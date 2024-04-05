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Работа в необычных положениях оказалась эффективнее сидячей
Научные данные говорят о том, что с точки зрения вреда для здоровья сидячий образ жизни сопоставим с курением. Активное рабочее место с возможностью постоять и походить могло бы решить проблему для тех, кто занят умственным трудом и просиживает за компьютером большую часть рабочего времени. Авторы нового исследования в США опровергли распространенное опасение о том, что при таком типе рабочего места может страдать производительность труда. Больше того, в эксперименте у участников зарегистрировали улучшение когнитивных показателей по сравнению с работой сидя.
Для рандомизированного клинического испытания, которое проходило в течение четырех дней в одном из центров американской клиники Мейо, набрали 44 здоровых человека старше 18 лет, среди которых 28 были женщинами. Средний возраст испытуемых составил 35 лет, плюс-минус 11 лет, вес — 75,5 килограмма, плюс-минус 17,1 килограмма, индекс массы тела — 26,5, плюс-минус 5,2 единицы. Участие в эксперименте оплачивалось.
В первый из дней добровольцы пользовались стационарным рабочим местом, предполагающим сидячее положение. В последующие дни в случайном порядке они находились за тремя другими типами рабочих мест с возможностью стоять, упражняться с помощью степпера или ходить по беговой дорожке.
В каждом из вариантов исследователи следили за эффективностью работы участников, используя батарею тестов для оценки нейрокогнитивных функций, в том числе мышления, кратковременной памяти и концентрации. Мелкую моторику оценивали с помощью онлайн-теста на скорость набора текста и других методик. Для измерения активности участники также надевали акселерометры.
Полученные результаты проанализировали с применением линейной регрессии и метода Бонферрони для контроля групповой вероятности ошибки. Анализ показал, что на рабочих местах с возможностью стоять и пользоваться беговой дорожкой или степпером умственные функции улучшались либо оставались на прежнем уровне без ухудшения. Хотя скорость набора текста немного замедлялась, на точность печати это не влияло.
В целом на активных рабочих местах участники получили более высокие баллы в тестах на проверку умственных способностей. Сопоставив показатели с учетом типов активности (стояние, использование степпера и ходьба по беговой дорожке), исследователи не выявили статистически значимых различий. Единственное, скорость набора текста при стоянии была немного выше, чем при ходьбе, — 42,5 против 39,7 слова в минуту.
По словам одного из авторов исследования, опубликованного в журнале Journal of the American Heart Association, результаты убедительно доказывают, что офисные работники могли бы сочетать свой труд с физической активностью, сохраняя продуктивность и остроту ума. Внедрение активных рабочих мест способствовало бы профилактике и улучшению здоровья при таких состояниях, как ожирение, диабет и болезни сердечно-сосудистой системы, заключил медик.
Добавим, что участники экспериментов в основном страдали избыточным весом (индекс массы тела выше 25). Значит, даже лица, у которых базовая физическая активность вызывает повышенный (в сравнении с людьми с нормальной массой тела) расход энергии, вполне могут получать плюсы от работы стоя или под небольшой физической нагрузкой.
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