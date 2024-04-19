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Инженер Boeing предрек сотни смертей из-за массовых проблем с самолетами компании
Мирового лидера гражданской авиации обвинили в систематических нарушениях производственных процессов. Если в ближайшей перспективе американский авиастроитель не решит проблему с безопасностью при сборке самолетов, возможны разрушения их фюзеляжей во время полета. Об этом рассказал бывший инженер Boeing Сэм Салехпур, выступая перед конгрессом.
Нынешний, 2024 год начался для крупнейшего мирового авиастроителя — американской корпорации Boeing — не самым лучшим образом. Компания оказалась под огнем критики после целой серии происшествий, постигших ее самолеты.
В январе во время полета у пассажирского самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines сорвало дверь аварийного выхода. Произошла разгерметизация салона, и лайнер совершил экстренную посадку. На борту находились 171 пассажир и шестеро членов экипажа. Никто не пострадал. Расследование показало, что при установке люка его забыли прикрутить болтами. Чуть позже аналогичную проблему нашли еще в десятках лайнерах.
В марте произошел инцидент с самолетом Boeing 787 Dreamliner чилийской авиакомпании Latam, который выполнял рейс из Сиднея (Австралия) в Окленд (Новая Зеландия). Во время полета лайнер резко потерял высоту, «провалился» на 100 метров, в результате чего 50 человек получили травмы: 12 человек, в том числе троих членов экипажа, госпитализировали. Причина происшествия — некие «технические проблемы». Однако после этого случая Boeing рекомендовала авиакомпаниям проверить кресла в кабине пилотов всех 787 Dreamliner.
В апреле у самолета Boeing 737-800, принадлежащего американской Southwest Airlines, во время полета оторвалась обшивка двигателя и ударила по закрылкам крыла. После этого лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Никто не пострадал.
К уже имеющимся нареканиям в адрес корпорации добавилось обвинение в убийстве. В марте в городе Чарлстон, штат Южная Каролина, на парковке одного из отелей нашли мертвым бывшего инженера контроля качества Boeing Джона Барнетта, который проработал в корпорации 32 года. Он неоднократно подвергал критике существующие на концерне производственные стандарты и собирался дать показания против Boeing в рамках судебного разбирательства. Согласно отчету полицейских, Барнетт умер от «огнестрельного ранения, которое он нанес самому себе». Однако многие скептики поспешили обвинить в этом саму корпорацию.
Барнетт первым рассказал о многочисленных проблемах с безопасностью и качеством продукции концерна после серии происшествий с новым лайнером Boeing 737 MAX. Инженер заявлял, что проблемы закладываются еще на ранних этапах производства самолетов, а руководство намеренно их игнорирует.
Теперь на арене появился очередной (бывший) сотрудник Boeing, который обвинил корпорацию в проблемах безопасности, из-за чего, по его мнению, сотни человек могут погибнуть в авиакатастрофах. Речь об инженере по качеству Сэме Салехпуре. Свои опасения он высказал конгрессу США, сообщило британское издание The Guardian.
Салехпур, проработавший в Boeing более 10 лет, заявил, что выявил проблему с зазорами между ключевыми частями обшивки самолета Boeing 787 Dreamliner. По его словам, детали фюзеляжа самолетов этой модели сборщики не скрепляют должным образом, чтобы ускорить производственный процесс. Это может привести к преждевременному разрушению лайнера, даже во время полета. Инженер отметил, что проблема касается более тысячи самолетов, которые находятся в распоряжении многих авиакомпаний.
Бывший сотрудник компании призвал Boeing остановить эксплуатацию всех 787 Dreamliner и провести тщательную проверку. По его словам, секции фюзеляжа лайнеров могут разломиться после нескольких тысяч часов полета.
В своем пресс-релизе представители Boeing отметили, что с 2020 года компания «предприняла важные шаги по укреплению культуры безопасности», но добавили: «Мы знаем, что нам еще есть над чем работать, и принимаем все необходимые меры, чтобы стать лучше».
«Boeing по-прежнему ставит безопасность и качество превыше всего и открыто делится информацией с регулирующими органами, клиентами и другими заинтересованными сторонами».
В компании сообщили, что лайнеры семейства 787 и 777 полностью безопасны, и назвали утверждения Салехпура о Dreamliner «неточными». На брифинге, состоявшемся на прошлой неделе, руководители Boeing рассказали о своей «строгой» программе испытаний и «тщательных проверках», которым подвергается производственный процесс. Все это, по их мнению, позволяет компании быть уверенной в надежности самолетов.
Федеральное управление гражданской авиации США проверит утверждения Салехпура и, скорее всего, приступит к расследованию.
«Я надеюсь, что подкомитет сената по расследованию призовет Boeing к ответу и потребует положить конец той „культуре бизнеса“, которая ставить прибыль превыше безопасности», — заявил Салехпур, выступая перед конгрессом.
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