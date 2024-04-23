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Придорожный сорняк восстановил нервные клетки
Немецкие ученые пришли к выводу, что волчец кудрявый в значительной степени способен восстанавливать нервные клетки как животных, так и человека.
Кникус благословенный (Cnicus benedictus), или волчец кудрявый, — растение семейства астровые, родственник всем известных васильков. Его культивируют во многих странах Европы в качестве ароматной специи и добавки для парфюмерии. Но в целом кникус часто можно встретить вдоль дорог, на пустошах, солнечных и каменистых склонах в ряде регионов России, Европы, Азии, Южной и Северной Америки. На вкус растение горчит. В качестве лекарственного его тоже применяют — оно стимулирует секрецию желудочного сока и обладает легким желчегонным действием, его используют при лечении ЖКТ и воспаления легких.
Ученые из Кельнского университета (Германия) показали, что кникус еще и весьма эффективно восстанавливает нервные клетки. Выводы их работы представлены в журнале Phytomedicine.
Поврежденные длинные цилиндрические отростки нервных клеток (аксоны) в периферической нервной системе, которая находится за пределами головного и спинного мозга, вопреки распространенному мнению все-таки восстанавливаются, но зачастую не полностью (а для окончательного возвращения подвижности после травм нужно их полное восстановление). Немецкие исследователи изучили влияние горького гликозидного вещества, добытого из Cnicus benedictus, — кницина — на клетках человека и целых особях животных (мышах, крысах и кроликах). У первых брали клетки сетчатки глаза, у остальных изучали клетки седалищного нерва, обрабатывая их кницином.
Исследователи выяснили, что кницин в значительной мере поспособствовал росту аксонов в сенсорных нейронах у всех изученных видов. Эффект зависел от введенной дозы. Кницин также увеличил среднюю длину нейритов (нейронные отростки, которые со временем и образуют аксоны) в центральной нервной системе мышей и человека.
У животных с поврежденным седалищным нервом при внутривенном введении кницина также наблюдалась значительная регенерация аксонов по сравнению с контрольными группами. Особенно эффективно улучшили показатели регенерации седалищных нервов ежедневные дозы кницина. При этом первые заметные улучшения наблюдались уже через четыре дня после повреждения нервных клеток. Рост уровня сенсорных функций произошел через семь дней. Иннервация кожи и мышц улучшилась через 10 дней. Пероральный прием кницина оказался не менее эффективным, чем внутривенный.
Нервные клетки, взятые у крыс, достигали дотравматических показателей через 35 дней после начала приема кницина. Контрольной же группе для их достижения понадобилось на неделю больше. Отсроченное на пять дней лечение кницином тоже давало эффект, но чуть более медленный, чем такая же терапия, начавшаяся сразу после повреждения нервных клеток. Токсичного воздействия препарата исследователи не выявили даже при больших дозах — период его полувыведения из крови крыс составил 12,7 минуты.
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