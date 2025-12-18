Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Новая инфографика, созданная специалистами портала Visual Capitalist, отражает состояние мировой экономики в 2025 году и основана на прогнозах последнего выпуска World Economic Outlook Международного валютного фонда.

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации / © Visual Capitalist

Экономика США стоимостью 30,6 триллиона долларов превосходит совокупные экономики Китая, Германии и Японии, а реальный валовый внутренний продукт (ВВП) страны, как ожидается, вырастет в этом году на 2%.

Как известно, экономика США за последние четверть века выросла почти на 70% в реальном, скорректированном на инфляцию выражении. В среднем за год темпы роста составляли 2,1% — третий результат среди десяти крупнейших экономик современности.

Для наглядности: за тот же 25-летний период Индия росла более чем втрое быстрее, что позволило увеличить ее ВВП до 4,1 триллионов долларов. Уже в следующем году, согласно прогнозам, она обгонит Японию и станет четвертой экономикой мира.

Германия, напротив, на протяжении десятилетий демонстрирует заметно вялую динамику. В 2023 и 2024 годах экономика страны сокращалась, а в этом году рост, как ожидается, составит лишь 0,2%. На фоне слабого роста производительности ее промышленный сектор находится в состоянии спада с 2018 года.

Аналогичная картина наблюдается и во многих других европейских странах, где средние темпы роста за последние 25 лет не превышали 2%. Так, Италия — восьмая по величине экономика мира — показывала в среднем лишь 0,4% роста ВВП, тогда как во Франции этот показатель составлял около 1,2%.

Экономика России с показателем 2,5 триллиона долларов занимает девятое место в списке.