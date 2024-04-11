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17 минут назад
Юлия Трепалина
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Размер снеков повлиял на количество съеденного

4.1

В новом экспериментальном исследовании американские ученые показали, что размер снеков вроде сухих крендельков с солью воздействует на пищевое поведение и в итоге определяет, сколько человек съест такой еды.

Психология
# здоровое питание
# нездоровая пища
# пищевое поведение
# продукты питания
# соль
крендельки
В эксперименте люди ели маленькие крендельки медленнее и меньшими кусочками, что снижало общее количество съеденного / © Madeline Harper / Penn State

Соленые сухие закуски в виде сухариков, крекеров, хрустящих крендельков и других продуктов такого рода популярны во всем мире. Диетологи, впрочем, относят их к нездоровой пище, считая источником лишних калорий. К примеру, одно из прошлых исследований показало, что жители США съедают со снеками почти четверть суточной нормы калорий. К тому же подобные перекусы дополнительно увеличивают потребление соли, количество которой в рационе многих людей и так зашкаливает.

В поиске вариантов, которые могли бы сделать потребление соленых снеков более умеренным, команда специалистов в области пищевых продуктов из Университета штата Пенсильвания (США) провела эксперимент.

В исследовании, опубликованном в научном журнале Appetite, приняли участи 75 добровольцев, из которых 56 человек были женщинами. Средний возраст участников составил 41 год, плюс-минус 11,3 года, а средний индекс массы тела, рассчитанный на основе данных о росте и весе, которые предоставили испытуемые, — 28,2 единицы, плюс-минус 6,7.

В течение трех недель добровольцы по одному разу в неделю приходили в исследовательскую лабораторию, где им предлагали перекус. Он включал воду и 70-граммовую порцию сухих соленых крендельков трех размеров — маленького, среднего и крупного. Вес каждого кренделька в этих случаях составлял около 0,5 грамма, 1,5 грамма и 10 граммов соответственно.

Средние крендельки, предложенные испытуемым / © Madeline Harper / Penn State

Испытуемые могли съесть крендельки в том количестве, в котором желали. Чтобы определить объем съеденного, порцию взвешивали до и после перекуса. Кроме того, каждый сеанс записывали на видео для последующей оценки характера приема пищи, включая длительность перекуса в минутах, число и средний размер сделанных укусов, а также среднюю скорость поедания.

По результатам эксперимента исследователи установили, что количество съеденного в граммах и калориях зависело от размера крендельков. На сеансах, где предлагались крупные снеки, участники съели их на 31% и 22% больше, чем мелких и средних. Также выяснилось, что крупные крендельки испытуемые съедали быстрее всего, и в этом же сценарии средний размер укуса был самым большим.

Крупные крендельки, предложенные испытуемым / © Madeline Harper / Penn State

Дальнейший анализ с поправками на характер пищевого поведения показал, что сам по себе размер крендельков существенно не влиял на количество съеденного. Другими словами, размер снеков воздействовал на пищевое поведение, которое, в свою очередь, определяло количество потребляемой еды.

Экспериментаторы отметили еще одну примечательную деталь: хотя маленькие крендельки люди ели медленнее и меньшими кусочками, что снижало общее количество съеденного, потребление соли было выше. Авторы объяснили это тем, что порция мелких крендельков имеет большую площадь поверхности при одном весе с более крупными снеками. Значит, на поверхности первых задерживается больше соли, и, съев их, человек получит больше натрия.

Подводя итог, исследователи подчеркнули, что если кто-то старается следить за потреблением калорий или хочет снизить количество съеденного за один перекус, то ему, видимо, лучше выбирать крендельки меньшего размера. Если же человек задумывается об артериальном давлении и потреблении натрия, то здесь больше подойдут крупные крендельки, с которыми количество съеденной соли будет меньше.

Добавим, что специалисты в области здорового питания советуют в принципе избегать соленых сухих закусок, а в качестве снеков использовать более полезные варианты, такие как фрукты или ягоды, мюсли, орехи и сухофрукты.

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Психология
# здоровое питание
# нездоровая пища
# пищевое поведение
# продукты питания
# соль
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