дыр
Medio Modo
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:00
Андрей

Палеонтологи открыли древнюю гигантскую змею

Индийские палеонтологи обнаружили 27 крупных позвонков древней змеи эпохи раннего эоцена, которую отнесли к новому виду. По оценкам исследователей, это самый крупный представитель семейства Madtsoiidae, чей рост мог достигать 15 метров. Ему дали имя в честь индийского божества.

Палеонтология
# древние виды
# змеи
# Индия
# эоцен
Вчера, 13:05
Юлия Трепалина

Скрытый эксперимент заставил европейских туристов резко снизить потребление воды

Во время проживания в отелях туристы, как правило, расходуют ощутимо больше воды, чем у себя дома: из-за долгого плескания в душе разница может доходить до 250 литров в день. В новом исследовании ученые с помощью эксперимента показали, как побудить отдыхающих пользоваться водными ресурсами экономнее.

Психология
# вода
# водоснабжение
# ЖКХ
# потребление
# туристы
# экономия
Позавчера, 11:00
НИУ ВШЭ

Ученые обнаружили генетический мост между древним и современным населением Кавказа

Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.

НИУ ВШЭ
# Бронзовый век
# генетика
# Железный век
# Кавказ
# кобанская культура
16 апреля
Ольга Иванова

Ученые нашли еще один механизм выживания тихоходок в открытом космосе

Американские исследователи пришли к выводу: тихоходки способны повышать уровень продуктов генов репарации ДНК до такой степени, что это позволяет сделать их одними из самых распространенных в своем геноме. Среди прочего это помогает им выдерживать экстремальную радиацию.

Биология
# гамма-излучение
# геном
# ДНК
# репарация ДНК
# тихоходки
Позавчера, 11:00
НИУ ВШЭ

Ученые обнаружили генетический мост между древним и современным населением Кавказа

Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.

НИУ ВШЭ
# Бронзовый век
# генетика
# Железный век
# Кавказ
# кобанская культура
Позавчера, 11:48
Игорь Байдов

Оплошность ученых позволила выяснить, что шмели живут под водой неделю

Во время лабораторного эксперимента канадские биологи проявили неосторожность, благодаря чему узнали, что шмели куда менее уязвимы к экстремальным погодным условиям и более выносливы, чем считалось ранее.

Биология
# животные
# насекомые
# Опылители
# шмели
# эксперимент
8 апреля
Василий Парфенов

Исследование длительностью 30 лет показало график работы с наименьшим риском для здоровья

Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.

Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
21 марта
Дарья Г.

Найден лучший кандидат в обитаемые водные миры

По спектральным данным от «Джеймса Уэбба» и результатам компьютерного моделирования атмосферы астрономы показали, что экзопланета LHS 1140 b — мир-океан. Причем по характеристикам это лучший на сегодня потенциально обитаемый мир, подходящий для пристального изучения.

Астрономия
# водный мир
# Джеймс Уэбб
# обитаемые планеты
# планета
# планета-океан
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Инженер Boeing предрек сотни смертей из-за массовых проблем с самолетами компании

    Только что

  2. Находка 11-летней девочки помогла описать древнего ихтиотитана — самую крупную морскую рептилию

    Вчера, 20:14

  3. Палеонтологи открыли древнюю гигантскую змею

    Вчера, 18:00

  4. «Гены силы» защитили от болезней и преждевременной смерти

    Вчера, 14:19
Выбор редакции

Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

1 апреля

Последние комментарии

Sam Dowson
23 минуты назад
4 член экипажа погиб..

ТУ-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском краеТУ-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае

Дмитрий Глебов
1 час назад
Vladimir, исправить? Биологи, когда снимают, как волки задирают олененка, лезут что-то исправлять? Инопланетяне сами должны были пройти такой же путь,

У США нет инопланетных технологий, заявил глава института SETIУ США нет инопланетных технологий, заявил глава института SETI

Максим Жуков
2 часа назад
Igor, человек принимает душ и видит какой то счётчик. Естественно он думает что с него возьмут дополнительные деньги за это или вода остановится

Скрытый эксперимент заставил европейских туристов резко снизить потребление водыСкрытый эксперимент заставил европейских туристов резко снизить потребление воды

Илья Дзен
3 часа назад
Иван, зачем вообще что-то терраформировать) да и какая собственно разница 40% или 16%. И то и другое плохо. Моё личное мнение базируется на том, что "чем

ЕКА перезапустило программу ExoMars. Без РоссииЕКА перезапустило программу ExoMars. Без России

Butcher
10 часов назад
Vladimir,

У США нет инопланетных технологий, заявил глава института SETIУ США нет инопланетных технологий, заявил глава института SETI

Иван Колупаев
11 часов назад
Илья, там слишком низкая гравитация (16% земной), и человек проживший на Луне достаточно долго лишится обратной совместимости. Да и продолжительное

ЕКА перезапустило программу ExoMars. Без РоссииЕКА перезапустило программу ExoMars. Без России

Александр Бутюгин
12 часов назад
Пишут, что сжатие водорода очень энергозатратно, но предлагают опять-таки высоким давлением 100000 или 10000 атмосфер загонять водород в гидриды цезия

Топливо будущего «упрятали» за решетку нового веществаТопливо будущего «упрятали» за решетку нового вещества

Плантатор 22
13 часов назад
Жаба давит?

Бывший сотрудник NASA рассказал, что агентство просчиталось в оценке ряда космических технологийБывший сотрудник NASA рассказал, что агентство просчиталось в оценке ряда космических технологий

Искандер Зарипов
13 часов назад
Александр, а что вы думаете насчет новости о возобновление проектирование сверхтяжа? Какова вероятность его завершения, если на данный момент его

Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?

Станислав Полозов
13 часов назад
Hello, какие результаты олимпиад до трех лет? ))

Правда ли, что девочки умнее мальчиков в раннем возрасте и быстрее обучаются?Правда ли, что девочки умнее мальчиков в раннем возрасте и быстрее обучаются?

Igor Borski
13 часов назад
А уровень стресса в группах они измерили? Учёные....

Скрытый эксперимент заставил европейских туристов резко снизить потребление водыСкрытый эксперимент заставил европейских туристов резко снизить потребление воды

Vladimir Lukianov
14 часов назад
Представим себе, что такой внеземной разум существует и они решили ближе нас узнать. Наверное они сначало бы за нами стали незаметно наблюдать. И

У США нет инопланетных технологий, заявил глава института SETIУ США нет инопланетных технологий, заявил глава института SETI

Некрософ Кац
14 часов назад
Roman, ещё как вариант, потратиться и подвести себе воду из других регионов, установить более совершенные устройства водоочистки, которые бы

Скрытый эксперимент заставил европейских туристов резко снизить потребление водыСкрытый эксперимент заставил европейских туристов резко снизить потребление воды

Илья Дзен
14 часов назад
Zhania, дык Луна - ещё быстрее. Разве нет?

ЕКА перезапустило программу ExoMars. Без РоссииЕКА перезапустило программу ExoMars. Без России

Егор Быковский
14 часов назад
Natalya, "Я. И. Михайлова (2001), обследовав детей 6-7 лет, нашла, что уровень вербального и невербального интеллекта и речемыслительных функций у девочек

Правда ли, что девочки умнее мальчиков в раннем возрасте и быстрее обучаются?Правда ли, что девочки умнее мальчиков в раннем возрасте и быстрее обучаются?

Александр Баранков.
14 часов назад
"они отправили бы сюда роботизированный зонд," наша проблема в том что мы ищем и пытаемся все объяснить, своей логикой. На которую инопланетянам по

У США нет инопланетных технологий, заявил глава института SETIУ США нет инопланетных технологий, заявил глава института SETI

Некрософ Кац
14 часов назад
Сомневаюсь, что спайс икс смогла бы создать это будущее тогда, когда делался прогноз. Впрочем меня больше интересует, сколько чувак получил за это

Бывший сотрудник NASA рассказал, что агентство просчиталось в оценке ряда космических технологийБывший сотрудник NASA рассказал, что агентство просчиталось в оценке ряда космических технологий

Павел Чартилиди
15 часов назад
Уважаемый автор, почему Вы не упомянули о тоталитарном стиле в архитектуре США, начиная с Вашингтона и кончая каждой столицей штата? Или США не

Каменный тоталитаризм: архитектура на службе у диктаторовКаменный тоталитаризм: архитектура на службе у диктаторов

Александр Березин
16 часов назад
R, в системе Дестар планируется размещения -- на значительном удалении друг от друга -- тысяч спутников. Поражать их придется одной ракетой на

Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?Запуск «Ангары» снова отложили — и лучше бы навсегда. Что нужно России вместо нее?

Daria Vieru
16 часов назад
Мне показалось, или в последнее время некоторые учёные или их группы пытаются доказать, что увеличение растительной биомассы это плохо 😳

Рост растительности из-за выбросов CO2 усилил лесные пожарыРост растительности из-за выбросов CO2 усилил лесные пожары

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить