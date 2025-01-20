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Рак у женщин моложе 50 лет выявили почти вдвое чаще, чем у мужчин
Онкологи опубликовали свежие данные о заболеваемости раком в США. Статистика показывает, что все большему числу жителей этой страны удается справиться с онкопатологиями, но их чаще выявляют у американцев молодого и среднего возраста, в особенности у женщин.
Ученые неоднократно обращали внимание на «омоложение» рака. В одной из работ исследователи установили, что у детей и подростков наблюдается самый заметный рост по колоректальным онкопатологиям. В другом исследовании эпидемиологи из Национального института рака в Роквилле (США) сообщили, что поколение X (рожденные с 1965 по 1980 год) более подвержено раку, чем беби-бумеры, «молчаливые» и «великие». Еще в одной недавней статье эту тенденцию связали с ускоренным биологическим старением людей более поздних поколений.
Новое исследование, в которой врачи охарактеризовали сегодняшнее положение дел с раковыми заболеваниями в Соединенных Штатах и поделились прогнозом на 2025 год, вышло в журнале Американского онкологического общества (American Cancer Society, ACS).
Специалисты полагают, что в 2025 году в стране зарегистрируют более двух миллионов новых случаев рака и свыше 618 тысяч смертей от него. Несмотря на пугающие цифры, статистика говорит о снижении онкологической смертности. По данным ACS, благодаря сокращению курения, более раннему выявлению некоторых видов рака и улучшению способов лечения с 1991 года удалось предотвратить почти 4,5 миллиона смертей.
Тем не менее сохраняются и тревожные тенденции. В частности, американские индейцы и коренные жители Аляски в два-три раза чаще умирают от рака шейки матки, почек, печени и желудка по сравнению с белокожими американцами. Среди чернокожего населения смертность от рака простаты, желудка и матки выше вдвое.
Кроме того, во все более раннем возрасте злокачественные образования диагностируют у американских женщин: показатели растут как в группе до 50 лет, так и у женщин от 50 до 64 лет. Опережающие темпы у представительниц слабого пола моложе 50 лет регистрировали и ранее, но теперь разница стала почти двукратной. В 2021 году уровень онкозаболеваемости у женщин этой возрастной группы оказался на 82% выше, чем у мужчин, тогда как в 2002-м превышение составило 51%.
Рост в основном произошел за счет тенденции к увеличению заболеваемости раком груди и щитовидной железы у женщин. Кроме того, в 2021 году дамы до 65 лет впервые опередили мужчин того же возраста по числу случаев рака легких.
В заключении авторы отчета отметили, что хотя смертность от рака продолжает снижаться, дальнейшему прогрессу в этой области угрожают диспропорции в заболеваемости среди представителей некоторых этнических групп и распространение онкопатологий в более раннем возрасте, особенно у женщин.
«Для дальнейшего улучшения показателей потребуются инвестиции в профилактику рака и обеспечение равноправного доступа к лечению, особенно для коренных американцев и чернокожих», — заявили исследователи.
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