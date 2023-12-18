Лимит на соцсети улучшил состояние психики и качество работы

Перегрузка и стресс на работе могут снижать самоотдачу и эффективность сотрудников. Свежее исследование показало, что проблему можно решить простым и малозатратным способом. Немецкие ученые выяснили, что улучшить психическое состояние людей и их отношение к работе помогает сокращение использования социальных сетей.

В наши дни соцсети превратились в неотъемлемую часть жизни для людей практически всех возрастов. Теме их влияния на человека посвящено немало работ, но ученые нередко приходят к противоречивым выводам. Одни исследования показывали, что использование соцсетей повышает настроение, но в других сообщалось о негативных эффектах для психического здоровья. Например, некоторые люди из-за частого просмотра соцсетей начинают испытывать страх пропустить что-то важное. Для этого тревожного состояния даже придумали термин — «fear of missing out», что в переводе означает «боязнь пропустить интересное» (сокращенно БПИ, или FoMO).

В попытке разобраться в вопросе команда психологов из Германии во главе с Юлией Брайловской из Центра исследований и лечения психического здоровья при Рурском университете Бохума устроила эксперимент. В нем участвовали 166 человек, работающих с полной или частичной занятостью в разных отраслях. В опросе они сообщили, что ежедневно проводят в социальных сетях более 35 минут по не связанным с работой поводам.

Испытуемых случайным образом распределили на две группы. Вошедшие в первую 82 человека не меняли привычек по использованию соцсетей, а участники второй группы (84 человека) на неделю ограничили время ежедневного просмотра соцсетей 30 минутами.

Перед экспериментом, на следующий день после его начала и по прошествии недели добровольцы заполнили различные анкеты. Вопросы в них касались загруженности и удовлетворенности на работе, приверженности делу, психического состояния, уровня стресса, симптомов БПИ и наличия в поведении признаков пристрастия к социальным сетям.

Исследователи обнаружили, что спустя семь дней у людей, которые тратили на соцсети менее получаса в день, значительно повысилась удовлетворенность работой и улучшилось психическое состояние. Они испытывали меньшее переутомление и демонстрировали более высокий уровень самоотдачи по сравнению с участниками из контрольной группы. Также у них снизились проявления БПИ и зависимости от соцсетей.

Положительные эффекты сохранялись спустя неделю по окончании эксперимента, а у некоторых даже усилились. Часть испытуемых, сокративших время на соцсети, продолжили придерживаться такой схемы в дальнейшем.

По мнению авторов работы, опубликованной в журнале Behaviour & Information Technology, ограничение пребывания в соцсетях дало участникам больше времени для работы, что уменьшило перегрузку и способствовало лучшей концентрации.

«Наш мозг не может хорошо работать, если постоянно отвлекается от задач. Людям, которые часто прерываются на просмотр ленты в социальных сетях, сложнее сосредоточиться, что сказывается на качестве их работы», — пояснила Брайловская.

Новые результаты согласуются с предыдущим исследованием немецких ученых. Оно показало, что ограничение времени пользования смартфоном помогает ослабить симптомы депрессии и повысить уровень субъективного благополучия.

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