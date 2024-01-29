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Ученые выяснили, почему рак кишечника «помолодел»
Специалисты из Миланского университета спрогнозировали, что в 2024 году смертность в Великобритании от рака кишечника вырастет на 26% среди мужчин и на 39% среди женщин в возрасте от 25 до 49 лет по сравнению с 2018-м. Это будет самый большой рост на континенте, и тому есть четкое объяснение.
Колоректальный рак — третье по распространенности онкологическое заболевание в мире, на долю которого приходится примерно 10% всех случаев рака, и вторая по значимости причина смертности от рака. Злокачественная опухоль локализуется в эпителии сигмовидного (толстого) кишечника и прямой кишки, быстро поражая близлежащие ткани метастазами. Это заболевание настигает преимущественно пожилых людей, традиционно большинство случаев приходится на лиц старше 50 лет. В России же средний возраст больных колоректальным раком составляет около 60-64 лет.
Но в новом исследовании, опубликованном в журнале Annals of Oncology, ученые показали, что распространенность этого типа рака начала существенно увеличиваться среди мужчин и женщин от 25 до 49 лет.
В частности, прогнозируется рост заболеваемости в Италии по сравнению с 2018 годом: на 1,5% у мужчин и на 2,6% у женщин. В Испании — на 5,5% и 7,2% соответственно. Самый контрастный скачок ожидается в Великобритании — на 26% у мужчин и на 39% у женщин. Специалисты из Миланского университета рассказали, чем обусловлены эти пугающие показатели.
Во-первых, если человек употребляет в пищу недостаточное количество фруктов и овощей, но налегает на продукты, содержащие трансжиры и иные неоднозначные по своей полезности компоненты, ест много животных труднорастворимых жиров, фастфуд, то это приводит к систематическим запорам и сбоям в работе пищеварительных желез. Еда такого рода остается внутри кишечника на продолжительное время, и, как следствие, при длительном контакте со слизистой начинаются мутационные процессы, ведущие к развитию новообразований.
Во-вторых, сидячий образ жизни, столь распространенный сейчас, точно так же способствует развитию колоректального рака. Моторика снижается, а значит, функции кишечника затормаживаются. Вдобавок ко всему это чревато избыточным весом, ожирением и связанными с ним состояниям здоровья, такими как высокий уровень сахара в крови и вытекающий из этого диабет.
В-третьих, риск смертельного заболевания повышают спиртное и курение. По словам исследователей, выйти из зоны риска можно: достаточно отказаться от вредных привычек, придерживаться сбалансированных диет и вести физически активный образ жизни. Также следует регулярно проходить диспансеризацию.
Однако из-за глобальных изменений в специфике большинства рабочих мест (дистанционная работа, повальный переход на цифровизацию, требующей продолжительного сидячего положения) и продовольственного кризиса (рост цен/инфляция, падение качества пищевого сырья, популярность дешевых и вредных заменителей натуральных продуктов, большой спрос на фастфуд), придерживаться этих рекомендаций сложно. Отсюда и такие печальные прогнозы.
Однако, по мнению итальянских ученых, уровень смертности от всех остальных видов рака в Великобритании должен снизиться: с 120,3 на 100 000 человек до 103,7 на 100 000 человек. За тот же период времени (с 2018 по 2024 год) сокращение случаев рака легких произойдет в среднем на 15%, а показатели смертности от рака молочной железы должны упасть на 11% (с 15 до 13 на 100 000 женщин). Наконец, рак поджелудочной железы в Великобритании должен стать реже на 7% у мужчин и на 2% у женщин.
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