Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации
Новая инфографика, созданная специалистами портала Visual Capitalist, отражает состояние мировой экономики в 2025 году и основана на прогнозах последнего выпуска World Economic Outlook Международного валютного фонда.
Экономика США стоимостью 30,6 триллиона долларов превосходит совокупные экономики Китая, Германии и Японии, а реальный валовый внутренний продукт (ВВП) страны, как ожидается, вырастет в этом году на 2%.
Как известно, экономика США за последние четверть века выросла почти на 70% в реальном, скорректированном на инфляцию выражении. В среднем за год темпы роста составляли 2,1% — третий результат среди десяти крупнейших экономик современности.
Для наглядности: за тот же 25-летний период Индия росла более чем втрое быстрее, что позволило увеличить ее ВВП до 4,1 триллионов долларов. Уже в следующем году, согласно прогнозам, она обгонит Японию и станет четвертой экономикой мира.
Германия, напротив, на протяжении десятилетий демонстрирует заметно вялую динамику. В 2023 и 2024 годах экономика страны сокращалась, а в этом году рост, как ожидается, составит лишь 0,2%. На фоне слабого роста производительности ее промышленный сектор находится в состоянии спада с 2018 года.
Аналогичная картина наблюдается и во многих других европейских странах, где средние темпы роста за последние 25 лет не превышали 2%. Так, Италия — восьмая по величине экономика мира — показывала в среднем лишь 0,4% роста ВВП, тогда как во Франции этот показатель составлял около 1,2%.
Экономика России с показателем 2,5 триллиона долларов занимает девятое место в списке.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
