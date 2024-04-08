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Уровень «вечных химикатов» превысил опасные значения в 15 тысячах точек планеты
Количество химических соединений, которые называют «вечными химикатами» из-за способности сохраняться в окружающей среде много лет и накапливаться в организме, превысило пороговые значения в трети точек земного шара. Таковы результаты исследования ученых из Австралии и США.
К «вечным химикатам» относят около 14 тысяч веществ. Это пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС) — фторорганические соединения, которые загрязняют окружающую среду, способны накапливаться в организме человека и могут привести к негативным последствиям для здоровья. ПФАС используют в производстве тефлона (в основном идет на производство электроники — в меньшей степени на сковороды). И хотя некоторое количество этих веществ остается в тефлоновых изделиях (отчего встречается в телефонах или посуде), основная масса ПФАС попадает в окружающую среду с заводов-изготовителей и уже дальше самостоятельно разносится с водой и осадками по всему миру.
Среди изменений, которые вызывают «вечные химикаты» в человеческом организме, гормональные нарушения, сахарный диабет второго типа, ожирение. Эти вещества также повышают риск некоторых видов онкологических заболеваний, в том числе рака печени. Поэтому во многих странах обсуждают нормативно-правовые акты, которые запретят использовать ПФАС в тех или иных отраслях, а в некоторых, например в США, подобные ограничения для отдельных отраслей уже вступили в силу.
Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии и Оклахомского университета в США изучили более 45 тысяч проб поверхностных и подземных вод, взятых в разных точках Земли с 2004 года. Источником данных стал глобальный набор, который составили из 273 экологических исследований. Результаты оценки глобального загрязнения «вечными химикатами» опубликовал журнал Nature Geoscience.
Ученые обнаружили, что в большом количестве случаев уровень ПФАС превышает общемировые нормы. При этом в 31% проб уровень «вечных химикатов» перешагнул пороговое значение, которое установило Агентство по охране окружающей среды США. Если исходить из канадских норм, то превышения безопасных значений были в 69% образцов, а если из норм ЕС — в 6% проб грунтовых вод с неизвестными источниками загрязнения.
По мнению авторов исследования, существующие методы мониторинга могут недооценивать, насколько сильно «вечные химикаты» загрязнили окружающую среду. Возможной причиной ученые назвали то, что, как правило, отслеживается уровень не всех ПФАС и фактическое загрязнение мировых водных ресурсов может быть сильнее, чем предполагалось.
Недооценивается, по словам исследователей, и нагрузка, связанная с охраной окружающей среды в ближайшем будущем. Они отметили, что необходимо разрабатывать аналитические методы, которые позволят точнее измерять количество ПФАС, проводить более систематический сбор проб из водных источников по всему миру и оценивать воздействие широкого спектра «вечных химикатов» на человека и окружающую его среду.
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