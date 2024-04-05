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Только что
Юлия Трепалина
2

Работа в необычных положениях оказалась эффективнее сидячей

5.1

Научные данные говорят о том, что с точки зрения вреда для здоровья сидячий образ жизни сопоставим с курением. Активное рабочее место с возможностью постоять и походить могло бы решить проблему для тех, кто занят умственным трудом и просиживает за компьютером большую часть рабочего времени. Авторы нового исследования в США опровергли распространенное опасение о том, что при таком типе рабочего места может страдать производительность труда. Больше того, в эксперименте у участников зарегистрировали улучшение когнитивных показателей по сравнению с работой сидя.

Медицина
# здоровье
# сидячая работа
# сидячий образ жизни
# физическая активность
активное рабочее место
© Mayo Clinic / iStock

Для рандомизированного клинического испытания, которое проходило в течение четырех дней в одном из центров американской клиники Мейо, набрали 44 здоровых человека старше 18 лет, среди которых 28 были женщинами. Средний возраст испытуемых составил 35 лет, плюс-минус 11 лет, вес — 75,5 килограмма, плюс-минус 17,1 килограмма, индекс массы тела — 26,5, плюс-минус 5,2 единицы. Участие в эксперименте оплачивалось.

В первый из дней добровольцы пользовались стационарным рабочим местом, предполагающим сидячее положение. В последующие дни в случайном порядке они находились за тремя другими типами рабочих мест с возможностью стоять, упражняться с помощью степпера или ходить по беговой дорожке.

В каждом из вариантов исследователи следили за эффективностью работы участников, используя батарею тестов для оценки нейрокогнитивных функций, в том числе мышления, кратковременной памяти и концентрации. Мелкую моторику оценивали с помощью онлайн-теста на скорость набора текста и других методик. Для измерения активности участники также надевали акселерометры.

Полученные результаты проанализировали с применением линейной регрессии и метода Бонферрони для контроля групповой вероятности ошибки. Анализ показал, что на рабочих местах с возможностью стоять и пользоваться беговой дорожкой или степпером умственные функции улучшались либо оставались на прежнем уровне без ухудшения. Хотя скорость набора текста немного замедлялась, на точность печати это не влияло.

В целом на активных рабочих местах участники получили более высокие баллы в тестах на проверку умственных способностей. Сопоставив показатели с учетом типов активности (стояние, использование степпера и ходьба по беговой дорожке), исследователи не выявили статистически значимых различий. Единственное, скорость набора текста при стоянии была немного выше, чем при ходьбе, — 42,5 против 39,7 слова в минуту.

По словам одного из авторов исследования, опубликованного в журнале Journal of the American Heart Association, результаты убедительно доказывают, что офисные работники могли бы сочетать свой труд с физической активностью, сохраняя продуктивность и остроту ума. Внедрение активных рабочих мест способствовало бы профилактике и улучшению здоровья при таких состояниях, как ожирение, диабет и болезни сердечно-сосудистой системы, заключил медик.

Добавим, что участники экспериментов в основном страдали избыточным весом (индекс массы тела выше 25). Значит, даже лица, у которых базовая физическая активность вызывает повышенный (в сравнении с людьми с нормальной массой тела) расход энергии, вполне могут получать плюсы от работы стоя или под небольшой физической нагрузкой.

Ранее международная группа ученых признала сидение на месте самым вредным типом активности для здоровья сердца, ведущим к повышенному риску увеличения индекса массы тела, уровня холестерина и гликированного гемоглобина в крови (маркер диабета второго типа).

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Медицина
# здоровье
# сидячая работа
# сидячий образ жизни
# физическая активность
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