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В назальном спрее увидели спасение от массовых смертей после легализации тяжелых наркотиков
Ученые построили математическую модель, чтобы понять, как справиться с повальными смертями от передозировки наркотиков в Канаде. Оказалось, в этом может помочь назальный спрей, который можно реализовывать через аптеки.
Налоксон — антагонист опиоидных рецепторов, который применяется в качестве антидота при передозировках опиоидов, в первую очередь героина. Этот препарат — эффективное средство предотвращения смертей, связанных с таким видом наркотиков. Поэтому в некоторых странах его реализуют через обычные аптеки.
Особенно актуально вопрос с этим стоит в Канаде, где с 2016 года серьезно усугубился кризис, связанный с употреблением опиатов, от которых с тех пор умерли более 40 тысяч человек. Ежедневно от передозировки этих веществ в Канаде погибают в среднем 22 человека. Об этом регулярно пишут все мировые СМИ.
Внутримышечное введение налоксона финансируется государственной программой, но введение его через шприц требует определенных навыков. Есть вариант лекарства, который можно использовать в виде простого назального спрея, но бесплатно его можно приобрести только в некоторых регионах Канады. Ученые из Университета Ватерлоо (Канада) оценили экономическую эффективность внедрения интраназального варианта на всей территории государства. Их выводы представлены в Canadian Pharmacists Journal.
Исследователи применили метод математического моделирования, который подтвердил экономическую эффективность внедрения государственной программы бесплатной реализации интраназального варианта налоксона. Выяснилось, что такой вид лекарства может дополнительно помочь спасти жизни людей. Математическая модель показала, что благодаря внедрению этой схемы можно будет предотвращать 151 смерть на 10 тысяч человек.
По словам ученых, налоксон эффективен, безопасен и прост в использовании. Предотвращая смерть, он не увеличивает риск употребления опиодов. Поэтому интраназальный вариант налоксона должен смягчить серьезный кризис в Канаде, который назрел вследствие употребления наркотиков. Кроме того, внедрение спрея для носа в повсеместную реализацию через аптеки, как считают исследователи, возымело бы незамедлительный эффект.
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